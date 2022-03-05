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Ekonomi
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Altın fiyatı güncel: 5 Mart 2022 anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar?

2022-03-05 12:29:56
Altın fiyatı güncel: 5 Mart 2022 anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Anlık altın fiyatı, canlı altın fiyatları yarımcılar tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yükselmeye başlayan altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın fiyatı başta olmak üzere canlı çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın ve bilezik fiyatları bir hayli hareketlendi. Peki altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Canlı gram altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Mart 2022 canlı altın fiyatı:

#1
Foto - Canlı altın fiyatı son dakika haberleri: Pandemi nediyle yükselen altın fiyatları, dünya genelinde salgının giderek azalmasına paralel olarak düşmesi bekleniyordu. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik savaşa evrilmesinden sonra petrol fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve dolara bağlı olarak altın fiyatları bir hayli arttı. Ukrayna savaşının gerginliği sürerek, bir de Fed’in faiz artırımı açıklaması eklenince güncel altın fiyatları, gram altın 920 TL’ye kadar yükselmişti. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte yeniden geriye çekilmişti. Peki altın son durum ne? Altın ne kadar oldu? Yarım altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mart 2022 anlık altın fiyatı:

Canlı altın fiyatı son dakika haberleri: Pandemi nediyle yükselen altın fiyatları, dünya genelinde salgının giderek azalmasına paralel olarak düşmesi bekleniyordu. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik savaşa evrilmesinden sonra petrol fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve dolara bağlı olarak altın fiyatları bir hayli arttı. Ukrayna savaşının gerginliği sürerek, bir de Fed’in faiz artırımı açıklaması eklenince güncel altın fiyatları, gram altın 920 TL’ye kadar yükselmişti. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte yeniden geriye çekilmişti. Peki altın son durum ne? Altın ne kadar oldu? Yarım altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mart 2022 anlık altın fiyatı:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.969,96 TL, 1.971,43 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.969,96 TL, 1.971,43 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 899,92 TL, 902,77 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 899,92 TL, 902,77 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 899,06 TL, 899,24 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 899,06 TL, 899,24 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.438,50 TL, 1.470,26 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.438,50 TL, 1.470,26 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.753,99 TL, 5.863,04 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.753,99 TL, 5.863,04 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.868,00 TL, 2.940,51 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.868,00 TL, 2.940,51 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.753,99 TL, 5.863,04 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.753,99 TL, 5.863,04 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.889,75 TL, 6.038,71 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.889,75 TL, 6.038,71 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 493,78 TL, 591,80 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 493,78 TL, 591,80 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 816,65 TL, 842,13 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 816,65 TL, 842,13 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.529,00 TL, 14.720,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.529,00 TL, 14.720,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,69 TL, 11,70 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,69 TL, 11,70 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,66 TL, 25,74 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,66 TL, 25,74 TL,

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