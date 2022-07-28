2022-07-28 08:06:30 Altın ve dolar ile ilgili flaş açıklama! Fed faiz kararı sonrası...
Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. Ajanslar son dakika duyurdu. ABD Merkez Bankası Fed faizi 75 baz puan artırma kararı aldı. Fed böylece faizi yüzde 2,25 ile 2,50 aralığına çekmiş oldu. fed yaptığı açıklamada enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıttığı ifadelerini de kullandı. Peki dolar ve altında son durum ne? Prof. Dr. Sefer Şener dolar ve altın piyasasıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...