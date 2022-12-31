Almanya'dan gelen dağcı, 1 haftada Ağrı Dağı'na tırmanabildi

Akbaş, Ağrı Dağı'na tırmanışın Everest'teki saha kampına tırmanıştan daha zor olduğunu belirterek, "Allah'ıma şükürler olsun bir aksilik çıkmadan zirve yaptım. Buradaki sevincimin sebebi dağda bu sürede daha tecrübeli dağcıları da gördüm ve zirve yapmadan geri döndüklerine şahit oldum. Ama ben zirve yaptım, sevinçliyim. Bundan sonraki hedefim daha yüksek dağlar olacaktır. Bundan önce 2019'da Everest Base Camp yapmıştım. Burayla bir karşılaştırma yaptığımızda toplam 65 kilometreyi bir haftada yürüyorsunuz, her 10 kilometrede bir dinlenme, konaklama yapacağımız oteller, kafeler var ama Ağrı Dağı'nda tamamen doğayla baş başasınız." ifadelerini kullandı.