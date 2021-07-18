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Ekonomi
4
Altın için 3 uzmandan kritik uyarı: Bu seviyelere hazır olun

2021-07-18 15:51:16
Altın için 3 uzmandan kritik uyarı: Bu seviyelere hazır olun

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gidişat konusunda belirsizlik devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 3 uzman, altının ons fiyatının nereye doğru gideceğine dair çarpıcı ipuçları verdi.

#1
Foto - RJO Futures kıdemli emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis, yeni verdiği demeçte, önemli açıklamalarda bulundu. Daniel Pavilonis, altın’ın bu hafta dirençli olduğunu ve daha güçlü bir ABD dolarına rağmen ONS başına 1.830 dolara yaklaştığını, ancak doların önümüzdeki hafta yönünün altın için kritik olabileceğini söyledi. Daniel Pavilonis’e göre, doların geri çekilmesi altın piyasasını canlandırabilir ve ralliyi 1.920 dolara geri döndürmesine yardımcı olabilirken, ABD dolarındaki ek kazançlar 1.600 dolara kadar bir satışı tetikleyebilir. Daniel Pavilonis konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: DXY altın’da uzun vadeli trend çizgisinin altında kaldı. ABD doları ya yukarı kırılacak ya da geri dönecek. ABD dolarında bir düşüş altın için iyi olabilir ve 1.920 dolara ulaşmamız gereken nokta olabilir. 1.600 dolara satış da devreye girebilir. Altın’ın yukarıya vurgu yapmak için 1.840 doların üzerinde kapanmaya başlaması gerekiyor. ABD makro verileri güçlü kalmaya devam ederse, faiz oranları hareket etmeye başlayacak ve bu da değerli metal piyasalarıyla ters korelasyona sahip olacak. Bu olursa, altın’ı baskı altında 1.840 doların üzerinde kapatabilirsek, 1.920 dolara geri dönmek için adil bir atışımız var.

RJO Futures kıdemli emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis, yeni verdiği demeçte, önemli açıklamalarda bulundu. Daniel Pavilonis, altın’ın bu hafta dirençli olduğunu ve daha güçlü bir ABD dolarına rağmen ONS başına 1.830 dolara yaklaştığını, ancak doların önümüzdeki hafta yönünün altın için kritik olabileceğini söyledi. Daniel Pavilonis’e göre, doların geri çekilmesi altın piyasasını canlandırabilir ve ralliyi 1.920 dolara geri döndürmesine yardımcı olabilirken, ABD dolarındaki ek kazançlar 1.600 dolara kadar bir satışı tetikleyebilir. Daniel Pavilonis konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: DXY altın’da uzun vadeli trend çizgisinin altında kaldı. ABD doları ya yukarı kırılacak ya da geri dönecek. ABD dolarında bir düşüş altın için iyi olabilir ve 1.920 dolara ulaşmamız gereken nokta olabilir. 1.600 dolara satış da devreye girebilir. Altın’ın yukarıya vurgu yapmak için 1.840 doların üzerinde kapanmaya başlaması gerekiyor. ABD makro verileri güçlü kalmaya devam ederse, faiz oranları hareket etmeye başlayacak ve bu da değerli metal piyasalarıyla ters korelasyona sahip olacak. Bu olursa, altın’ı baskı altında 1.840 doların üzerinde kapatabilirsek, 1.920 dolara geri dönmek için adil bir atışımız var.

#2
Foto - Cuma günü, altın fiyatları gün içinde bir miktar kar elde etti. Ağustos Comex altın vadeli işlemleri en son, gün içinde %0,90 düşüşle 1.812 dolardan işlem görüyordu. Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın’ın bu hafta ONS başına 1.800 dolar seviyesinin üzerinde destek oluşturmasının ardından, ONS başına 1.830 dolarda güçlü bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Everett Millman, konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: 200 günlük hareketli ortalama 1.830 dolar civarında. Şu anda altın için güçlü bir direnç gibi görünüyor. Aynı zamanda kısa vadeli bir zirve görevi görüyor. Altın’ı farklı yönlere çeken sürücüler, işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor. Her iki tarafta da oldukça dengeli sürücüler var. Enflasyonumuz artıyor, ancak dünya çapında potansiyel olarak biraz sıkılaşan merkez bankalarımız da var. Bu iki dinamikte altın fiyatları yerleşmiş durumda. Önümüzdeki hafta doların yönünü izlemenin yanı sıra, petrol de önemli bir dış piyasa itici gücü olmaya devam ediyor. Daha yüksek petrol fiyatları enflasyonda bir artış anlamına gelir ve bu altın fiyatları için olumludur.

