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Ekonomi
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Altın fiyatları anlık: Gram altın ne kadar? 30 Mayıs 2022 çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları:

2022-05-30 08:16:08
Altın fiyatları anlık: Gram altın ne kadar? 30 Mayıs 2022 çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları:

Canlı altın fiyataları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma gününü 965 TL’den kapatan gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları yeni haftaya nasılı başladığı bir hayli araştırılıyor. Güncel altın fiyatları Fed’in faiz artırımı etkisini sürdürmekte. Canlı altın fiyatları son günlerde bir altının güvenli liman olduğunu bir kez daha teyit etti. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 30 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata, gremse ve bilezik fiyatları:

#1
Foto - Güncel altın fiyatları: Altından son durum anlık olarak yatırımcı tarafından takip ediliyor. Güncel gram altın fiyatı başta olmak üzere, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın da yatırımcının rotasında. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgaliyle başlayan altındaki yükselme Fed’in faiz artırımına devam ediyor olması nedeniyle yeni zirveleri görmekte. Geçen hafta yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları yeni mayıs ayının son günlerinde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 30 Mayıs 2022 cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları.

Güncel altın fiyatları: Altından son durum anlık olarak yatırımcı tarafından takip ediliyor. Güncel gram altın fiyatı başta olmak üzere, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın da yatırımcının rotasında. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgaliyle başlayan altındaki yükselme Fed’in faiz artırımına devam ediyor olması nedeniyle yeni zirveleri görmekte. Geçen hafta yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları yeni mayıs ayının son günlerinde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 30 Mayıs 2022 cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.859,43, 1.859,85,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.859,43, 1.859,85,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 978,07, 986,20,

GRAM ALTIN FİYATI 978,07, 986,20,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 976,02, 976,18,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 976,02, 976,18,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.562,17, 1.596,61,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.562,17, 1.596,61,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.246,53, 6.364,72,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.246,53, 6.364,72,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.113,51, 3.192,12, %1,13 ZİYNET ALTINI FİYATI 6.246,53, 6.364,72,

YARIM ALTIN FİYATI 3.113,51, 3.192,12, %1,13 ZİYNET ALTINI FİYATI 6.246,53, 6.364,72,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.246,53, 6.364,72,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.246,53, 6.364,72,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.427,26, 6.589,32,

ATA ALTIN FİYATI 6.427,26, 6.589,32,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 537,72, 646,03,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 537,72, 646,03,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 888,04, 921,39,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 888,04, 921,39,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.796,00, 16.076,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.796,00, 16.076,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,65, 11,66,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,65, 11,66,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,18, 22,20,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,18, 22,20,

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