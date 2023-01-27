Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

"Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak. Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak. Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı'nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek. 6'lı partinin öncelikli olarak ortak bir parti binası tutacağını söyleyen Bila, 6 partinin ortak sloganlarla halkın karşısına çıkacağını belirtti. Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler için öncelik veren 6'lı masa, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda ortak bir program üzerinde anlaşmış gözüküyor. Değişecek isimlerin yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Hedefteki ilk isimlerin TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü olacağı söylendi."