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Ekonomi
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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

2023-12-02 01:25:23
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Savaş ortamı ve Fed'in faiz indirimini fiyatlayan altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

#1
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem gördü.

#2
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

#3
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

#4
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell:

#5
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır.

#6
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız. Diyerek mesaj verdi.

#7
Foto - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.

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