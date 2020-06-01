Altın fiyatları nasıl seyredecek?

"5 Mayıs tarihinde 640 TL’ye kadar çıkan çeyrek altın fiyatları, 26 Mayısta 603 TL’ye kadar düştü. Bilindiği gibi 24 ayar altının gram fiyatı son bir ay içerisinde, deyim yerindeyse, TL bazında rekor fiyatlara çıktı; 395- 396 TL’ye kadar tırmandı. Piyasaların açıldığı gün, yani çarşamba günü 370 TL’ye kadar düştü. Analistler ve uzmanların öngörüleri ışığında, yurt dışındaki olumlu veri akışıyla gerileyen ons altın fiyatları düşmeye devam eder, aynı tablo yurt içinde dolar düşüşüyle desteklenirse önümüzdeki günlerde gram altında 360-350 TL, çeyrek altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir. Altın fiyatları kısa vadede düşüş trendi içerisine girmiş olsa da analistler, virüs gündemi nedeniyle önümüzdeki birkaç aylık süreçte altının iniş-çıkışlı bir seyir izlemesini bekliyor. Biz her açıklamamızda vurguluyor, yine de altını çizmek istiyoruz. Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza mağazalarımıza gelerek fiziki olarak altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, dünyanın en eski ve en güvenilir, yatırım ve tasarruf aracıdır."