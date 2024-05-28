Altın yatırımcısı zirveyi bekliyor!

28 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR? Dolar alış satış : 31.9190 TL / 32.0890 TL Euro alış satış: 34.6330 TL / 34.8940 TL Sterlin alış satış: 40.4610 TL / 40.9400 TL 28 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR? Dolar alış satış : 32,1542 TL / 32,1607 TL Euro alış satış: 34,9734 TL / 35,0089 TL Sterlin alış satış: 41,0721 TL / 41,1986 TL GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış / satış: 2.433,78 TL / 2.434,23 TL ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın alış / satış: 2.350,80 Dolar / 2.351,19 Dolar ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın alış / satış: 3.952 TL / 4.020 TL YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın alış / satış: 7.929 TL / 8.033 TL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını alış / satış: 15.808 TL / 16.018 TL GREMSE ALTIN NE KADAR? Gremse altın alış / satış: 39.173,70 TL / 40.069,42 TL ATA ALTIN NE KADAR? Ata altın alış / satış: 16.159,15 TL / 16.566,93 TL GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 27 MAYIS 2024 Gram altın alış satış : 2425.30 TL / 2474.82 TL Çeyrek altın alış satış: 3951 TL / 4017 TL Yarım altın alış satış: 7925 TL / 8027 TL