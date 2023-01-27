  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne yaptığını duyunca şaşıracaksınız! Yaşından başından bastonundan utan ahlaksız

İYİ Parti'de bir istifa daha! Dilekçedeki ifade olay oldu

Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi! Meral Akşener kimden çekindi?

Onlarca kuş türünün yaşadığı gölde suların yüzde 80'i çekildi! Gölde su derinliği bir karışa düştü

Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

İstanbul için "kar yağışı" açıklaması

Sadece sınırlı sayıda var İşte Türkiye’de satılan en pahalı otomobil

58 yılda onlarca kişi yetiştirdi! Bir zamanlar ünlüler kapısını aşındırıyordu

Yüzlerce lira ödemeye son! Musluk değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıda dikkat çeken Türkiye detayı! Emekli albay duyurdu
Gündem
5
Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

2023-01-27 10:43:05
Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına cesaret gösterip aday olamayan 6 muhalefet liderinin HDP'nin güdümüne girerek kurduğu masada skandal detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

Altılı Masa 9 saat süren 11. toplantısında cumhurbaşkanı adayını tartışırken CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Fikret Bila altılı masanın iktidar olmaları halinde ilk medyayı dizayn edeceğini belirtti.

#2
Foto - Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

Altılı Masa'nın MİT Başkanı Hakan Fidan'ı da değiştireceğini belirten Bila, "6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda" dedi.

#3
Foto - Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

İLK İCRAATLARI BELLİ OLDU - CHP'ye yakınlığı ile bilinen Bila altılı masaya dair yazısı şu şekilde:

#4
Foto - Altılı Masa'da Hakan Fidan skandalı!

"Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak. Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak. Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı'nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek. 6'lı partinin öncelikli olarak ortak bir parti binası tutacağını söyleyen Bila, 6 partinin ortak sloganlarla halkın karşısına çıkacağını belirtti. Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler için öncelik veren 6'lı masa, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda ortak bir program üzerinde anlaşmış gözüküyor. Değişecek isimlerin yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak. Hedefteki ilk isimlerin TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü olacağı söylendi."

Ürdün ile Mısır arasında yeni bir doğalgaz anlaşması! İki ülke arasında gaz rezervi konuları ele alındı
Dünya

Ürdün ile Mısır arasında yeni bir doğalgaz anlaşması! İki ülke arasında gaz rezervi konuları ele alındı

Ürdün, ülkenin güneyindeki Akabe vilayetinin sanayi bölgesine doğal gaz temini için Mısır'la anlaşma imzaladı.Gaz anlaşmasının detayları....
CHP İstanbul’da deprem! 15 bin 125 kişi istifa etti
Siyaset

CHP İstanbul’da deprem! 15 bin 125 kişi istifa etti

CHP İstanbul’un tüm ilçelerinde sessiz istifalar konuşuluyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan 2022 yılında toplamda 15 bin 125 kişi istifa e..
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı
Gündem

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilen sorulara cevap verdi. Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyü..
F-35 depremi! Tamamen durduruldu
Teknoloji

F-35 depremi! Tamamen durduruldu

Lockheed Martin, 15 Aralık'ta yaşanan son kazanın ardından başlatılan soruşturma nedeniyle F-35 teslimatlarının durdurulduğunu açıkladı...
Rusya'dan yeni füze saldırısı: 11 ölü
Dünya

Rusya'dan yeni füze saldırısı: 11 ölü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhy, Rusya'nın bugün Ukrayna’ya düzenlediği füze ve dron saldırılarında en az 11 k..
İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Ne altın ne dolar: Dikkat edin, bir hafta içinde uçabilir
Ekonomi

İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Ne altın ne dolar: Dikkat edin, bir hafta içinde uçabilir

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş konusunda vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Memiş, gümüş fiyatlarının bir hafta iç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23