Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık fiyatı (29 Haziran 2022)

Altın fiyatları son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Rusya-Ukrayna savaşının eksiyle petrol fiyatları yükselmeyi sürdürmekte. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 113,02 dolardan işlem görüyor. Küresel gelişmeler ışığında dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmeyi geçen haftaya kadar sürdürdü. Özellikle de Fed’in faiz artırımı sonrası dolar 17,30 TL seviyelerini aştı. Doların yukarı yönlü hareket etmesine paralel olarak altın fiyatları da aldı aşını gitti. Anlık altın fiyatı son ayların en zirvesine çıkmayı başardı. Güncel altın fiyatlarının yükselişi BDDK’nın kararına takıldı. BDDK’nın kredi kararı sonrası dolar kuru geriledi. Dolara paralel olarak canlı altın fiyatları da yeniden 1000 TL’nin aldına geriledi hem de ne gerileme. Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1821 dolardan işlem görürken yatırımcılar anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları anlık olarak da takip edilmekte. İşte 29 Haziran 2022 canlı altın fiyatları.