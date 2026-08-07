Altın uçuşa geçti!
Küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları ve dolar üzerindeki satış baskısı altındaki ralliye güç verdi. Ons altın 4 bin 250 doların üzerinde tutunurken, gram altın 6 bin 500 TL barajını aştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları ve dolar üzerindeki satış baskısı altındaki ralliye güç verdi. Ons altın 4 bin 250 doların üzerinde tutunurken, gram altın 6 bin 500 TL barajını aştı.
Küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını hafifletmesi ve ABD Doları üzerindeki satış seyrinin sürmesi, altındaki rekor rallisini cuma gününe de taşıdı. 4 bin dolar seviyesinin üzerindeki yatay bandı yukarı yönlü kıran ons altın, Ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kazancına imza atmaya hazırlanırken; tüm gözler Fed'in faiz kararlarına ışık tutacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile savaş yakında bitebilir" şeklindeki açıklamaları ve ordunun mühimmat tedarikinde sıkıntı yaşadığı itirafı jeopolitik riskleri canlı tutsa da, ani sıçrama kaydeden ons altın 4 bin 250 doların üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.
Küresel piyasalardaki güçlü ons duruşuna, iç piyasada rekor seviyelere ulaşan döviz kurlarının da eklenmesiyle gram altın da yükseliş dalgasından etkilendi. Perşembe akşam saatlerinde yaşanan hızlı yükselişin ardından kazanımlarını koruyan gram altın, haftanın son işlem gününde 6 bin 500 TL barajının üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.
Gram Altın TL 6.541,86 TL
Ons Altın $ 4.265,35 DOLAR
Çeyrek Altın TL 10.887,76 TL
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