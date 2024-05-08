2024-05-08 17:40:49 Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Gram, cumhuriyet, yarım, ata, çeyrek altın fiyatları bugün de yatırımcının takibinde. 8 Mayıs Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Canlı altın fiyatları yatırımcının takibinde yer almayı sürdürürken, merkez bankası kararları sonrası sarı metal dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Altın yorumcuları altın alımı için son fırsat olduğunu söylüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...