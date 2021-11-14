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Ekonomi
15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım 2021

2021-11-14 09:07:01
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım 2021

14 Kasım 2021 cumhuriyet altını fiyatı! Dolar ve eurodaki yükselişe paralel olarak altın fiyatları da bir hayli tırmandı. Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından yakında takip ediliyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu bu sıralar bir hayli fazla sorgulamakta. Altın bugün ne kadar? sorusu ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonrası zirvelere tırmanan altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle merak konusu. Peki altın bugün ne kadar ? 14 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 14 Kasım 2021 altın fiyatları

#1
Foto - 14 Kasım haftanın son günü vatandaşlar

14 Kasım haftanın son günü vatandaşlar " gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar oldu, cumhuriyet altını ne kadar, 22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım ve alım-satım vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. İşte gram altın, çeyrek altın, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.864,51 TL, 1.865,29 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.864,51 TL, 1.865,29 TL

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 596,47 TL, 599,07 TL

GRAM ALTIN FİYATI 596,47 TL, 599,07 TL

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 599,87 TL, 599,97 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 599,87 TL, 599,97 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 959,79 TL, 980,96 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 959,79 TL, 980,96 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.839,15 TL, 3.911,82 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.839,15 TL, 3.911,82 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.913,58 TL, 1.961,91 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.913,58 TL, 1.961,91 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.839,15 TL, 3.911,82 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.839,15 TL, 3.911,82 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.942,68 TL, 4.041,64 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.942,68 TL, 4.041,64 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 329,02 TL, 392,71 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 329,02 TL, 392,71 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,81 TL, 560,68 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,81 TL, 560,68 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.544,00 TL, 9.815,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.544,00 TL, 9.815,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,13 TL, 8,14 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,13 TL, 8,14 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,28 TL, 25,35 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,28 TL, 25,35 TL

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