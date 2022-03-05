Altın fiyatı güncel: 5 Mart 2022 anlık altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Canlı altın fiyatı son dakika haberleri: Pandemi nediyle yükselen altın fiyatları, dünya genelinde salgının giderek azalmasına paralel olarak düşmesi bekleniyordu. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik savaşa evrilmesinden sonra petrol fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve dolara bağlı olarak altın fiyatları bir hayli arttı. Ukrayna savaşının gerginliği sürerek, bir de Fed’in faiz artırımı açıklaması eklenince güncel altın fiyatları, gram altın 920 TL’ye kadar yükselmişti. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte yeniden geriye çekilmişti. Peki altın son durum ne? Altın ne kadar oldu? Yarım altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mart 2022 anlık altın fiyatı: