Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, "Ben almam" dediği seviyeleri tek tek açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, zirve fiyatlardan alım yapanlara adeta 'soğuk duş' etkisi yaratacak bir analizle seslendi. Gram altın ve gümüşteki yüksek seviyelerin kendi yatırım stratejisine uymadığını belirten Memiş, özellikle 5.750 TL üzerinde maliyetlenen yatırımcıları net bir dille uyardı. Ünlü uzmanın, "Bu benim kararım, parası çok olan alsın" dediği ve 'uzak durduğu' kritik rakamlar piyasada geniş yankı buldu.