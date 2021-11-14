Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım 2021

14 Kasım 2021 cumhuriyet altını fiyatı! Dolar ve eurodaki yükselişe paralel olarak altın fiyatları da bir hayli tırmandı. Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından yakında takip ediliyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu bu sıralar bir hayli fazla sorgulamakta. Altın bugün ne kadar? sorusu ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası zirvelere tırmanan altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle merak konusu. Peki altın bugün ne kadar ? 14 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 14 Kasım 2021 altın fiyatları