2023-03-09 08:18:17 Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ekonomik tufan kopacak
Altın fiyatları tepe taklak oldu. FED açıklamasının ardında altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Ons altındaki hızlı geri çekilme gram altına da negatif yansıdı. Gram Altın güne 1103 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1100 lira, en yüksek de 1104 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1101 liradan alıcı buluyor. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan çarpıcı tahminler geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...