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Ekonomi
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Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

2024-05-08 17:40:49
Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Gram, cumhuriyet, yarım, ata, çeyrek altın fiyatları bugün de yatırımcının takibinde. 8 Mayıs Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Canlı altın fiyatları yatırımcının takibinde yer almayı sürdürürken, merkez bankası kararları sonrası sarı metal dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Altın yorumcuları altın alımı için son fırsat olduğunu söylüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

#1
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İsrail-Filistin savaşının yanında İran-İsrail gerilimi sonrası yön bulmaya çalışan anlık altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yerel seçimin ardından canlı altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar ve altının ons fiyatında yaşanan yükseliş ve FED'in faiz indirimine gidecek olması gram altın, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatlarını hareketlendirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.

#2
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.403,82 TL Gram altın satış fiyatı 2.404,08 TL

#3
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 3.953,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 4.015,00 TL

#4
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 15.789,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 15.984,00 TL

#5
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 7.932,00 TL Yarım altın satış fiyatı 8.028,00 TL

#6
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.209,71 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.239,85 TL

#7
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 16.100,20 TL ATA Altın satış fiyatı 16.511,69 TL

#8
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 15.612,31 TL Tam altın satış fiyatı 15.925,48 TL

#9
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

#10
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

İslam Memiş'in değerlendirmeleri, FED faiz kararlarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini ve yatırımcılar için oluşan potansiyel fırsatları gözler önüne seriyor.

#11
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Özellikle destek seviyelerinin sıkı takibi, kısa ve orta vadede yatırım stratejilerini belirleyici bir rol oynayabilir.

#12
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

FED'in son faiz kararının ardından İslam Memiş, altın piyasasındaki güncel durumu ve önemli destek seviyelerini analiz ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.

#13
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir. Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir.

#14
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.

#15
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir. Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor.

#16
Foto - Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır."

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