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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı (29 Haziran 2022)

2022-06-29 08:52:17
Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı (29 Haziran 2022)

Altın fiyatları son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Rusya-Ukrayna savaşının eksiyle petrol fiyatları yükselmeyi sürdürmekte. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 113,02 dolardan işlem görüyor. Küresel gelişmeler ışığında dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmeyi geçen haftaya kadar sürdürdü. Özellikle de Fed’in faiz artırımı sonrası dolar 17,30 TL seviyelerini aştı. Doların yukarı yönlü hareket etmesine paralel olarak altın fiyatları da aldı aşını gitti. Anlık altın fiyatı son ayların en zirvesine çıkmayı başardı. Güncel altın fiyatlarının yükselişi BDDK’nın kararına takıldı. BDDK’nın kredi kararı sonrası dolar kuru geriledi. Dolara paralel olarak canlı altın fiyatları da yeniden 1000 TL’nin aldına geriledi hem de ne gerileme. Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1821 dolardan işlem görürken yatırımcılar anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları anlık olarak da takip edilmekte. İşte 29 Haziran 2022 canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları sorgulaması son günlerin en sık araştırılan konuları arasında. Fed’in faiz artırımı sonrası altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatlarının zirvelere koşmasıyla birlikte adete bayram etmeye başlamıştı. TCMB’nin de faizleri sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatları iyi bir performans sergiliyordu yatırımcının gözünde. Ancak BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kullanımana ilişkin kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları yeniden geri çekilmeye başladı. Anlık altın fiyatları öyle bir geri çekildi ki yatırımı güncel altın fiyatlarının hangi seviyede duracağı konusunda kafalar bir hayli karıştı. Güncel altın fiyatları gram altın anlık fiyatı 1022 TL’den 975 TL seviyelerine kadar geriledi. Ons altın fiyatı 1821 TL seviyelerinde durdu. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar kaç TL? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları sorgulaması son günlerin en sık araştırılan konuları arasında. Fed’in faiz artırımı sonrası altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatlarının zirvelere koşmasıyla birlikte adete bayram etmeye başlamıştı. TCMB’nin de faizleri sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatları iyi bir performans sergiliyordu yatırımcının gözünde. Ancak BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kullanımana ilişkin kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları yeniden geri çekilmeye başladı. Anlık altın fiyatları öyle bir geri çekildi ki yatırımı güncel altın fiyatlarının hangi seviyede duracağı konusunda kafalar bir hayli karıştı. Güncel altın fiyatları gram altın anlık fiyatı 1022 TL’den 975 TL seviyelerine kadar geriledi. Ons altın fiyatı 1821 TL seviyelerinde durdu. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar kaç TL? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.821,24 TL, 1.821,60 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.821,24 TL, 1.821,60 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 979,51 TL, 988,53 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 979,51 TL, 988,53 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 975,14 TL, 975,32 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 975,14 TL, 975,32 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.560,43 TL, 1.594,99 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.560,43 TL, 1.594,99 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.240,60 TL, 6.359,07 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.240,60 TL, 6.359,07 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.110,55 TL, 3.189,29 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.110,55 TL, 3.189,29 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.240,87 TL, 6.359,07 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.240,87 TL, 6.359,07 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.495,24 TL, 6.658,95 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.495,24 TL, 6.658,95 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,49 TL, 647,50 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,49 TL, 647,50 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,29 TL, 923,54 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,29 TL, 923,54 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.818,00 TL, 16.113,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.818,00 TL, 16.113,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,14 TL, 11,16 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,14 TL, 11,16 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,81 TL, 20,83 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,81 TL, 20,83 TL,

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