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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika: Güncel altın fiyatları 25 Mayıs 2022 Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

2022-05-25 08:36:54
Altın fiyatları son dakika: Güncel altın fiyatları 25 Mayıs 2022 Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları son günlerin en hareketli sürecini yaşıyor. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte vatandaşlar piyasaları bir hayli araştırıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda altın ve dolar kurunun oynak bir seyir izlemesi ister istemez altın fiyatlarının durumu sorgulanmakta. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, çeyrek altın anlık ne kadar? İşe 25 Mayıs 2022 canlı altın fiyatları…

#1
Foto - Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Fed faiz artırımının etkisi piyasalarda görülmeye başlandı. Dolar kuru 6 ay sonra 16 TL’nin üzerine çıkarken, altın fiyatları da bir hayli yükseldi. Haziran sonrasında ise merkez bankalarının yapacağı faiz artışlarının da etkisiyle onsun 1950 doların üzerine çıkacağı, gram altın anlık fiyatının da önce 1000 TL sonra da 1450 TL olacağı uzmanlar tarafından tahmin edilse de vatandaşlar ayağını sağlam basmak istiyor. Bunun için de anlık altın fiyatlarını takipte kalıyor. Peki çeyrek altın kaç TL? Anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatı: yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ziynet altın, bilezik fiyatları alış satış fiyatı nedir? İşte alatın fiyatları son durum:

Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Fed faiz artırımının etkisi piyasalarda görülmeye başlandı. Dolar kuru 6 ay sonra 16 TL’nin üzerine çıkarken, altın fiyatları da bir hayli yükseldi. Haziran sonrasında ise merkez bankalarının yapacağı faiz artışlarının da etkisiyle onsun 1950 doların üzerine çıkacağı, gram altın anlık fiyatının da önce 1000 TL sonra da 1450 TL olacağı uzmanlar tarafından tahmin edilse de vatandaşlar ayağını sağlam basmak istiyor. Bunun için de anlık altın fiyatlarını takipte kalıyor. Peki çeyrek altın kaç TL? Anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatı: yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ziynet altın, bilezik fiyatları alış satış fiyatı nedir? İşte alatın fiyatları son durum:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.859,97, 1.860,48,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.859,97, 1.860,48,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 969,12, 975,33,

GRAM ALTIN FİYATI 969,12, 975,33,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 968,08, 968,27,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 968,08, 968,27,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.548,93, 1.583,12,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.548,93, 1.583,12,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.195,74, 6.313,13,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.195,74, 6.313,13,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.088,19, 3.166,25,

YARIM ALTIN FİYATI 3.088,19, 3.166,25,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.195,74, 6.313,13,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.195,74, 6.313,13,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.378,93, 6.539,83,

ATA ALTIN FİYATI 6.378,93, 6.539,83,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 532,71, 638,96,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 532,71, 638,96,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 879,90, 911,06,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 879,90, 911,06,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.652,00, 15.899,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.652,00, 15.899,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,45, 11,47,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,45, 11,47,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,04, 22,06,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,04, 22,06,

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