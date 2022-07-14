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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Temmuz 2022 güncel altın fiyatı:

2022-07-14 10:05:43
Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Temmuz 2022 güncel altın fiyatı:

Altın fiyatları küresel piyasalarda bir hayli hareketli. AB Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonla mücadele konusunda zayıf kalmasına karşılık Fed’in agresif faiz kararları sonrası dolar kuru 20 yıl aradan sonra euro ile eşitlenmesine neden oldu. ABD’de Fed’in enflasyonla mücadelesi sürerse de açkılanan enflasyon 40 yılın zirvesinde. Yüksek enflasyon rakamlarının geliyor olması nedeniyle gözler bir kez daha anlık altın fiyatlarında. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın düştü mü, çıktı mı? sorularına cevap aramakta. Peki anlık altın ne kadar? Canı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım atın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 14 Temmuz güncel altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.727,41 TL, 1.727,87 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.727,41 TL, 1.727,87 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 985,17 TL, 993,41 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 985,17 TL, 993,41 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 968,03 TL, 968,21 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 968,03 TL, 968,21 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.548,85 TL, 1.583,02 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.548,85 TL, 1.583,02 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.195,40 TL, 6.312,70 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.195,40 TL, 6.312,70 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.088,02 TL, 3.166,03 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.088,02 TL, 3.166,03 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.195,40 TL, 6.312,70 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.195,40 TL, 6.312,70 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.526,75 TL, 6.694,75 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.526,75 TL, 6.694,75 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 541,70 TL, 650,72 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 541,70 TL, 650,72 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 894,50 TL, 928,24 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 894,50 TL, 928,24 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.911,00 TL, 16.193,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.911,00 TL, 16.193,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,68 TL, 10,69 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,68 TL, 10,69 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,02 TL, 19,04 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,02 TL, 19,04 TL,

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