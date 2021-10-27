2021-10-27 08:47:23 Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 27 Ekim 2021 güncel altın
Altın fiyatları son bir hafta içinde bir hayli yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ateşi çıkan altın fiyatları 10 büyükelçinin küstah Osman Kavala açıklamasından geri adım atmasından sonra altın fiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu oldu. Altın fiyatları 27 Ekim Çarşamba günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da cumhuriyet altın fiyatı 3.573,61 TL liradan yarım altın fiyatı ise 1.792,29 liradan alıcı buluyor. İşte 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları anlık...