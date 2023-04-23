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Ekonomi
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Altında düşüşün nedeni belli oldu!

2023-04-23 07:48:28
Altında düşüşün nedeni belli oldu!

Altında son günlerde kâr satışları nedeniyle düşüş görülmeye başlandı. Nedeni yine algı değişimiyle ilgili. Altının ons fiyatındaki geri çekilmeye karşılık dolar/TL kurundaki yükselişin devam etmesi gram/TL fiyatındaki çıkışın gücünü korumasını sağlıyor. Hürriyet yazarı Zeynel Balcı, altındaki düşüşün ve altını bekleyen haftanın kaderine dair yazısını bugünkü köşesine taşıdı.

#1
Foto - Altında düşüşün nedeni belli oldu!

Altın son dönemlerin en gözde yatırım araçları arasında. Dalgalı bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağı ve birkaç toplantı sonrasında da son vereceği beklentileri altın fiyatlarını etkilemişti. Ayrıca bankacılık kriziyle artan güvenli liman ihtiyacı, zayıflayan dolar, ABD tahvil faiz oranlarındaki gevşeme gibi etkenler de altının ons fiyatına zirve yaptırmıştı. Ancak son günlerde kâr satışları nedeniyle düşüş görülmeye başlandı. Kazançların bir bölümü geri verildi. 2.048 seviyesi test edilmişti, 1.970 seviyelerine kadar geriledi.

#2
Foto - Altında düşüşün nedeni belli oldu!

NEDEN DÜŞÜYOR Altın fiyatındaki gerilemeye neden olan gelişme yine algı değişimleriyle ilgili. Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güç kazanması, tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki zayıflamanın durması altın fiyatındaki çıkışı zayıflatmış durumda. Biraz daha detaylı bakacak olursak; ABD ekonomisinde “ılımlı resesyon” söylemleri ağırlık kazandı. Enflasyondaki düşüşün sürüyor olmasına karşılık Avrupa ve İngiltere’de aynı ölçüde bir geri çekilme görülmemesi önemli.

#3
Foto - Altında düşüşün nedeni belli oldu!

Bu arada Fed bölge başkanlarından “şahin” açıklamalar gelmeye başladı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkat çekerken faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini söyledi. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği yönündeki görüşlere ise karşı çıktı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de “yüksek enflasyonu düşürmek için Fed’in büyük ihtimalle bir faiz artışına daha gideceğini ve faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu” belirtti. Ekonominin hâlâ ivme kazandığına ancak enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Bostic, para politikası alanında yapılması gereken daha çok iş olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Altında düşüşün nedeni belli oldu!

BİR SÜRE DAHA KÂR SATIŞLARI OLABİLİR

#5
Foto - Altında düşüşün nedeni belli oldu!

Fed yetkililerinin en azından bir kısmı, enflasyondaki düşüşü yeterli görmüyor ve inatçı olarak tanımlıyor. Ayrıca, ekonominin faizdeki yükselişi kaldıracak güçte olduğu görüşündeler. Piyasada “esas oğlan, başaktör” Fed olunca fiyatlamalar da ona göre şekilleniyor. Bununla birlikte daha geniş ölçekte bakıldığında, faiz artırımlarının birkaç toplantı sonrası duracağı yönündeki açıklamalar ile altının 10 yılı aşkın süredir 2 bin doların altında seyrediyor (uzun dönem primsiz) olması önemli bir referans. Bu durum orta ve uzun dönem için altındaki yükseliş beklentilerinin korunmasına neden oluyor. Ancak kısa dönem için bir süre daha kâr satışları etkili olabilir anlayışı hâkim. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatındaki çıkış ise biraz ivme kaybetmiş durumda. 1.273 seviyesini gördükten sonra 1.230 seviyelerine kadar gerileme söz konusu. Altının ons fiyatındaki geri çekilmeye karşılık dolar/TL kurundaki yükselişin devam ediyor olması gram/TL fiyatındaki çıkışın gücünü korumasını sağlıyor.

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