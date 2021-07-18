Altın için 3 uzmandan kritik uyarı: Bu seviyelere hazır olun

RJO Futures kıdemli emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis, yeni verdiği demeçte, önemli açıklamalarda bulundu. Daniel Pavilonis, altın’ın bu hafta dirençli olduğunu ve daha güçlü bir ABD dolarına rağmen ONS başına 1.830 dolara yaklaştığını, ancak doların önümüzdeki hafta yönünün altın için kritik olabileceğini söyledi. Daniel Pavilonis’e göre, doların geri çekilmesi altın piyasasını canlandırabilir ve ralliyi 1.920 dolara geri döndürmesine yardımcı olabilirken, ABD dolarındaki ek kazançlar 1.600 dolara kadar bir satışı tetikleyebilir. Daniel Pavilonis konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: DXY altın’da uzun vadeli trend çizgisinin altında kaldı. ABD doları ya yukarı kırılacak ya da geri dönecek. ABD dolarında bir düşüş altın için iyi olabilir ve 1.920 dolara ulaşmamız gereken nokta olabilir. 1.600 dolara satış da devreye girebilir. Altın’ın yukarıya vurgu yapmak için 1.840 doların üzerinde kapanmaya başlaması gerekiyor. ABD makro verileri güçlü kalmaya devam ederse, faiz oranları hareket etmeye başlayacak ve bu da değerli metal piyasalarıyla ters korelasyona sahip olacak. Bu olursa, altın’ı baskı altında 1.840 doların üzerinde kapatabilirsek, 1.920 dolara geri dönmek için adil bir atışımız var.