Altın için 3 uzmandan kritik uyarı: Bu seviyelere hazır olun

Cuma günü, altın fiyatları gün içinde bir miktar kar elde etti. Ağustos Comex altın vadeli işlemleri en son, gün içinde %0,90 düşüşle 1.812 dolardan işlem görüyordu. Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın’ın bu hafta ONS başına 1.800 dolar seviyesinin üzerinde destek oluşturmasının ardından, ONS başına 1.830 dolarda güçlü bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Everett Millman, konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: 200 günlük hareketli ortalama 1.830 dolar civarında. Şu anda altın için güçlü bir direnç gibi görünüyor. Aynı zamanda kısa vadeli bir zirve görevi görüyor. Altın’ı farklı yönlere çeken sürücüler, işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor. Her iki tarafta da oldukça dengeli sürücüler var. Enflasyonumuz artıyor, ancak dünya çapında potansiyel olarak biraz sıkılaşan merkez bankalarımız da var. Bu iki dinamikte altın fiyatları yerleşmiş durumda. Önümüzdeki hafta doların yönünü izlemenin yanı sıra, petrol de önemli bir dış piyasa itici gücü olmaya devam ediyor. Daha yüksek petrol fiyatları enflasyonda bir artış anlamına gelir ve bu altın fiyatları için olumludur.