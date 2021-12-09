  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 9 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

2021-12-09 09:29:32
Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 9 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik halen sürüyor. Haftanın dördüncü iş günü olan 9 Aralık 2021 Perşembe günü vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların cevaplarını bi hayli merak ediyor. Hem ABD Merkez Bankası FED hem de TC Merkez Bankası’nın yapacağı toplantı piyasaların hareketlenmesi açısından oldukça hayati öneme sahip. Merkez Bakası aralık ayı toplantısını 16 Aralık’ta yapacak ve bir kez daha faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası kararı öncesi altın fiyatları son durum da anlık olarak takip edilmekte. Peki 9 Aralık 2021 anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL, ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı ne durumda? İşte 9 Aralık 2021 Perşembe güncel, anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bugün altın ne kadar? Gram altın alış, satış fiyatı nedir? Çeyrek altın kaçtan bozduruluyor, kaçtan satılıyor, çeyrek altın alış fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 9 Aralık 2021 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte anlık altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bugün altın ne kadar? Gram altın alış, satış fiyatı nedir? Çeyrek altın kaçtan bozduruluyor, kaçtan satılıyor, çeyrek altın alış fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 9 Aralık 2021 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte anlık altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.784,94 TL, 1.785,35 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.784,94 TL, 1.785,35 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 780,89 TL, 786,75 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 780,89 TL, 786,75 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 784,90 TL, 785,05 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 784,90 TL, 785,05 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.255,67 TL, 1.283,36 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.255,67 TL, 1.283,36 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.023,31 TL, 5.118,50 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.023,31 TL, 5.118,50 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.503,81 TL, 2.567,10 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.503,81 TL, 2.567,10 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.023,31 TL, 5.118,50 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.023,31 TL, 5.118,50 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.177,25 TL, 5.308,49 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.177,25 TL, 5.308,49 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 432,38 TL, 512,67 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 432,38 TL, 512,67 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 706,83 TL, 734,17 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 706,83 TL, 734,17 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.465,00 TL, 12.798,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.465,00 TL, 12.798,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,86 TL, 9,88 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,86 TL, 9,88 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,44 TL, 22,46 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,44 TL, 22,46 TL,

Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme
Medya

Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı cephesinde yeni gelişme

Teşkilat oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı arasındaki olay tatlıya bağlandı.
Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Gündem

Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını açıkladı.

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı
Gündem

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi...
Öznur Küçüker'den Kılıçdaroğlu hatırlatmalı Hasan Can Kaya değerlendirmesi!
Gündem

Öznur Küçüker'den Kılıçdaroğlu hatırlatmalı Hasan Can Kaya değerlendirmesi!

Nihat Genç ile Hasan Can Kaya arasındaki polemiği değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, CHP Genel Başkanı Kemal ..
Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler
Dünya

Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler

Güney Kıbrıs’ın tek İngilizce günlük gazetesi olan Cyprus Mail’de Türkiye’ye yönelik kara propaganda içeren bir yazı yayınlandı. Türkiye'nin..
ABD-FETÖ uşağı Enes Kanter'i “Türkiye sevdalısı” yaptılar
Dünya

ABD-FETÖ uşağı Enes Kanter'i “Türkiye sevdalısı” yaptılar

Amerikan New York Post gazetesi, yakın zamanda ABD vatandaşlığına geçen Enes Kanter’e övgüler düzdü. “Enes Kanter Freedom neden Amerikalı ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay