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Ekonomi
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Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

2021-10-28 08:57:53
Altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 2021 yılının en hareketli günlerini yaşıyor denilse yanlış olunmaz. Merkez Bankası’Nın faiz indirimi kararından sonra altın fiyatları fena coştu. Merkez Bankası’nın kararıyla zirvelere koşan altın fiyatları, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu 10 büyükelçiye rest çekmesi sonrası altın iyice fırladı. Gram altın fiyatı bir ara 565 TL’ye kadar çıktı. Büyükelçiler açıklama yaparak geri adım atatmaları sonrası aldın fiyatları düşüşe geçti. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika…

#1
Foto - Altın fiyatları geçtiğimiz haftada olduğu gibi bu haftayı zirvede kapatmayacak gibi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası doların ateşinin çıkmasına paralel olarak altın fiyatları da koşar adımlarla zirveyi zorladı. Bir ara grama altın fiyatı 565 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları 28 Ekim Perşembe günü Kapalıçarşı ve diğer platformlarda altın alım, satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yatırımcı tarafından sorgulanmakta. Peki, 28 Ekim 2021 günü çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftada olduğu gibi bu haftayı zirvede kapatmayacak gibi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası doların ateşinin çıkmasına paralel olarak altın fiyatları da koşar adımlarla zirveyi zorladı. Bir ara grama altın fiyatı 565 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları 28 Ekim Perşembe günü Kapalıçarşı ve diğer platformlarda altın alım, satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yatırımcı tarafından sorgulanmakta. Peki, 28 Ekim 2021 günü çeyrek altın ne kadar?

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 545,12 TL, 550,84 TL

GRAM ALTIN FİYATI 545,12 TL, 550,84 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 550,00 TL, 550,10 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 550,00 TL, 550,10 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.799,81 TL, 1.800,16 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.799,81 TL, 1.800,16 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 880,38 TL, 899,81 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 880,38 TL, 899,81 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.519,99 TL, 3.586,65 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.519,99 TL, 3.586,65 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.754,50 TL, 1.798,83 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.754,50 TL, 1.798,83 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.519,99 TL, 3.586,65 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.519,99 TL, 3.586,65 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.590,47 TL, 3.680,73 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.590,47 TL, 3.680,73 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 300,32 TL, 359,39 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 300,32 TL, 359,39 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 493,42 TL, 512,50 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 493,42 TL, 512,50 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 8.724,00 TL, 9.030,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 8.724,00 TL, 9.030,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,34 TL, 7,35 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,34 TL, 7,35 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,07 TL, 24,08 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,07 TL, 24,08 TL

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