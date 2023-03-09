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Ekonomi
19
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

2023-03-09 08:18:17
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Altın fiyatları tepe taklak oldu. FED açıklamasının ardında altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Ons altındaki hızlı geri çekilme gram altına da negatif yansıdı. Gram Altın güne 1103 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1100 lira, en yüksek de 1104 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1101 liradan alıcı buluyor. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan çarpıcı tahminler geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Altın fiyatlarında flaş gelişme. Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2'lik enflasyon hedefi yakalanana kadar faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları sert düşüş gösterdi.

#2
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Altın fiyatlarında Fed rüzgarları esiyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine odaklandığını, bu hedefe ulaşmak için nihai olarak belirlenen faiz yükseltme hedefinin aşılabileceğini belirtti.

#3
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Faizin daha da yükselmesi ihtimalinin masada olması nedeniyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Euro hızlı geri çekilme yaşadı ve euro/dolar paritesi 1,05 seviyelerine geriledi.

#4
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Dolardaki güçlenmenin etkisiyle altın fiyatları hızla geri çekildi. Ons altın 1851 dolar seviyelerinden 1809 seviyesine kadar serbest düşüş gösterdi.

#5
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Ons altın güne 1814 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1809 dolar, en yüksek de 1815 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1810 dolardan işlem görüyor.

#6
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

GRAM ALTIN DA OLUMSUZ ETKİLENDİ Ons altındaki hızlı geri çekilme gram altına da negatif yansıdı. Gram Altın güne 1103 liradan başladı.

#7
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Gün içinde en düşük 1100 lira, en yüksek de 1104 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1101 liradan alıcı buluyor.

#8
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

"FİYATLAR KALICI DEĞİL" ilgili dikkat çeken uyarı geldi. İşte o açıklamalar: Yine piyasalarımı manipüle etmeye devam ediyorlar. Altın ve gümüş fiyatları dip arayışında. Son demler, son fırsatlar... Özellikle mayıs sonrası yani haziran aylarında agresif yükselişlerin yaşanma ihtimali çok kuvvetli.

#9
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Elinde TL bulunduran, elinde dolar veya döviz bulunduran, altının ons fiyatındaki ve altının gram fiyatındaki bu düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar için bu haftanın önemli bir fırsat haftası olduğunu tekrar etmek isterim.

#10
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Bu fiyatlar kalıcı değil. Özellikle ons tarafından yaşanan sert düşüşlerle birlikte merkez bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyorlar.

#11
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Geçen yıl biliyorsunuz 7-8 ay boyunca baskılanmıştı ve elinizdeki varlıkları bozdurmayın, tuzağa düşmeyin, merkez bankaları altın ve gümüş stoklamaya devam ediyorlar. Ucuz mal ediyorlar ve depolarını fiziki altınla dolduruyorlar uyarılarım vardı.

#12
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Yılın son ayında dünyadaki bütün merkez bankalarının stoklarında ciddi anlamda yaklaşık 400 ton civarında altın alımı yaptığını da Dünya Altın Konseyi açıkladı. Bunların içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 95 tonluk altın alımı yaptığını gördük.

#13
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

"DÜNYADA EKONOMİK KAOS BEKLENİYOR" Yine merkez bankaları, fiziki altın ve gümüş alımlarına devam ediyorlar. Şirketler gümüş alırken, merkez bankaları altın alıyorlar.

#14
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Ocak ayında altın alımları yüzde 16 arttı. Merkez bankaları ocak ayında 31 ton altın alımı yaptılar. Altın talebindeki artış 20 ton ile 60 ton arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Türkiye ocak ayında 23 tonluk altın alımı yaparak rezervini 565 tona kadar yükseltti.Özellikle kasım, aralık ayında toplamda 62 ton altın alımı yapan Çin, ocak ayında 15 ton altın alımı yaptı.

#15
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Bakın düşüşler var, bu düşüşleri fırsata çeviren merkez bankaları var. Neden altın stokluyorlar? Çünkü büyük bir kaos bekleniyor. Hem ekonomik anlamda, hem de jeopolitik risk açısından büyük bir kaos bekleniyor.

#16
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Diğer yandan dünya ülkeleri dijital paralara geçecek ve dijital paralar da altına bağlanacağı için merkez bankaları her fırsatta altın stoklamaya devam ediyor.

#17
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

"EKONOMİK TUFANIN PATLAMASI AN MESELESİ" Merkez bankaları son 1-1,5 yıldır altın rezervlerini artırırken sen ne yapıyorsun?Ocak ayında altın alımını yüzde 16 civarında artıran merkez bankaları aslında şubat ve mart aylarında altın rezervlerini artırmaya devam edecek. Yılın ikinci çeyreğinin başında Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında altın ve gümüş stoklarındaki artışı görmüş olacağız.

#18
Foto - Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak

Dünyadaki ülkelerinin ekonomileri artık öyle bir noktaya geldi ki, ekonomik krizin patlaması an meselesi. Büyük bir ekonomik tufanın aslında ilk çeyreğindeyiz. Buna göre hazırlık yapmakta fayda var.

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