Almanya Ukrayna şartını açıkladı... ABD'ye flaş teklif

Ukrayna'nın acil olarak beklediği Alman yapımı tanklar ile ilgili Berlin'den flaş bir hamle geldi. Alman basını Berlin'in tank gönderme şartını sayfalarına taşıdı. Söz konusu haberlere göre, Almanya, ABD'nin de aynısını yapması durumunda Ukrayna'ya tank ihraç etme kararı aldı. Söz konusu Haberler adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırıldı. Alman yetkili, Berlin'in ABD'nin kendi tanklarını göndermeyi kabul etmesi halinde Almanya'nın Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olmak üzere Alman yapımı tankları Ukrayna'ya gönderilmesine Berlin'in bu hamlesi için 'ters köşe' yorumları yapılırken pek çok kişi bu adımın zaman kazanmak için atıldığını belirtiyor. ŞANSÖLYE'YE BASKI ARTIYOR Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’nun yanı sıra hükümet ortakları FDP ve Yeşiller ile halkın çok büyük bir bölümü SPD’li Başbakan Olaf Scholz’a zaman kaybetmeden Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi Alman tanklarının gönderilmesi için baskıyı artırıyor. Ancak görünen o ki Alman Şansölye baskılara boyun eğip bu silahları Kiev'e gönderme kararı alsa dahi bu silahların Ukrayna'ya ulaşması 2024'ten önce mümkün görünmüyor.