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Ekonomi
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Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

2023-06-13 14:24:53
Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe rekor sonrası gözler çarşamba gününe çevrildi. Altın yatırımcısına Fed kararı öncesi çarpıcı uyarı geldi. Geçen hafta sert yükseliş gösteren gram altın fiyatı yeni haftada da yatırımcının ilgisini çekiyor. Gram altın fiyatı bugün yeni zirvesini gördü. Güne 1465 liradan başlayan gram altın 1498 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1494 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1465 lira seviyesi test edildi. Peki altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde ne olacak? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Piyasalar Fed’in politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

#2
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metaldeki fiyatlamalar adım adım sıkışma bölgesinde ilerlemeye devam ederken, daralan kısımların sonuna doğru yaklaştı.

#3
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

Bu seviyelerden gelebilecek dışarı taşmalarda fiyatlamalar aşağı veya yukarı yönlü daha şiddetli hareket edebilir.

#4
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

Geri çekilmelerde 1954 seviyesi destek oluşturabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1972.25 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Destekler: 1954.50 – 1936 – 1920,5 Dirençler: 1972.25 – 1982 - 2000"

#5
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

FED KARARI PİYASALARDA YÖNÜ BELİRLEYECEK Öte yandan kritik gelişme sonrası para ve emtia piyasalarında yön belli olacak. Fed eğer beklentiler dahilinde faizi sabit tutarsa bu durum altın fiyatlarına pozitif yansıyabilir. Fed’in faiz artırımına devam etmesi durumunda ise piyasalarda yön değişebilir.

#6
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

GRAM ALTIN 1498 LİRAYI GÖRDÜ Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın bugün 1498 lira seviyesine ulaştı.

#7
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA PRİMLENDİ Ons altın fiyatı ise geçtiğimiz haftayı sınırlıda olsa yükselişle tamamladı. Cuma günü 1973 dolara kadar yükselen ons altın haftayı 1960 dolardan kapattı.

#8
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

GRAM ALTIN BUGÜN REKOR KIRDI Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı yeni haftada zirve seviyeyi test etti. Güne 1465 liradan başlayan gram altın 1498 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1494 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1465 lira seviyesi test edildi.

#9
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

ONS ALTIN GERİLİYOR Haftaya 1960 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1961 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1956 dolar, en yüksek ise 1962 dolar seviyeleri görüldü.

#10
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın alış: 2.423,00 Çeyrek altın satış: 2.473,00

#11
Foto - Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın alış: 4.847,00 Yarım altın satış: 4.947,00

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