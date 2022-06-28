  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı canlı gram altın fiyatları (28 Haziran 2022)

2022-06-28 08:16:54
Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı canlı gram altın fiyatları (28 Haziran 2022)

Altın fiyatları son dakika haberleri: BDDK'nın şirketlere yönelik kredi kararı sonrası altın fiyatları oldukça düştü. Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altının düşmesiyle birlikte güncel altın fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Fed’in faiz kararının ardından altını olan yatırımcılar gram altın fiyatının 1022 TL seviyelerine çıkmasıyla birlikte bir hayli sevinmişti. Ancak BDKK’nın şirketlerin kredi kullanımınına yönelik döviz şartına yönelik getirilen kısıtlama sonrası dolar kurundaki gerilemeye paralel olarak anlık altın fiyatları da bir hayli geri çekildi. 1022 TL’ye kadar çıkan gram altın adete çakıldı. Güncel çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altını, ata altın ve bilezik fiyatlar da yine yatırımcısını üzdü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı güncel fiyatı ne kadar? İşte 28 Haziran 2022 Salı canlı, anlık, güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları yatırımcı tarafından bir hayli araştırılmakta. BDDK’nın cuma günü açıkladığı şirketlere yönelik kredi kullanımına ilişkin kararı dolar kuru üzerinde oldukça etkili oldu. Kararın açıklanmasıyla birlikte dolarda geri çekilme söz konusu olurken, dolara parelel olarak da altın fiyatları bir hayli düştü. Fed’in faiz artırımı kararı sonrası anlık altın fiyatları oldukça yükselmişti. Bundan dolayı da vatandaşlar altın fiyatlarını canlı olarak takip etmeye daha fazla önem vermişti. BDDK’nın kararı neticesinde altın fiyatları düşüşe geçti. Haftanın ilk iş günü gram altın fiyatı anlık olarak 970-976 TL bandında gidip geldi. Peki 28 Haziran 2022 Salı anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcı tarafından bir hayli araştırılmakta. BDDK’nın cuma günü açıkladığı şirketlere yönelik kredi kullanımına ilişkin kararı dolar kuru üzerinde oldukça etkili oldu. Kararın açıklanmasıyla birlikte dolarda geri çekilme söz konusu olurken, dolara parelel olarak da altın fiyatları bir hayli düştü. Fed’in faiz artırımı kararı sonrası anlık altın fiyatları oldukça yükselmişti. Bundan dolayı da vatandaşlar altın fiyatlarını canlı olarak takip etmeye daha fazla önem vermişti. BDDK’nın kararı neticesinde altın fiyatları düşüşe geçti. Haftanın ilk iş günü gram altın fiyatı anlık olarak 970-976 TL bandında gidip geldi. Peki 28 Haziran 2022 Salı anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.824,05 TL, 1.824,56 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.824,05 TL, 1.824,56 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 975,83 TL, 986,16 TL,

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 975,83 TL, 986,16 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 972,30 TL, 972,43 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 972,30 TL, 972,43 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.554,48 TL, 1.588,78 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.554,48 TL, 1.588,78 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.222,69 TL, 6.340,27 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.222,69 TL, 6.340,27 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.101,62 TL, 3.179,86 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.101,62 TL, 3.179,86 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.222,69 TL, 6.340,27 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.222,69 TL, 6.340,27 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.460,77 TL, 6.623,64 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.460,77 TL, 6.623,64 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 535,85 TL, 646,00 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 535,85 TL, 646,00 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,01 TL, 921,35 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,01 TL, 921,35 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.742,00 TL, 16.075,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.742,00 TL, 16.075,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,28 TL, 11,29 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,28 TL, 11,29 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,13 TL, 21,14 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,13 TL, 21,14 TL,

Sürücülere güzel haber! Büyük indirim geldi
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! Büyük indirim geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,50 TL indirim yapılacak.
İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor! Cilt ve güneş lekelerine son
Kadın - Aile

İki malzemeli bu tarif yüzünüzdeki lekeleri 3 gecede geçiriyor! Cilt ve güneş lekelerine son

Uzmanlara göre, çok sıcak olduğunda, güneş yüzünüzde koyu noktalar oluşabilir. Bu, cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak için çok dikkat..
Bakan Soylu sel bölgesinde: En az zararla atlatmak için çalışıyoruz
Gündem

Bakan Soylu sel bölgesinde: En az zararla atlatmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan selden etkilenen bölgelere hareket etti. Bakanlar bölgeden peş peşe açıklama yaptı..
Tuba Torun yazdı: Atatürk'e hakaret sorunu!
Gündem

Tuba Torun yazdı: Atatürk'e hakaret sorunu!

CHP'li Aykut Erdoğdu ile yaşadığı gayr-i meşru ilişkisinden kaynaklı torpille CHP içinde yükseldiği iddia edilen Tuba Torun, 2021 yılında Ay..
Pamukkale Turizm'de rezillik! Mide bulandıran olay Türkiye'ye ağaya kaldıracak
Gündem

Pamukkale Turizm'de rezillik! Mide bulandıran olay Türkiye'ye ağaya kaldıracak

Şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda aile yapısını bozmak için hemen her gün yeni bir oyun tezgahlanıyor. İslam düşmanı azgın azınlık sapkı..
Mağdur kadının intikamından korkun! Aykut Erdoğdu'dan sonra, sırada Gürsel Tekin var...
Siyaset

Mağdur kadının intikamından korkun! Aykut Erdoğdu'dan sonra, sırada Gürsel Tekin var...

Eski eşi Özge Erdoğdu tarafından çirkin yüzü ifşa edilen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun skandalından sonra gözler tıpkı Erdoğdu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23