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Ekonomi
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Altın düşer mi ne zaman düşer? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları bomba tahmin

2021-10-22 15:28:02
Altın düşer mi ne zaman düşer? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları bomba tahmin

Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek yüzde 18'den yüzde 16’ya çekti. Merkez Bankası’nın bu hareketi faiz lobisini çılgına çevirirken, altın fiyatları da bir hayli uçtu. Altına yatırım yapan vatandaşlar bir kaç gündür altından kazandıkları paranın sevincini yaşıyor. Altın fiyatları ne olur? Altın çıkmaya devam eder mi? Altın ne zaman düşüşe geçer? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın ne kadar çıkar? Gram altın fiyatı ne olur, çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düşer mi, çıkar mı? İşte altın uzmanı İslam Memiş’ten altına yatırım yapan ya da altına yatırım yapacaklara altın öğütler.

#1
Foto - Altın fiyatları Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesinden sonra adeta coştu. Altına yatırım yapanlar bayram ederken, altından kazandıklarını kaybetmemek için altın fiyatları son durumu anlık olarak takip edilmekte. Altın ne kadar çıkar? Altın kaça kadar çıkacak? Altın fiyatları ne olur? Altın ne oldu? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne durumda? Altın alımalı mı satılmalı mı? Altın bozdurmak için beklemek gerekir mi? İşte Altın uzmanı İslam Memiş’in altın fiyatlarına ilişkin tahminleri.

Altın fiyatları Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesinden sonra adeta coştu. Altına yatırım yapanlar bayram ederken, altından kazandıklarını kaybetmemek için altın fiyatları son durumu anlık olarak takip edilmekte. Altın ne kadar çıkar? Altın kaça kadar çıkacak? Altın fiyatları ne olur? Altın ne oldu? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne durumda? Altın alımalı mı satılmalı mı? Altın bozdurmak için beklemek gerekir mi? İşte Altın uzmanı İslam Memiş’in altın fiyatlarına ilişkin tahminleri.

#2
Foto - Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 14.45 itibarıyla 554 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 908 lira, Cumhuriyet altını da 3.619 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 14.45 itibarıyla 554 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 908 lira, Cumhuriyet altını da 3.619 liradan satılıyor.

#3
Foto - Merkez Bankası faizi indirirse aytın düşer mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara 'altın' gibi tavsiyelerde bulundu. İslam Memim, ”Piyasa şokta, millet şokta, dövizle ticaret yapan, emlak alacak olan herkes şokta. Merkez Bankasının faizi indirmemesi gerekiyor. Mantıkla alakası yok

Merkez Bankası faizi indirirse aytın düşer mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara 'altın' gibi tavsiyelerde bulundu. İslam Memim, ”Piyasa şokta, millet şokta, dövizle ticaret yapan, emlak alacak olan herkes şokta. Merkez Bankasının faizi indirmemesi gerekiyor. Mantıkla alakası yok" dedi.

#4
Foto - Gram altın ne kadar çıkar? Memiş şunları kaydetti: Gram altın TL fiyatında tekrar faiz indirimi yaparsa 540 lira. Ama buralar alım seviyesi değildir. Bu seviyeler zamanında alan, söz dinleyen, sabırla bekleyen, düzgün şekilde almış kenara koymuş uzun vadede bekleyenlerin yeridir. Bir sonraki ataklarda 560, 580, 600 lira seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini 1 Ocak'tan itibaren belirtmiştim.

Gram altın ne kadar çıkar? Memiş şunları kaydetti: Gram altın TL fiyatında tekrar faiz indirimi yaparsa 540 lira. Ama buralar alım seviyesi değildir. Bu seviyeler zamanında alan, söz dinleyen, sabırla bekleyen, düzgün şekilde almış kenara koymuş uzun vadede bekleyenlerin yeridir. Bir sonraki ataklarda 560, 580, 600 lira seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini 1 Ocak'tan itibaren belirtmiştim.

#5
Foto - Gram altın ne kadar çıkar? Memiş şunları kaydetti: Gram altın TL fiyatında tekrar faiz indirimi yaparsa 540 lira. Ama buralar alım seviyesi değildir. Bu seviyeler zamanında alan, söz dinleyen, sabırla bekleyen, düzgün şekilde almış kenara koymuş uzun vadede bekleyenlerin yeridir. Bir sonraki ataklarda 560, 580, 600 lira seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini 1 Ocak'tan itibaren belirtmiştim.

Gram altın ne kadar çıkar? Memiş şunları kaydetti: Gram altın TL fiyatında tekrar faiz indirimi yaparsa 540 lira. Ama buralar alım seviyesi değildir. Bu seviyeler zamanında alan, söz dinleyen, sabırla bekleyen, düzgün şekilde almış kenara koymuş uzun vadede bekleyenlerin yeridir. Bir sonraki ataklarda 560, 580, 600 lira seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini 1 Ocak'tan itibaren belirtmiştim.

#6
Foto - Altın ne olacak? Merkez Bankası piyasaları çarptı. Dolar kurunun çıkmasını insanlar algılayamadı. Yakında zamlar peş peşe geldiği zaman anlayacak. Acaba ne olacak? Altını bu seviyeden satalım mı? Daha 2 hafta öncesine kadar altına, gümüşe teneke diyenler ne oldu? Geri vites yok. Dik duracaksın. 'Ben aldım aldığıma güveniyorum' bitti dik duracaksın. Bugün olmazsa yarın olur. Altın tarihinden beri gram altın hiç gerilememiş. 600 lira olduğu zaman ne yapacaksın

Altın ne olacak? Merkez Bankası piyasaları çarptı. Dolar kurunun çıkmasını insanlar algılayamadı. Yakında zamlar peş peşe geldiği zaman anlayacak. Acaba ne olacak? Altını bu seviyeden satalım mı? Daha 2 hafta öncesine kadar altına, gümüşe teneke diyenler ne oldu? Geri vites yok. Dik duracaksın. 'Ben aldım aldığıma güveniyorum' bitti dik duracaksın. Bugün olmazsa yarın olur. Altın tarihinden beri gram altın hiç gerilememiş. 600 lira olduğu zaman ne yapacaksın

#7
Foto -

"Bugün satın bin pişman olacaksın" Gram altın 500 liradan 540 liraya çıkmış burada köpük olmuş bekleyin. 515' leri bekleyin almayanlar ihmal etmiş olanlar...Burada bekleyeceksin piyasalar oturacak. Baktık gerilemiyor 530'dan fırsat veriyor. Olur olur. Satan zarar ediyor. Satan yerine koyamıyor. Bin pişman .Bugün satın bugün de bin pişman olacaksın.

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