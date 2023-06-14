2023-06-14 15:23:07 Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor
1500 TL sınırından dönen gram altının yatırımcıları bugün saat 21:00'da açıklanacak ABD Merkez Bankası(Fed)'in faiz kararını bekliyor. İç piyasada gram altın 1482 lira, çeyrek altın 2 bin 428 liradan satılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde sakin seyrediyor. Altının ons fiyatı 1950 doların altında hareket ediyor. İç piyasada gram altın 1482 lira, çeyrek altın 2 bin 428 liradan satılıyor.