Cuma günü, altın fiyatları gün içinde bir miktar kar elde etti. Ağustos Comex altın vadeli işlemleri en son, gün içinde %0,90 düşüşle 1.812 dolardan işlem görüyordu. Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın’ın bu hafta ONS başına 1.800 dolar seviyesinin üzerinde destek oluşturmasının ardından, ONS başına 1.830 dolarda güçlü bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Everett Millman, konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: 200 günlük hareketli ortalama 1.830 dolar civarında. Şu anda altın için güçlü bir direnç gibi görünüyor. Aynı zamanda kısa vadeli bir zirve görevi görüyor. Altın’ı farklı yönlere çeken sürücüler, işleri biraz daha karmaşık hale getiriyor. Her iki tarafta da oldukça dengeli sürücüler var. Enflasyonumuz artıyor, ancak dünya çapında potansiyel olarak biraz sıkılaşan merkez bankalarımız da var. Bu iki dinamikte altın fiyatları yerleşmiş durumda. Önümüzdeki hafta doların yönünü izlemenin yanı sıra, petrol de önemli bir dış piyasa itici gücü olmaya devam ediyor. Daha yüksek petrol fiyatları enflasyonda bir artış anlamına gelir ve bu altın fiyatları için olumludur.

#3
Foto - Yılbaşından bugüne kadar altın fiyatları %4 civarında düştü. Ancak Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, tüm fiyat konsolidasyonu ve destekleyici makroekonomik ortamın altın’ın rallisini sürdürmeye hazır olduğu anlamına gelebileceğini söyledi. Mike McGlone Cuma günü, altın’ın ONS başına 2.000 dolara yükselmesine yardımcı olacak şeyin artan ABD borcunun GSYİH’ye oranı ve sürekli niceliksel gevşeme olduğunu kaydetti. Mike McGlone konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: 2021’de 15 Temmuz’a kadar yaklaşık %4 değer kaybetti ve rekor seviyelerden neredeyse %20 geri çekildi, metal rallisine devam etmek için olgun görünüyor. Altın’ın ONS başına 2.000 dolar direncini aşması için potansiyel bir katalizör, borsa ve ABD Hazine tahvil getirilerinde Mart zirvesinden itibaren uzun süreli düşüş olacak. Altın’ın 2H’de 1.700 dolar desteğinin altında kalmasındansa 2.000 dolar dirence yaklaşma olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tahviller gibi metal de borsa oynaklığında bir artışa karşı bir koruma sağlayabilir.

Yılbaşından bugüne kadar altın fiyatları %4 civarında düştü. Ancak Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, tüm fiyat konsolidasyonu ve destekleyici makroekonomik ortamın altın’ın rallisini sürdürmeye hazır olduğu anlamına gelebileceğini söyledi. Mike McGlone Cuma günü, altın’ın ONS başına 2.000 dolara yükselmesine yardımcı olacak şeyin artan ABD borcunun GSYİH’ye oranı ve sürekli niceliksel gevşeme olduğunu kaydetti. Mike McGlone konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: 2021’de 15 Temmuz’a kadar yaklaşık %4 değer kaybetti ve rekor seviyelerden neredeyse %20 geri çekildi, metal rallisine devam etmek için olgun görünüyor. Altın’ın ONS başına 2.000 dolar direncini aşması için potansiyel bir katalizör, borsa ve ABD Hazine tahvil getirilerinde Mart zirvesinden itibaren uzun süreli düşüş olacak. Altın’ın 2H’de 1.700 dolar desteğinin altında kalmasındansa 2.000 dolar dirence yaklaşma olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tahviller gibi metal de borsa oynaklığında bir artışa karşı bir koruma sağlayabilir.

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