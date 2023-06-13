Altın yatırımcısına çarpıcı uyarı! Çarşamba gününe dikkat edin

Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe rekor sonrası gözler çarşamba gününe çevrildi. Altın yatırımcısına Fed kararı öncesi çarpıcı uyarı geldi. Geçen hafta sert yükseliş gösteren gram altın fiyatı yeni haftada da yatırımcının ilgisini çekiyor. Gram altın fiyatı bugün yeni zirvesini gördü. Güne 1465 liradan başlayan gram altın 1498 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1494 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1465 lira seviyesi test edildi. Peki altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde ne olacak? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...