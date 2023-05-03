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Ekonomi
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Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

2023-05-03 10:06:18
Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili tahmin yapıldı. Uzman isim sakın bu fiyattan altın almayın ifadelerini kullandı. ABD dolarının küresel piyasalarda değer kaybetmesi ile ise altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeden sonra ons altın 1980 dolar seviyelerinden hızlıca 2019 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1264 liraya çıktı. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Küresel enflasyon sorunu ve bununla mücadele eden dev ekonomiler Emtia fiyatlarında dalgalanmalar oluşturuyor. Dolar, Euro ve Sterlin karşısında güçsüz seyretmesi altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Bir süredir 2000 doların altında fiyatlanan ons altın, dün akşam saatlerinden itibaren yükselişe geçti ve 2019 dolara kadar yükseldi.

#2
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

FED'İN FAİZ KARARI DA BEKLENİYOR ABD Merkez Bankası Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı da önem arz ediyor. Fed'in 25 baz puan daha faiz artıracağı ve sonrasında vereceği mesajlar altın fiyatları için yön belirleyici olacak.

#3
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

ONS ALTINDA HAREKET VAR Hürriyet'in haberine göre; ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in faiz artırımlarına bir süre daha devam edeceğine dair açıklamalarda bulunan Fed yöneticileri piyasalarda karmaşa yaratıyor.

#4
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Fed'in bir faiz artırımı daha yapıp sonrasında faizi bir müddet sabit tutup 2024 yılından itibaren de faiz indirimine geçeceği beklentilerini yatırımcılar satın almaya devam ediyor.

#5
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

ABD ekonomisine ilişkin resesyon risklerinin de görülme ihtimali masada dururken Fed'in istihdam ve faiz arasındaki ilişkiyi de ele alması gerekiyor.

#6
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Ons altın da fiyatlamalarını küçük de olsa gerçekleştiriyor. Ons altın güne 2016 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2014 dolar, en yüksek de 2019 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2015 dolardan alıcı buluyor.

#7
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE Gram Altın fiyatları güne 1261 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1260 lira, en yüksek de 1264 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1262 liradan alıcı buluyor.

#8
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

"YÜKSELİŞLER HIZ KAZANDI" Milliyet'in haberine göre ise; IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: Ons Altın’da 4 saatlik periyotta izlediğimiz simetrik üçgen formasyonundan yukarı yönlü çıkılmasıyla yükselişler hız kazandı. Yükselişin devamında 2032 ve 2049 direnç oluşturabilir.

#9
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Geri çekilmelerde ise 2015.50 ve 2003 destek oluşturabilir. Bu Akşam 21:00'da FED'in faz kararının açıklanacağını da hatırlatalım. Destekler:2015.50-2003-1987.75 Dirençler:2032-2049-2055

#10
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in yarın akşam açıklanacak faiz kararı ile 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre dolar, gram altın, ons altın, ons gümüş, gram gümüş ihtimallerini madde madde sıraladı. Memiş'in "Bugünlerde kesinlikle almayın" dediği yatırım aracı da dikkat çekti.

#11
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Mayıs ayı için genel bir değerlendirmede bulunan İslam Memiş, "Mayıs ayı geldi çattı. Mayıs ayı çok kritik bir ay. Mayıs ayında dananın kuyruğu kopacak. Bu videoyu baştan sona dinlemeden mayıs ayında yapacağın hamleleri tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Risklerine karşı kendini daha fazla koruyabilirsin. Hangi pozisyonları nelere göre ayarlamalıyım, borsa yatırımcısı ne yapmalı, altın ve gümüş fiyatları gerileyecek mi, döviz kurlarında gelişmeler neler olabilir? Bu mayıs ayında gelecek önemli haber akışları, yıl sonuna kadar gelecek gelişmelere sinyal vermiş olacak" dedi.

#12
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

"Koca bir soru işareti var" "Biz gelenekçiyiz, uzun vadeli yatırımlara yöneliriz. Yol arkadaşlarımla mayısla ilgili bir toplantı yaptık. 3 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21'de Fed faiz kararını açıklayacak. Saat 21:30'da Fed Başkanı'nın açıklamaları olacak. Fed'in faiz kararı bütün dünyada doların seyri açısından, altın ve gümüş gibi, kripto para gibi yatırım araçlarında yön için çok kritik olacaktır.

#13
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Fed, 25 baz puanlık artırım yaparak bu işi sonlandıracak ve kenara çekilecek öngörüme göre. Beklentimiz bu yönde. Ancak saat 21:30'da Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda yeni fiyatlamalar başlayacak. Dolar endeksi 103'e mi yükselecek, 100 altına mı sarkacak mesela? Koca bir soru işareti var. Bunu görmeden altın ons, gümüş onsta, kripto paralarda, dolar endeksinde yön kırılımı görmeyeceğiz."

