2022-03-05 12:29:56 Altın fiyatı güncel: 5 Mart 2022 anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Anlık altın fiyatı, canlı altın fiyatları yarımcılar tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yükselmeye başlayan altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Savaşın başlamasıyla birlikte gram altın fiyatı başta olmak üzere canlı çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın ve bilezik fiyatları bir hayli hareketlendi. Peki altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Canlı gram altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Mart 2022 canlı altın fiyatı: