Altın fiyatları neden tökezledi? Memiş, “Ben almam” dediği seviyeleri tek tek açıkladı

Analizinin devamında gram altın ve gümüş için spesifik rakamlar veren İslam Memiş, bu seviyelerin üzerinden alım yapanların zarar ettiğini ve bu zararın süreceğini iddia etti. İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti: "5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti. Edecek de. O da onların kararı. Kimse kimsenin kârına ortak değil."