  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
18
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

2023-05-12 07:20:29
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Altın fiyatların flaş gelişme. Altın yatırımcıları için büyük gün yaklaşıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatları bir anda yükselecek. Gram altın alacakları bu haberi okumadan yatırım yapmamakta fayda var. Altın yatırımcısını büyük bir sürpriz bekliyor. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları üstüne basa basa uyardı. Bu hatayı yapanların başı çok ağrır. İslam Memiş, "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" diyerek uyardı. İşte altın fiyatlarının kaderi...

#1
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Gram altın fiyatları için flaş tahmin geldi. Altın fiyatlarının kaderi belli oluyor. Altına yatırım yapacaklar bu uyarıya dikkat edin. Altın piyasasının kahini İslam Memiş, yatırımcıları kesin bir dille uyardı. İşte tüm detaylar...

#2
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan kritik veri sonrası sert düşüş kaydeden altın fiyatları pazartesi günü yükseliş göstermişti. Peki bugün fiyatlarda son durum ne?

#3
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası metinde yer alan daha fazla faiz artışına işaret eden ifadenin çıkarılması sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

#4
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

GEÇEN HAFTA FED ETKİSİYLE ALTIN REKOR KIRDI Bu gelişmeyle birlikte Fed’in haziran ayında faiz artışına ara verebileceği ve daha sonraki süreç için bir indirime gidebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte geçen hafta ons altın 2078 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 1302 lira seviyesini test etti.

#5
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ALTINDA SERT KAYIP Cuma günü 15.30'da ABD ekonomisine yönelik iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönündeydi.

#6
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası Fed’in faiz artışlarına daha uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları cuma günü yüzde 2’nin üzerinde kayıp gösterdi. Ons altın 1999 dolara kadar gerilerken, gram altın 1253 lirayı gördü.

#7
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI Haftanın ilk işlem gününe 2017 dolardan başlayan ons altın 2029 dolara kadar yükseldikten sonra 2021 dolardan kapandı.

#8
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Pazartesi gününe 1264 liradan başlayan gram altın 1278 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 1267 liradan kapattı.

#9
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

ONS ALTIN NE KADAR? 1 Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.036,74 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,78, son bir haftada %0,99 oranında değişmiştir. Ons Altın, 04.05.2023 tarihinde $2.050,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 01.05.2023 tarihinde $1.982,52 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

#10
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

İSLAM MEMİŞ UYARDI Ekonomist İslam Memiş Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tv100'deki yazısında volatilitenin yüksek olacağı bir haftaya giriş yapıldığını belirten Memiş, ABD enflasyon verisinin kayda değer bir veri olduğuna dikkat çekti.

#11
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in yazısı şöyle:

#12
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Seçim öncesi para piyasalarında volatilitenin yüksek olması kaçınılmaz. Bu hafta seçim fiyatlaması içinde olacağız. Piyasa kurları bağımsız bir şekilde sağlıksız işlem gerçekleştirir. Yurt içi piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok.

#13
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

"İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ÖNE ÇIKIYOR" Yurt dışında ABD enflasyon verisini takip edeceğiz. Faiz kararlarının öne çıktığı geride kalan haftanın ardından, piyasaları gelecek hafta daha veri odaklı bir ekonomi gündemi bekliyor. Yurt içinde hazine ihaleleri, sanayi üretimi, ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri ve perakende satış verileri takip edilecek.

#14
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Yurt dışında ABD tüketici ve üretici enflasyonu ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öne çıkıyor. Ayrıca Almanya sanayi üretimi, Çin tüketici ve üretici fiyatları, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi, nihai tüketici fiyatları, İngiltere ticaret, aylık ve dönemsel GSYH, sanayi üretimi verileri de takvimde yer alıyor.

#15
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

"AL-SAT YAPMAYIN" Bu hafta kredili veya kaldıraçlı işlemle al-sat yapmayın. Bu hafta açığa alım-satım yapmayın. Stresli bir hafta olacağından para piyasalarından bir şey beklememek gerek. Makas aralıkları yine konuşulur.

#16
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

"Ancak bir uyarımız var. Çok yüksek bir rakamda olduğumuz için kısa vadede düzeltmeye ihtiyacımız var. Zamanında altın almamış yatırımcılar için de zaman zaman fırsatlar olacaktır. Önümüzdeki haftalarda buraları beklemeye devam edeceğiz.

#17
Foto - Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

Kar satışlarında hiç almamış ya da altın borcu olanlar için fırsat olacak. Elinde altın olanlar da yerine koyarız diye bir şey yok. O piyasa bitti, beklemeye devam etsinler. 1450-1550'li rakamlar var önümüzde."

Muharrem İnce tiyatrosu sona erdi: Adaylıktan çekiliyorum
Siyaset

Muharrem İnce tiyatrosu sona erdi: Adaylıktan çekiliyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı aldı.
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken tweet
Gündem

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken tweet

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. ..
Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması
Gündem

Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. ..
CHP'nin tetikçisi Şirin Payzın Muharrem İnce öngörüsüyle kendisini rezil etti!
Siyaset

CHP'nin tetikçisi Şirin Payzın Muharrem İnce öngörüsüyle kendisini rezil etti!

CHP'nin tetikçilerinden Şirin Payzın, Muharrem İnce'nin düzenleyeceği basın toplantısından önce paylaştığı öngörüsüyle kendini rezil etti...
'Kaset' iddiası ile gündeme gelmişti! Muharrem İnce'ye kendi videosuyla cevap
Siyaset

'Kaset' iddiası ile gündeme gelmişti! Muharrem İnce'ye kendi videosuyla cevap

Ali Yeşildağ isimli şahsın "kaset" iddiaları ile gündeme geldiği gün programlarını iptal edip "rahatsızlandım" açıklaması yapan Memelket Par..
Almanya'da PKK üyesine hapis
Dünya

Almanya'da PKK üyesine hapis

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, 59 yaşındaki Abdullah Ö.'yü terö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23