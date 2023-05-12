2023-05-12 07:20:29 Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti
Altın fiyatların flaş gelişme. Altın yatırımcıları için büyük gün yaklaşıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatları bir anda yükselecek. Gram altın alacakları bu haberi okumadan yatırım yapmamakta fayda var. Altın yatırımcısını büyük bir sürpriz bekliyor. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları üstüne basa basa uyardı. Bu hatayı yapanların başı çok ağrır. İslam Memiş, "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" diyerek uyardı. İşte altın fiyatlarının kaderi...