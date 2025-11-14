Altın fiyatlarının kimin yüzünden yükseldiği belli oldu: Herkesten gerçeği gizlemişler

Çin hem dünyanın en büyük altın üreticisi hem de tüketicisi. Bu nedenle şeffaf olmayan bir süreç yürütmesi analistleri farklı yöntemlere yöneltiyor. Çin’in resmî alımlarını yöneten SAFE’in bu yıl yalnızca 25 ton altın aldığı bildirildi. Rezervler genellikle Pekin ve Şanghay’da tutuluyor. Eski bir SAFE yetkilisine göre kurumun bir ve beş yıllık altın hedefleri var ancak mevcut seviyeler hâlâ hedeflerin altında kalıyor. Çin’in alımları sadece SAFE tarafından yapılmıyor. Çin’in varlık fonu CIC ve ordu da altın alıyor. Bu kurumların düzenli veri açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, Çin’in gerçek alımını ölçmek için İngiltere’nin Çin’e yaptığı altın ihracatına bakıyor. Bu yolla Société Générale, SAFE’in bu yıl yaklaşık 250 ton altın ithal edeceğini tahmin ediyor.