2024-05-28 15:47:15 Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!
Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın vites yükseltti. Altında beklenen sıçrama gerçekleşecek mi? Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada 28 Mayıs 2024 Salı günü altın fiyatları.