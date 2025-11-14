Altın fiyatlarının kimin yüzünden yükseldiği belli oldu: Herkesten gerçeği gizlemişler

Başka bir yöntem de Çin’in net altın ithalatının, yerel üretim ve bankalar ile tüketicilerin tuttuğu altın miktarındaki değişimleri karşılaştırmak oluyor. Pekin merkezli Plenum Research, bu hesaplama ile Çin’in 2023’te 1.351 ton, 2022’de ise 1.382 ton “resmî olmayan” altın alımı yaptığını öngörüyor. Bu hesaplamadaki miktar, resmi açıklanan rakamların altı katından fazla oluyor. Çin’in aynı zamanda dünyanın en büyük altın üreticisi olması tabloyu daha da karmaşık hâle getiriyor. Ülke, rezervleri için iç piyasadan da altın satın alabiliyor. Pekin yönetimi ayrıca gelişmekte olan ülkelere altınlarını Çin’de saklamaları için çağrı yapıyor. Örneğin Kamboçya’nın renminbi ile aldığı altını Shenzhen’deki Shanghai Gold Exchange kasalarına yerleştirdiği bildiriliyor. Birçok analist, Çin Merkez Bankası’nın gerçek alım miktarını tahmin etmeye bile yanaşmıyor. BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, “Bu tamamen bilinemez. Her yöntem, Çin altın piyasasının sırlarla dolu yapısının yalnızca bir parçasını gösteriyor” dedi.