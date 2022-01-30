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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı: 30 Ocak 2022 güncel altın fiyatları: Canlı çeyrek am, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları!

2022-01-30 09:49:06
Altın fiyatları canlı: 30 Ocak 2022 güncel altın fiyatları: Canlı çeyrek am, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları!

Altın fiyatları son dakika ne kadar? 30 Ocak 2022 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel altın fiyatları altın piyasasında bir hayli sorgulanmakta. Fed faiz kararı sonrası bir hayli düşen altın fiyatları anlık olarak bugün ne kadar , gram altının fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatları kaç lira olduğu da yine altın yatırımcısı tarafından araştırılan konular arasında. Ocak ayını inişli çıkışlı kapatacak olan altın fiatları şubat ayında altın ne olur, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? de yine merak edilenler arasında. İşte anlık altın fiyatı 30 Ocak 2022 canlı altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet altını fiyatları son durum.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son dakika haberleri: Önce TC Merkez Bankasının ocak ayına ilişkin faizleri yüzde 14’te sabit bırakması ardından da ABD Merkez Bankası Fed’in faizi sabit bırakması ve mart ayından itibaren faiz artırımına işaret etmesi altın fiyatlarını bir hayli hareketlendirdi. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında. Güncel altın fiyatlarını haberimizden canlı alın fiyatları ile anlık altın fiyatları bugün ne kadar? olduğunu takip edebilirsini.s. İşte 30 Ocak 2022 güncel altın fiyatları: Canlı çeyrek am, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları!

Canlı altın fiyatları son dakika haberleri: Önce TC Merkez Bankasının ocak ayına ilişkin faizleri yüzde 14’te sabit bırakması ardından da ABD Merkez Bankası Fed’in faizi sabit bırakması ve mart ayından itibaren faiz artırımına işaret etmesi altın fiyatlarını bir hayli hareketlendirdi. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında. Güncel altın fiyatlarını haberimizden canlı alın fiyatları ile anlık altın fiyatları bugün ne kadar? olduğunu takip edebilirsini.s. İşte 30 Ocak 2022 güncel altın fiyatları: Canlı çeyrek am, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları!

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.791,01 TL, 1.792,06 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.791,01 TL, 1.792,06 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 779,14 TL, 782,53 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 779,14 TL, 782,53 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 777,47 TL, 777,58 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 777,47 TL, 777,58 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.243,95 TL, 1.271,35 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.243,95 TL, 1.271,35 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.975,81 TL, 5.069,84 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.975,81 TL, 5.069,84 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.480,13 TL, 2.542,70 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.480,13 TL, 2.542,70 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.975,81 TL, 5.069,84 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.975,81 TL, 5.069,84 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.150,01 TL, 5.277,47 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.150,01 TL, 5.277,47 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 426,32 TL, 513,64 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 426,32 TL, 513,64 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 708,02 TL, 727,90 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 708,02 TL, 727,90 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.622,00 TL, 12.805,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.622,00 TL, 12.805,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,73 TL, 9,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,73 TL, 9,74 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,45 TL, 22,49 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,45 TL, 22,49 TL,

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