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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım 2021 çeyrek altın gram altın cumhuriyet altın fiyatı son durum

2021-11-12 07:52:25
Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım 2021 çeyrek altın gram altın cumhuriyet altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika! Ons altında yaşanan yükseliş ve dolar kurunda görülen yukarı yönlü hareket ile Gram Altın da rekor kırmaya devam ediyor. Dün bir ara 597 TL ile zirveyi zorlayan gram altın piyasaların kapanışıyla birlikte 594 TL seviyesine indi. Peki 12 Kasım altın fiyatları son durum ne? Gram altın ne kadar, gram altın kaç TL, çeyrek altın fiyatı kaç TL, çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Yarım altın fiyatı alış satış ne kadar? İşte 12 Kasım altın fiyatları son durumu bilgileri.

#1
Foto - 12 Kasım Cuma günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları son günlerde bir hayli tırmanışa geçti. Özellikle de ABD’den gelen enflasyon rakamları dolar kurunu çıldırtmasıyla birlikte dolara paralel olarak altın fiyatlarını da uçurdu. Altın ons fiyatı 1.860,55 TL’ye bulurken, cumhuriyet altın fiyatı 3.879,99’den işle görmeke. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Kasım 2021 güncel altın fiyatları...

12 Kasım Cuma günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları son günlerde bir hayli tırmanışa geçti. Özellikle de ABD’den gelen enflasyon rakamları dolar kurunu çıldırtmasıyla birlikte dolara paralel olarak altın fiyatlarını da uçurdu. Altın ons fiyatı 1.860,55 TL’ye bulurken, cumhuriyet altın fiyatı 3.879,99’den işle görmeke. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Kasım 2021 güncel altın fiyatları...

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 590,40 TL, 595,83 TL

GRAM ALTIN FİYATI 590,40 TL, 595,83 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 594,97 TL, 595,09 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 594,97 TL, 595,09 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.860,26 TL, 1.860,55 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.860,26 TL, 1.860,55 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 950,61 TL, 971,59 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 950,61 TL, 971,59 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.807,78 TL, 3.879,99 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.807,78 TL, 3.879,99 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.898,02 TL, 1.946,03 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.898,02 TL, 1.946,03 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.807,78 TL, 3.879,99 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.807,78 TL, 3.879,99 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.913,05 TL, 4.011,28 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.913,05 TL, 4.011,28 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 325,62 TL, 388,76 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 325,62 TL, 388,76 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 534,31 TL, 554,97 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 534,31 TL, 554,97 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.446,00 TL, 9.762,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.446,00 TL, 9.762,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,05 TL, 8,06 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,05 TL, 8,06 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,09 TL, 25,11 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,09 TL, 25,11 TL

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