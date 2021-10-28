2021-10-28 08:57:53 Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 2021 yılının en hareketli günlerini yaşıyor denilse yanlış olunmaz. Merkez Bankası’Nın faiz indirimi kararından sonra altın fiyatları fena coştu. Merkez Bankası’nın kararıyla zirvelere koşan altın fiyatları, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu 10 büyükelçiye rest çekmesi sonrası altın iyice fırladı. Gram altın fiyatı bir ara 565 TL’ye kadar çıktı. Büyükelçiler açıklama yaparak geri adım atatmaları sonrası aldın fiyatları düşüşe geçti. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika…