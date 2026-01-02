  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

Altın fiyatları yılın ilk işlem gününe yükseliş seyriyle başladı.

#1
Foto - Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

ABD Devlet Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifeler, ABD-Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve Fed'in faiz indirmesi ile altın 2025 yılı boyunca rekorlar kırdı.

#2
Foto - Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

Rekor olan 4549 dolar seviyesini gördükten sonra gelen kâr satışları ile geri çekilen spot altın, yılın ilk işlem gününde yükselişte.

#3
Foto - Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

Spot altın yüzde 1,3 yükselişte 4374 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın da yüzde 1,4 yükselişle 6 bin 51 TL'den işlem görüyor.

#4
Foto - Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN Veri merkezleri, yapay zeka ve otomotiv sektöründeki kullanımı nedeniyle 2025'in yıldızı olan spot gümüş, geçtiğimiz hafta 83 doları aşarak rekor kırmış, ardından fiyatlar yıl sonu kâr satışları ile geri çekilmişti.

#5
Foto - Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

Gümüşün ons fiyatı haftaya 72,75 dolar seviyesinden başladı.

#6
Foto - Altın yılın ilk işlem gününde yükselişte!

Pazartesi günü 2478 dolarla tarihi zirvesini gören spot platin de yıl sonu kâr satışları ile gerilemişti. Yılın ilk işlem gününde platin 2057,74 dolardan işlem görüyor.

