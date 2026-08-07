  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altın uçuşa geçti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Altın uçuşa geçti!

Küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları ve dolar üzerindeki satış baskısı altındaki ralliye güç verdi. Ons altın 4 bin 250 doların üzerinde tutunurken, gram altın 6 bin 500 TL barajını aştı.

#1
Foto - Altın uçuşa geçti!

Küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını hafifletmesi ve ABD Doları üzerindeki satış seyrinin sürmesi, altındaki rekor rallisini cuma gününe de taşıdı. 4 bin dolar seviyesinin üzerindeki yatay bandı yukarı yönlü kıran ons altın, Ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kazancına imza atmaya hazırlanırken; tüm gözler Fed'in faiz kararlarına ışık tutacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

#2
Foto - Altın uçuşa geçti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile savaş yakında bitebilir" şeklindeki açıklamaları ve ordunun mühimmat tedarikinde sıkıntı yaşadığı itirafı jeopolitik riskleri canlı tutsa da, ani sıçrama kaydeden ons altın 4 bin 250 doların üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

#3
Foto - Altın uçuşa geçti!

Küresel piyasalardaki güçlü ons duruşuna, iç piyasada rekor seviyelere ulaşan döviz kurlarının da eklenmesiyle gram altın da yükseliş dalgasından etkilendi. Perşembe akşam saatlerinde yaşanan hızlı yükselişin ardından kazanımlarını koruyan gram altın, haftanın son işlem gününde 6 bin 500 TL barajının üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.

#4
Foto - Altın uçuşa geçti!

Gram Altın TL 6.541,86 TL

#5
Foto - Altın uçuşa geçti!

Ons Altın $ 4.265,35 DOLAR

#6
Foto - Altın uçuşa geçti!

Çeyrek Altın TL 10.887,76 TL

#7
Foto - Altın uçuşa geçti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
Gündem

Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiy..
Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye
Gündem

Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sosyal medyada tek başına çevre temizliği yaparken görüntülenen 7 yaşındaki Burak Güvenç'i, ..
Mart ayından görevinden istifa etmişti! Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu tarihi teklifte İzzet Ulvi Yönter fire verdi
Gündem

Mart ayından görevinden istifa etmişti! Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu tarihi teklifte İzzet Ulvi Yönter fire verdi

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zeminini oluşturmak amacıyla 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan çerçeve yasa teklifi..
MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi Ankara'da kabul etti. Masadaki en krit..
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Dünya

Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23