Altında düşüşün nedeni belli oldu!

Fed yetkililerinin en azından bir kısmı, enflasyondaki düşüşü yeterli görmüyor ve inatçı olarak tanımlıyor. Ayrıca, ekonominin faizdeki yükselişi kaldıracak güçte olduğu görüşündeler. Piyasada “esas oğlan, başaktör” Fed olunca fiyatlamalar da ona göre şekilleniyor. Bununla birlikte daha geniş ölçekte bakıldığında, faiz artırımlarının birkaç toplantı sonrası duracağı yönündeki açıklamalar ile altının 10 yılı aşkın süredir 2 bin doların altında seyrediyor (uzun dönem primsiz) olması önemli bir referans. Bu durum orta ve uzun dönem için altındaki yükseliş beklentilerinin korunmasına neden oluyor. Ancak kısa dönem için bir süre daha kâr satışları etkili olabilir anlayışı hâkim. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatındaki çıkış ise biraz ivme kaybetmiş durumda. 1.273 seviyesini gördükten sonra 1.230 seviyelerine kadar gerileme söz konusu. Altının ons fiyatındaki geri çekilmeye karşılık dolar/TL kurundaki yükselişin devam ediyor olması gram/TL fiyatındaki çıkışın gücünü korumasını sağlıyor.