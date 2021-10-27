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Ekonomi
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 27 Ekim 2021 güncel altın

2021-10-27 08:47:23
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 27 Ekim 2021 güncel altın

Altın fiyatları son bir hafta içinde bir hayli yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ateşi çıkan altın fiyatları 10 büyükelçinin küstah Osman Kavala açıklamasından geri adım atmasından sonra altın fiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu oldu. Altın fiyatları 27 Ekim Çarşamba günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da cumhuriyet altın fiyatı 3.573,61 TL liradan yarım altın fiyatı ise 1.792,29 liradan alıcı buluyor. İşte 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları anlık...

#1
Foto - Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı sorgulanırken, 14 ayar bilezik fiyatı 359,06 liradan cumhuriyet altını ise 3.573,61 TL işlem görüyor. İşte 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı sorgulanırken, 14 ayar bilezik fiyatı 359,06 liradan cumhuriyet altını ise 3.573,61 TL işlem görüyor. İşte 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları...

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış fiyatı 544,77 TL, satış fiyatı 549,07 TL

GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış fiyatı 544,77 TL, satış fiyatı 549,07 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 548,01 TL, 548,10 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 548,01 TL, 548,10 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.793,46 TL, 1.793,74 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.793,46 TL, 1.793,74 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 877,31 TL, 896,63 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 877,31 TL, 896,63 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.507,27 TL, 3.573,61 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.507,27 TL, 3.573,61 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.748,16 TL, 1.792,29 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.748,16 TL, 1.792,29 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.507,27 TL, 3.573,61 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.507,27 TL, 3.573,61 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.590,60 TL, 3.680,87 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.590,60 TL, 3.680,87 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 300,04 TL, 359,06 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 300,04 TL, 359,06 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 492,77 TL, 511,82 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 492,77 TL, 511,82 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 8.715,00 TL, 8.988,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 8.715,00 TL, 8.988,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,35 TL, 7,36 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,35 TL, 7,36 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,03 TL, 24,04 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,03 TL, 24,04 TL

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