Altın düşer mi ne zaman düşer? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları bomba tahmin

Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek yüzde 18'den yüzde 16’ya çekti. Merkez Bankası’nın bu hareketi faiz lobisini çılgına çevirirken, altın fiyatları da bir hayli uçtu. Altına yatırım yapan vatandaşlar bir kaç gündür altından kazandıkları paranın sevincini yaşıyor. Altın fiyatları ne olur? Altın çıkmaya devam eder mi? Altın ne zaman düşüşe geçer? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram altın ne kadar çıkar? Gram altın fiyatı ne olur, çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düşer mi, çıkar mı? İşte altın uzmanı İslam Memiş’ten altına yatırım yapan ya da altına yatırım yapacaklara altın öğütler.