Altın fiyatları anlık: Gram altın ne kadar? 30 Mayıs 2022 çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları:

Canlı altın fiyataları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma gününü 965 TL’den kapatan gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları yeni haftaya nasılı başladığı bir hayli araştırılıyor. Güncel altın fiyatları Fed’in faiz artırımı etkisini sürdürmekte. Canlı altın fiyatları son günlerde bir altının güvenli liman olduğunu bir kez daha teyit etti. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? İşte 30 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata, gremse ve bilezik fiyatları: