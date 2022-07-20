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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 20 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

2022-07-20 09:38:11
Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 20 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

Güncel altın fiyatları: Alın fiyatları haftanın ortasında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar kurunun, 20 yıl aradan sonra euroyu yakalamaya çalışması piyasalarda bir hayli hareketliliğin yaşanmasına neden olmakta. Doların yükselmesine rağmen altın fiyatlarının halen düşüyor olması vatandaşlar tarafından altın ne kadar oldu? Altın düşer mi çıkar mı? Altında son durum ne? gibi soruların sorulmasına neden olmakta. Döviz kurları birbirini geçmek için kıyasıya rekabet halinde olurken, Vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.708,10 TL, 1.708,51 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.708,10 TL, 1.708,51 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 979,33 TL, 984,89 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 979,33 TL, 984,89 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 965,47 TL, 965,64 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 965,47 TL, 965,64 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.545,11 TL, 1.579,18 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.545,11 TL, 1.579,18 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.178,98 TL, 6.295,94 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.178,98 TL, 6.295,94 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.079,84 TL, 3.157,63 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.079,84 TL, 3.157,63 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.178,98 TL, 6.295,94 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.178,98 TL, 6.295,94 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.499,80 TL, 6.661,66 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.499,80 TL, 6.661,66 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,43 TL, 645,09 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 538,43 TL, 645,09 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,20 TL, 920,02 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 889,20 TL, 920,02 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.816,00 TL, 16.052,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.816,00 TL, 16.052,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,60 TL, 10,62 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,60 TL, 10,62 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,81 TL, 18,82 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,81 TL, 18,82 TL,

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