Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, “Ben almam” dediği seviyeleri tek tek açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, zirve fiyatlardan alım yapanlara adeta 'soğuk duş' etkisi yaratacak bir analizle seslendi. Gram altın ve gümüşteki yüksek seviyelerin kendi yatırım stratejisine uymadığını belirten Memiş, özellikle 5.750 TL üzerinde maliyetlenen yatırımcıları net bir dille uyardı. Ünlü uzmanın, "Bu benim kararım, parası çok olan alsın" dediği ve 'uzak durduğu' kritik rakamlar piyasada geniş yankı buldu.

1
#1
Foto - Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı

Altın piyasalarındaki sert dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar fiyatların yönünü yeniden aşağı çevirmesiyle panik yaşarken, gözler güvendiği tahminleriyle bilinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e çevrildi. Sosyal medyadan gelen yoğun sorular üzerine sessizliğini bozan Memiş, zirve seviyelerden piyasaya girenler için oldukça karamsar bir tablo çizdi. Kendi stratejisini açıklayarak yatırım tavsiyesi vermediğinin altını çizen Memiş, özellikle ons altın için 4.000 dolar, gram gümüş için ise 50 dolar seviyelerinin kendi yatırım mantığına uymadığını vurguladı.

#2
Foto - Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı

Yatırım tavsiyesi vermediğinin altını çizen ancak kendi stratejisini ifade eden Memiş, özellikle 5.750 TL seviyesinin üzerinden gram altın maliyetlenenlere kötü haberi verdi.

#3
Foto - Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı

"Sosyal medyadan gelen sorulara 'toplu' cevap" Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, İslam Memiş sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yöneltilen ısrarlı sorulara "toplu cevap" niteliğinde bir açıklama yayımladı. Memiş, piyasadaki yüksek seviyelerin kendi yatırım mantığına uymadığını belirtti.

#4
Foto - Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı

İslam Memiş'in gündem ola o paylaşımı şöyle: "Bu benim kararım, parası çok olan alsın"

#5
Foto - Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı

Memiş, ons tarafındaki ve gümüşteki yüksek fiyatlamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Toplu cevap olsun: Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı. Bu benim kararım. Bu benim düşüncem. Bu benim taktiğim. Kendine güvenen varsa alsın. Parası çok olan alsın" Kritik Uyarı: "Zarar ettiler, edecekler de!"

#6
Foto - Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı

Analizinin devamında gram altın ve gümüş için spesifik rakamlar veren İslam Memiş, bu seviyelerin üzerinden alım yapanların zarar ettiğini ve bu zararın süreceğini iddia etti. İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti: "5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti. Edecek de. O da onların kararı. Kimse kimsenin kârına ortak değil."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf

Nasıl oynak adam düne kadar altın 10000 gümüş 125tl olacak diyorsun şimdi pahalı diyorsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
