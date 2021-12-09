Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 9 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik halen sürüyor. Haftanın dördüncü iş günü olan 9 Aralık 2021 Perşembe günü vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların cevaplarını bi hayli merak ediyor. Hem ABD Merkez Bankası FED hem de TC Merkez Bankası’nın yapacağı toplantı piyasaların hareketlenmesi açısından oldukça hayati öneme sahip. Merkez Bakası aralık ayı toplantısını 16 Aralık’ta yapacak ve bir kez daha faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası kararı öncesi altın fiyatları son durum da anlık olarak takip edilmekte. Peki 9 Aralık 2021 anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL, ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı ne durumda? İşte 9 Aralık 2021 Perşembe güncel, anlık altın fiyatları.