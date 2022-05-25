Altın fiyatları son dakika: Güncel altın fiyatları 25 Mayıs 2022 Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları son günlerin en hareketli sürecini yaşıyor. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte vatandaşlar piyasaları bir hayli araştırıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda altın ve dolar kurunun oynak bir seyir izlemesi ister istemez altın fiyatlarının durumu sorgulanmakta. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, çeyrek altın anlık ne kadar? İşe 25 Mayıs 2022 canlı altın fiyatları…