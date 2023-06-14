  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor

2023-06-14 15:23:07
Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor

1500 TL sınırından dönen gram altının yatırımcıları bugün saat 21:00'da açıklanacak ABD Merkez Bankası(Fed)'in faiz kararını bekliyor. İç piyasada gram altın 1482 lira, çeyrek altın 2 bin 428 liradan satılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde sakin seyrediyor. Altının ons fiyatı 1950 doların altında hareket ediyor. İç piyasada gram altın 1482 lira, çeyrek altın 2 bin 428 liradan satılıyor.

#1
Foto - Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor

ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, resesyon endişeleri öne çıkmaya devam ediyor. 

#2
Foto - Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon verilerinin ardından Fed'in bugünkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

#3
Foto - Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor

Öte yandan, enflasyonun hala Fed'in hedeflediği seviyenin oldukça üzerinde olması nedeniyle temmuz ayına yönelik "şahin" fiyatlamalar etkilenmezken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın nihai faiz oranını da yüzde 5,25-5,50 seviyesinde oluşturacağı tahmin ediliyor. 

#4
Foto - Altın yatırımcısı heyecandan tırnaklarını kemiriyor! Alacak olan da satacak olan da o kararı bekliyor

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini söyledi.

Altının patlamasına ramak kala Türkiye'den olay hamle! Arap ülkesinden kasa kasa altın alındı
Ekonomi

Altının patlamasına ramak kala Türkiye'den olay hamle! Arap ülkesinden kasa kasa altın alındı

Türkiye son dönemde altın ithal eden ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Türkiye, İsviçre'den yoğun şekilde altın ithal ederken bu..
Türkiye’nin dev enerji firması ile ilgili flaş
Ekonomi

Türkiye’nin dev enerji firması ile ilgili flaş "iflas" kararı

Geçtiğimiz günlerde iflasını veren Group Trans Enerji Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu ile ilgili karar çıktı.

Araç sahipleri böyle indirim görülmedi! Hyundai Tucson fiyatlarında asgari ücret çıkışı!
Otomotiv

Araç sahipleri böyle indirim görülmedi! Hyundai Tucson fiyatlarında asgari ücret çıkışı!

Masaya oturmadan araç almak için araç arayanlar Hyundai Tucson yeni indirim büyük ses getirdi. Yapılan ilk indirim ardından detaylar hakkınd..
Sürpriz karar! İşte Bekir Bozdağ'ın yeni görevi
Gündem

Sürpriz karar! İşte Bekir Bozdağ'ın yeni görevi

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu.
7’li masa kan kaybetmeye devam ediyor! DP’li isimden zehir zemberek sözler
Siyaset

7’li masa kan kaybetmeye devam ediyor! DP’li isimden zehir zemberek sözler

DP Genel Sekreteri Serhan Yücel de kaybeden liderlere “hesabı ödeyin ve istifa edin” diyerek istifa etti.
14 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23