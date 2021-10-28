Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftada olduğu gibi bu haftayı zirvede kapatmayacak gibi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası doların ateşinin çıkmasına paralel olarak altın fiyatları da koşar adımlarla zirveyi zorladı. Bir ara grama altın fiyatı 565 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları 28 Ekim Perşembe günü Kapalıçarşı ve diğer platformlarda altın alım, satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yatırımcı tarafından sorgulanmakta. Peki, 28 Ekim 2021 günü çeyrek altın ne kadar?