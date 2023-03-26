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Ekonomi
29
Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

2023-03-26 10:12:03
Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

ABD kaynaklı olsa da bankacılık krizi Avrupa’ya da sıçradı. Riskten kaçan yatırımcının güvenli limanlarından biri altın oldu. ABD Merkez Bankası Fed, faiz artırımında vites küçültünce altın rekordan rekora koştu. Altının yıl boyunca yükseliş eğiliminde olacağıyla ilgili beklentiler de arttı. Bir başka deyişle 2023, altının yılı olmaya aday. Uzmanlar bu konuda öngörülerini paylaşırken “Altın bozdurmak için acele etmeyin. 1400-1500 liraları konuşacağız!” diyor. Öte yandan fiyatlarda hızlı yükseliş olunca gram altında al-sat makası da 30 liralara çıktı.

#1
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Amerika’nın (ABD) en büyük bankalarından olan Silicon Valley Bank 11 Mart’ta iflas etmiş ve bu, 2008 krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu bankanın ardından yine ABD’de Silvergate Capital ve Signature Bank da iflaslarını açıkladı.

#2
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Bankaların, kripto para piyasasında yaşanan düşüşler ve portföylerinde taşıdıkları yüklü ABD Hazine kağıtlarının zarar etmesi nedeniyle battığı açıklandı.

#3
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Peş peşe gelen iflasların ardından ABD’deki krizin, ABD ve Avrupa’da diğer bankalara da yayılabileceği endişeleriyle yatırımcılar, ‘güvenli liman’ olarak gördüğü altına sığındı.

#4
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

2 BİN DOLARI AŞTI Gelişmelerin ardından altının ons (31.1 gram) fiyatı perşembe günü üçüncü defa 2 bin dolar seviyesinin üstünü test etti. Ons altın tarihinde ilk kez 5 Ağustos 2020’de 2 bin doları aşmış, en son zirvesini 2 bin 70 dolarla 8 Mart 2022’de görmüştü.

#5
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Ons altındaki yükselişle birlikte gram da rekor kırarak 1.244 liraya çıktı. Ancak uzmanlar yine ekran ve piyasa arasındaki fiyat farkına vurgu yaptı.

#6
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Kapalı Çarşı’daki kuyumcular, “Gram tarafında ekran fiyatıyla Kapalı Çarşı fiyatı arasında 30 lira makas aralığı var.

#7
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Bu nedenle ekrandaki rakamı değil, serbest fiyata fiyatlarını göz önünde bulundurun” diyerek vatandaşı uyardı.

#8
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ: RALLİ YENİ BAŞLIYOR Bankaların iflas etmesi ve çeşitli krizler yaşamasının riskli varlıklara olan talebi azalttığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın, bankacılık krizlerinden aldığı destekle yükselişe geçti.

#9
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Şu anda kâr satışları bekliyorum. Altındaki ralli henüz bitmedi hatta yeni başlıyor. Ons altın yaz aylarında 2 bin 350 dolara yükselebilir. Çünkü bankacılık krizi devam ediyor ve başka ülkelere sıçrama ihtimali var.

#10
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımlarında yavaşlamaya gitmesi ve dünyadaki jeopolitik risklerin devam etmesi altını pozitif yönde etkiliyor” dedi.

#11
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

HER GÜN REKOR KIRDI Gram altının da gelişmeler ışığında hafta boyunca her gün rekor tazelediğini söyleyen Memiş, şöyle konuştu: “Gramda Kapalı Çarşı fiyatıyla ekranlarda görünen fiyat arasında 30 liralık makas aralığı var.

#12
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Vatandaşlar ekrandaki rakama değil, serbest piyasa fiyatlarına baksın. Gram Kapalı Çarşı’da 1.264 liraya kadar yükseldi.

#13
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Gram fiyatları ons nedenli ara ara düşse de bu düşüşler kalıcı olmayacaktır. Yazdan sonra gramda 1.300-1.400 liraları konuşacağız. Eylül gibi de 1.550 lira olabilir.

#14
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

O yüzden altını olan satmak için acele etmesin. Almayanlar ise düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirsin.”

#15
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

10 KİŞİDEN 9’U ALIYOR Kapalı Çarşı’da kuyumculuk yapan bir esnaf, vatandaşın altındaki hareketliliği takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Vatandaşlar şu andaki yükselişe rağmen alım gücüyle doğru orantılı olarak altın almaya devam ediyor.

#16
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Döviz yerine altın alıyorlar çünkü döviz sakin seyrediyor. Şu anda Kapalı Çarşı’ya gelen her 10 kişiden 9’u alım, 1’i ise satış amaçlı geliyor.

#17
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Satışlar ise kâr amaçlı değil daha çok ihtiyaç kaynaklı. Yani vatandaş aslında altında hâlâ yükseliş bekliyor ve parasının değerini korumak için altına yöneliyor.”

#18
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK: GRAMDA HEDEF YUKARI YÖNLÜ Bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzlukların piyasaları tedirgin ettiğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de “Her ne kadar yetkililer konuyla ilgili açıklamalar yapsa da yatırımcılar altına yöneldi.

#19
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Ons altın 2 bin dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Gram da buradan hareketle 1.240 liraya yükseldi. Bundan sonraki süreçte merkez bankalarının tatmin edici açıklamaları sonrası biraz düşse bile aslında küresel riskler devam ediyor.

#20
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Yani Avrupa’daki sokak hareketleri, Rusya-Ukrayna saldırıları ve bizdeki seçim süreci de altının seyrini etkileyecek” dedi.

#21
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Döviz yerine altın alıyorlar çünkü döviz sakin seyrediyor. Şu anda Kapalı Çarşı’ya gelen her 10 kişiden 9’u alım, 1’i ise satış amaçlı geliyor.

#22
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Satışlar ise kâr amaçlı değil daha çok ihtiyaç kaynaklı. Yani vatandaş aslında altında hâlâ yükseliş bekliyor ve parasının değerini korumak için altına yöneliyor.”

#23
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK: GRAMDA HEDEF YUKARI YÖNLÜ Bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzlukların piyasaları tedirgin ettiğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de “Her ne kadar yetkililer konuyla ilgili açıklamalar yapsa da yatırımcılar altına yöneldi.

#24
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Ons altın 2 bin dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Gram da buradan hareketle 1.240 liraya yükseldi. Bundan sonraki süreçte merkez bankalarının tatmin edici açıklamaları sonrası biraz düşse bile aslında küresel riskler devam ediyor.

#25
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Yani Avrupa’daki sokak hareketleri, Rusya-Ukrayna saldırıları ve bizdeki seçim süreci de altının seyrini etkileyecek” dedi.

#26
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

ÇOK FAZLA DÜŞMEZ Vatandaşın son zamanlarda enflasyon karşısında parasını korumak için altın yatırımı yaptığını belirten Yıldırımtürk, şunları söyledi: “Gramda 1.250 lira ilk hedef, daha sonra 1.300 liralara yükselmesini bekliyorum.

#27
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Altın orta ve uzun vadeli alım fırsatı sunuyor. Örneğin hafta içinde 1.216 liraya kadar indi. Buraları alım için uygun görüyorum. Piyasalarda iyimserlik artarsa gram altın en fazla 1.200 liraya düşer. Daha aşağıya inmesini beklemiyorum.

#28
Foto - Altın uçuşa geçecek! Gram altında sürpriz rakam telaffuz edildi

Satış içinse dünyada çok dalgalı bir seyir olduğu için kişiler kendi kâr beklentilerine göre hareket etmeli.”

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