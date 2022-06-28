Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı canlı gram altın fiyatları (28 Haziran 2022)

Altın fiyatları son dakika haberleri: BDDK'nın şirketlere yönelik kredi kararı sonrası altın fiyatları oldukça düştü. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altının düşmesiyle birlikte güncel altın fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Fed’in faiz kararının ardından altını olan yatırımcılar gram altın fiyatının 1022 TL seviyelerine çıkmasıyla birlikte bir hayli sevinmişti. Ancak BDKK’nın şirketlerin kredi kullanımınına yönelik döviz şartına yönelik getirilen kısıtlama sonrası dolar kurundaki gerilemeye paralel olarak anlık altın fiyatları da bir hayli geri çekildi. 1022 TL’ye kadar çıkan gram altın adete çakıldı. Güncel çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altını, ata altın ve bilezik fiyatlar da yine yatırımcısını üzdü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı güncel fiyatı ne kadar? İşte 28 Haziran 2022 Salı canlı, anlık, güncel altın fiyatları.