#14
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Fed kararına göre piyasalar İslam Memiş, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının tonuna göre, piyasaların vereceği olası tepkilere dair öngörüsünü açıkladı:"Birinci ihtimal, Powell iyimser bir açıklama yaparsa altın gümüş onsunda yeni zirveler görebiliriz. İkinci ihtimal 25 puan artış ama şahin tonda açıklama ve bu kez de altın onsunda, gümüş onsunda, euro dolar paritesinde aşağı yönlü, bir ay baskılanan bir altın, gümüş, kripto paralar ve pariteler göreceğiz. Şu anda bu ihtimaller yüzde 50/50. Bu ihtimaller o kadar belirsiz ki, bununla birlikte yatırım araçlarındaki belirsizlik de devam ediyor. 3 Mayıs'a kadar bant aralığında sıkışan bir piyasa göreceğiz."

#15
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

İslam Memiş, seçim sonucuna göre piyasalarda oluşabilecek gelişmeleri şöyle öngördü:"Size 1960 dolar, 1950'ye kadar gerileyebilecek bir ons altından bahsettim. Gümüşün onsunda 24.80 güçlü destek seviyesi. Aşağı yönlü kırılırsa 23.80'e kadar inebilir. Altın, gümüş, kripto paralarda 1 aylık süreç için negatif beklentimi devam ettiriyorum. Gram tarafına yansıması olacak mı? Ons tarafında negatif beklentim devam etse de dolarda güçlü duruş devam ettiği için, burada iç siyasete dönük seraryoyu konuşmak gerekiyor.

#16
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Mayıs ayının ikinci büyük gelişmesi seçimler. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek, oyunu kullanacak. Bir lider çıkacak sandıktan o akşam. Bu süreçte ihtimalleri değerlendirmek gerekiyor. 14 Mayıs akşamında birinci turda hükümetin devam etmesi halinde piyasalarda agresif bir dalgalanma olmaz ancak hükümet devam ederse, sokak eylemleri gibi bir süreç yaşanırsa piyasalar sert tepki verir.

#17
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Millet İttifakı kazanırsa, devamında süreç tekrar farklı eylemlere dönüşürse piyasalar sert tepki verir. Mevcut hükümetin devam etmesi halinde mevcut politika halen devam edecek mi? Faiz indirimleri devam edecek mi? Enflasyon kalıcı olarak nasıl düşecek, bu soruların görülmesi lazım. Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri olacak mı?. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kuruluşlar... Bunlar önemli. Millet İttifakı kazanırsa ise KKM modeli belirlendi, bu devam edecek mi? Biz devam ettirmeyeceğiz denirse döviz nasıl karşılanacak? Ekonomi modeli nasıl olacak, 300 milyar dolar nasıl bulunacak? Bu soruların yanıtının da görülmesi gerekiyor

#18
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

"Seçim ikinci tura kalırsa..." Seçim ikinci tura kalırsa dananın kuyruğu kopacak. Piyasalar buna sert tepki verecek. Ekranda 20.30-40 lira aralığındaki dolarda 21.50-22 seviyelerini görebiliriz. Borsa tarafında 4000'e kadar sert düşüşler görebiliriz. Seçim sonuçlarının geç açıklanması bile piyasalarda sert tepkiye neden olabilir. Dolarda yine 21-22 bandı devrede olur.

#19
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

Borsa mı dolar mı? İslam Memiş'in son olarak, "Elinde TL olan borsaya mı dolara mı yatırmalı?", "altın fiyatları ne olur?" gibi sorulara yanıt aradı:Borsa tarafında 1 aydır, 5250 üzerindeki rakamlar kalıcı olmayabilir, 4500'e kendinizi hazırlayın, 4000 bile görülebilir uyarılarım vardı. 4500 gerçekleşti, buradan uzun vadeli olmak suretiyle 3 hisse ile varlıklarınıza yön verebilirsiniz demiştim. Yıl içinde 6000 puanı beklemeye devam ediyoruz. Büyük ihtimalle piyasalar tepki alımı ile haftaya başlayacak.

#20
Foto - Altın fiyatlarında sert hareket! Gözler kritik kararda

4800 belki yukarı yönlü kırılabilir. Tepki alımı gayet doğal. Ancak seçimlere kadar bir tur daha aşağı gelebilir. Beklentim bu yönde. Bugün elinde TL bulunduran dostlarımız varsa, bugün dolardan ziyade borsa tarafında getirinin daha fazla olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 6000'i telaffuz edebilirim gönül rahatlığıyla. Dolar TL kurunda seçimden dolayı 21-22'yi de telaffuz ettim. Olur ama onun karşısındaki borsa da 6000 puan olur. Burada tercih tamamen yatırımcının. Bir avucunda dolar bir avucunda borsa var. Benim emin olduğum borsanın getirisi daha iyi olacak. "Bugünlerde altın almayın" 1970-2010 dolar ons altında çarşambaya kadar geçerliliğini korumakta. Benim öngörüm negatif yönde ancak pozitif bir gelişme olursa tekrar yukarı yönlü toparlanma göreceksek, 2050'yi kırması gerekiyor. Yeni zirve olarak da 2070'e dokunması gerekiyor. Tutunamazsa bir aylık gerileme devam edecek. Televizyondaki fiyatlara ısrarla inanların, 1240 görünüyor, 1390'a satıyorsun diyenler var. Bunlar piyasadan bir haber. Kapalıçarşı'da 1360-70 lira gram altın var. Bireysel olarak 16.75'e gümüş aldığımı da ifade etmiştim. Bankalardaki ucuz rakamlar yok. Biz alıp kenara koyuyoruz.

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