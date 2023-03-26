Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

ABD kaynaklı olsa da bankacılık krizi Avrupa’ya da sıçradı. Riskten kaçan yatırımcının güvenli limanlarından biri altın oldu. ABD Merkez Bankası Fed, faiz artırımında vites küçültünce altın rekordan rekora koştu. Altının yıl boyunca yükseliş eğiliminde olacağıyla ilgili beklentiler de arttı. Bir başka deyişle 2023, altının yılı olmaya aday. Uzmanlar bu konuda öngörülerini paylaşırken “Altın bozdurmak için acele etmeyin. 1400-1500 liraları konuşacağız!” diyor. Öte yandan fiyatlarda hızlı yükseliş olunca gram altında al-sat makası da 30 liralara çıktı.