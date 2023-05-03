2023-05-03 10:06:18 Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili tahmin yapıldı. Uzman isim sakın bu fiyattan altın almayın ifadelerini kullandı. ABD dolarının küresel piyasalarda değer kaybetmesi ile ise altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeden sonra ons altın 1980 dolar seviyelerinden hızlıca 2019 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1264 liraya çıktı. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...