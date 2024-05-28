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Ekonomi
6
Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

2024-05-28 15:47:15
Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın vites yükseltti. Altında beklenen sıçrama gerçekleşecek mi? Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada 28 Mayıs 2024 Salı günü altın fiyatları.

#1
Foto - Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

Altın fiyatları rekor seviyeleri gördü, spot altın Pazartesi günü ons başına 2.449,89 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Gümüş de, bakır gibi geçen hafta başında son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

#2
Foto - Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Piyasaların gözü Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz oranlarına çevrilmişti. Hafta sonu yatay seyreden altın fiyatları Pazartesi günü yükselişe döndü.

#3
Foto - Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın haftanın ilk günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın yeniden yükselişe geçti. Peki altın yatırımcıları fırsatı kaçırdı mı?

#4
Foto - Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

Gram altın dün piyasalarda 2.429,46 TL'den, çeyrek altın 3.971 TL'den, yarım altın ise 7.935 TL'den kapanış yaptı. Peki 28 Mayıs 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

#5
Foto - Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

28 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR? Dolar alış satış : 31.9190 TL / 32.0890 TL Euro alış satış: 34.6330 TL / 34.8940 TL Sterlin alış satış: 40.4610 TL / 40.9400 TL 28 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR? Dolar alış satış : 32,1542 TL / 32,1607 TL Euro alış satış: 34,9734 TL / 35,0089 TL Sterlin alış satış: 41,0721 TL / 41,1986 TL GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış / satış: 2.433,78 TL / 2.434,23 TL ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın alış / satış: 2.350,80 Dolar / 2.351,19 Dolar ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın alış / satış: 3.952 TL / 4.020 TL YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın alış / satış: 7.929 TL / 8.033 TL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını alış / satış: 15.808 TL / 16.018 TL GREMSE ALTIN NE KADAR? Gremse altın alış / satış: 39.173,70 TL / 40.069,42 TL ATA ALTIN NE KADAR? Ata altın alış / satış: 16.159,15 TL / 16.566,93 TL GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 27 MAYIS 2024 Gram altın alış satış : 2425.30 TL / 2474.82 TL Çeyrek altın alış satış: 3951 TL / 4017 TL Yarım altın alış satış: 7925 TL / 8027 TL

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Yorumlar

Hamza

yuh ya 2500 gram olurmu ya bu nasıl bi ülke gram 2500 yuuuuh
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