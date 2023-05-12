Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş "Bunları yaparsanız kaybedersiniz" deyip rekor tarihini işaret etti

ONS ALTIN NE KADAR? 1 Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.036,74 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,78, son bir haftada %0,99 oranında değişmiştir. Ons Altın, 04.05.2023 tarihinde $2.050,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 01.05.2023 tarihinde $1.982,52 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.