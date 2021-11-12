Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım 2021 çeyrek altın gram altın cumhuriyet altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika! Ons altında yaşanan yükseliş ve dolar kurunda görülen yukarı yönlü hareket ile Gram Altın da rekor kırmaya devam ediyor. Dün bir ara 597 TL ile zirveyi zorlayan gram altın piyasaların kapanışıyla birlikte 594 TL seviyesine indi. Peki 12 Kasım altın fiyatları son durum ne? Gram altın ne kadar, gram altın kaç TL, çeyrek altın fiyatı kaç TL, çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Yarım altın fiyatı alış satış ne kadar? İşte 12 Kasım altın fiyatları son durumu bilgileri.