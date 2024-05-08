Altın fiyatları! Altın alacaklar dikkat, Alım fırsatı kaçmak üzere! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İsrail-Filistin savaşının yanında İran-İsrail gerilimi sonrası yön bulmaya çalışan anlık altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yerel seçimin ardından canlı altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar ve altının ons fiyatında yaşanan yükseliş ve FED'in faiz indirimine gidecek olması gram altın, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatlarını hareketlendirdi. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.