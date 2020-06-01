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Ekonomi
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Altın fiyatları nasıl seyredecek?

2020-06-01 02:16:37
Altın fiyatları nasıl seyredecek?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından vatandaşlar altın fiyatları çıkacak mı? altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtlarını arıyor.

#1
Foto - İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık’tan bu sorulara cevap geldi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık’tan bu sorulara cevap geldi.

#2
Foto - Atayık, 1 Haziran'da piyasaların kademeli olarak normale dönmeye başlayacağını belirterek,

Atayık, 1 Haziran'da piyasaların kademeli olarak normale dönmeye başlayacağını belirterek, "Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte altının alış- satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte alış satışı arasındaki makasın hızla kapanacağını söyleyebiliriz." dedi.

#3
Foto -

"Korona virüsle savaşta en kötüsü geride kaldı" anlayışının piyasalara nispi iyimserlik  getirdiğini anlatan Atayık, aynı olumlu yansımaların iç piyasada da görüldüğünü söyledi.

#4
Foto - Atayık, Sağlık Bakanlığı’nın virüsle savaşta verdiği örnek başarıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK'nın spekülatif işlemlere karşı aldığı önlemlerle, bankalar nezdindeki bireysel kaydi altın ve döviz işlemlerine kambiyo vergilerinin artırılması eklenince pozitif verilerin yurt içinde de yaşandığını belirtti.

Atayık, Sağlık Bakanlığı’nın virüsle savaşta verdiği örnek başarıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK'nın spekülatif işlemlere karşı aldığı önlemlerle, bankalar nezdindeki bireysel kaydi altın ve döviz işlemlerine kambiyo vergilerinin artırılması eklenince pozitif verilerin yurt içinde de yaşandığını belirtti.

#5
Foto - Türkiye'de ilk normalleşme adımlarının 11 Mayıs’ta atıldığını aktaran Atayık, 1 Haziran’da bu adımların farklı sektörlerle genişletilmesinin beklendiğini anımsattı.

Türkiye'de ilk normalleşme adımlarının 11 Mayıs’ta atıldığını aktaran Atayık, 1 Haziran’da bu adımların farklı sektörlerle genişletilmesinin beklendiğini anımsattı.

#6
Foto - Bu süreçte altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının zirve rakamlara çıkmasını tetikleyen ve virüsle birlikte biraz gündemden düşen ABD-Çin arasındaki 'Ticaret Savaşları’nın yeniden tırmanma riskinin akıllarda soru işareti oluşturduğunu belirten Atayık, şöyle konuştu:

Bu süreçte altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının zirve rakamlara çıkmasını tetikleyen ve virüsle birlikte biraz gündemden düşen ABD-Çin arasındaki 'Ticaret Savaşları’nın yeniden tırmanma riskinin akıllarda soru işareti oluşturduğunu belirten Atayık, şöyle konuştu:

#7
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"Nitekim ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu savaşın kaldığı yerden devam edeceğine dair ilk işareti vermişti. Normalleşme sürecinde istenen hedefler gerçekleşmez, sonbaharda ikinci dip yaşanır ve ticaret savaşları yeniden tırmanırsa o zaman finans piyasaları ve ekonomileri kötü günler bekliyor. Analistler, bu durumda ons altında daha önce test edildikten sonra geri çekilinen 1,760 dolar ve üstünün görülebileceğine dikkati çekiyorlar."

#8
Foto - Atayık, Türkiye içindeki altın fiyatlarının, dünyada belirlenen ons dolar seviyesi ve TL/ dolar kotasyonlarıyla ortaya çıktığını ifade ederek, darphane üretimi Cumhuriyet ziynet, sikke altınları ve gram altınların, ons değeri/dolar fiyatlarıyla birebir ilintili olduğunu söyledi.

Atayık, Türkiye içindeki altın fiyatlarının, dünyada belirlenen ons dolar seviyesi ve TL/ dolar kotasyonlarıyla ortaya çıktığını ifade ederek, darphane üretimi Cumhuriyet ziynet, sikke altınları ve gram altınların, ons değeri/dolar fiyatlarıyla birebir ilintili olduğunu söyledi.

#9
Foto - Atayık, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Atayık, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

#10
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"Ons altın, dünyadaki olumlu haberlerle son iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,700 doların altına kadar düştü. Finansal piyasalardaki bahar havasını bozacak olumsuz bir veri akışı olmazsa kısa sürede ons altının 1,680- 1,670 bandına kadar düşmesi bekleniyor. Cumhuriyet sikke, ziynet altınları ve gram altındaki fiyat öngörülerinde ise iç faktörler ve ekonomi yönetiminin performansı büyük önem taşıyor. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadelede verdiği başarılı grafiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve diğer kurumların da ekonomide verdiğini söyleyebiliriz.Ekonomi Yönetimi’nin ilk swap anlaşması ve benzer anlaşmaların da yapılacağı beklentisi, BDDK’nın spekülatif döviz alımları karşısında zamanında aldığı tedbirler, kaydi olan altın ve döviz işlemlerindeki kambiyo vergilerinin artırılması iç piyasada doların ateşini düşürdü. Bugün, açıklanacak ilk çeyrek büyüme rakamlarının pozitif geleceği beklentisi ve turizm ve düğün sezonunun başlayacak olması TL’nin değerlenmesini sağlayan faktörler olarak öne çıkıyor."

#11
Foto - Mustafa Atayık, iç piyasada dolardaki düşüşe ons altın fiyatının da eklenmesiyle çeyrek altın ve gram altının da gerilediğini dile getirerek, şunları söyledi:

Mustafa Atayık, iç piyasada dolardaki düşüşe ons altın fiyatının da eklenmesiyle çeyrek altın ve gram altının da gerilediğini dile getirerek, şunları söyledi:

#12
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"5 Mayıs tarihinde 640 TL’ye kadar çıkan çeyrek altın fiyatları, 26 Mayısta 603 TL’ye kadar düştü. Bilindiği gibi 24 ayar altının gram fiyatı son bir ay içerisinde, deyim yerindeyse, TL bazında rekor fiyatlara çıktı; 395- 396 TL’ye kadar tırmandı. Piyasaların açıldığı gün, yani çarşamba günü 370 TL’ye kadar düştü. Analistler ve uzmanların öngörüleri ışığında, yurt dışındaki olumlu veri akışıyla gerileyen ons altın fiyatları düşmeye devam eder, aynı tablo yurt içinde dolar düşüşüyle desteklenirse önümüzdeki günlerde gram altında 360-350 TL, çeyrek altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir. Altın fiyatları kısa vadede düşüş trendi içerisine girmiş olsa da analistler, virüs gündemi nedeniyle önümüzdeki birkaç aylık süreçte altının iniş-çıkışlı bir seyir izlemesini bekliyor. Biz her açıklamamızda vurguluyor, yine de altını çizmek istiyoruz. Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza mağazalarımıza gelerek fiziki olarak altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, dünyanın en eski ve en güvenilir, yatırım ve tasarruf aracıdır."

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