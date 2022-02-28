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Dünya
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Almanya'da binler sokağa indi

2022-02-28 16:18:54
Almanya'da binler sokağa indi

Almanya'nın Köln kentinde, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne çok sayıda kişi katıldı.

#1
Foto - Köln Karnaval Komitesinin, her yıl geleneksel yapılan

Köln Karnaval Komitesinin, her yıl geleneksel yapılan "5. Mevsim Karnaval Geçidi"ni iptal ederek düzenlediği "Barış Yürüyüşü", yerel saatle 10.00'da Clodwig Meydanı'nda başladı.

#2
Foto - Ellerinde Ukrayna bayrakları ve savaş karşıtı mesajların yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinden geçen yol güzergahında yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kortej oluşturdu.

Ellerinde Ukrayna bayrakları ve savaş karşıtı mesajların yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinden geçen yol güzergahında yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kortej oluşturdu.

#3
Foto - Yürüyüş boyunca şehir merkezindeki çok sayıda ana cadde trafiğe kapatıldı.

Yürüyüş boyunca şehir merkezindeki çok sayıda ana cadde trafiğe kapatıldı.

#4
Foto - Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'yı kınayan göstericilerden bazılarının yürüyüşte karnaval kostümleri giydiği görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'yı kınayan göstericilerden bazılarının yürüyüşte karnaval kostümleri giydiği görüldü.

#5
Foto - Polis helikopterleri dahil olmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşün akşam saatlerinde Mohren Caddesi'nde sona ermesi planlanıyor.

Polis helikopterleri dahil olmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşün akşam saatlerinde Mohren Caddesi'nde sona ermesi planlanıyor.

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