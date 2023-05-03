Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

4800 belki yukarı yönlü kırılabilir. Tepki alımı gayet doğal. Ancak seçimlere kadar bir tur daha aşağı gelebilir. Beklentim bu yönde. Bugün elinde TL bulunduran dostlarımız varsa, bugün dolardan ziyade borsa tarafında getirinin daha fazla olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 6000'i telaffuz edebilirim gönül rahatlığıyla. Dolar TL kurunda seçimden dolayı 21-22'yi de telaffuz ettim. Olur ama onun karşısındaki borsa da 6000 puan olur. Burada tercih tamamen yatırımcının. Bir avucunda dolar bir avucunda borsa var. Benim emin olduğum borsanın getirisi daha iyi olacak. "Bugünlerde altın almayın" 1970-2010 dolar ons altında çarşambaya kadar geçerliliğini korumakta. Benim öngörüm negatif yönde ancak pozitif bir gelişme olursa tekrar yukarı yönlü toparlanma göreceksek, 2050'yi kırması gerekiyor. Yeni zirve olarak da 2070'e dokunması gerekiyor. Tutunamazsa bir aylık gerileme devam edecek. Televizyondaki fiyatlara ısrarla inanların, 1240 görünüyor, 1390'a satıyorsun diyenler var. Bunlar piyasadan bir haber. Kapalıçarşı'da 1360-70 lira gram altın var. Bireysel olarak 16.75'e gümüş aldığımı da ifade etmiştim. Bankalardaki ucuz rakamlar yok. Biz alıp kenara koyuyoruz.