Altın ve dolar ile ilgili flaş açıklama! Fed faiz kararı sonrası...

DOLAR ENDEKSİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJ! Diğer taraftan ABD ve küresel ekonomiye ilişkin Dünya Bankası ve IMF’nin büyüme tahminlerini sürekli aşağıya revize etmesi henüz çok ciddi fiyatlanmasa da resesyon endişelerini de artırmaktadır. IMF 2022 yılına ilişkin küresel büyüme tahmini %3.6’dan %3.2’ye düşmüştür. Diğer taraftan hem IMF hem Dünya Bankası küresel enflasyon tahminlerini de her geçen gün yükseltmektedir. En son IMF küresel enflasyon tahmini %6.9’dan %8.3’e yükseltmiştir. Tüm bu veriler ışığında FED 2022 sonuna kadar faiz artışlarına devam edecektir. Powell’ın verdiği mesajlar ne olursa olsun faiz artışları ABD, Avrupa ve Çin için daha üst seviyeleri görecektir. ABD’de faiz artışları devam ettiği sürece Dolar endeksi de artmaya devam edecektir. 2022 yılı içerisinde ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde de %4 seviyelerinin üzeri rakamlar mümkün gözükmektedir.