Alman ordu yetkilisi 'TB2 SİHA alalım' demişti! Bakın ne yaptılar
Alman ordu yetkilisi 'TB2 SİHA alalım' demişti! Bakın ne yaptılar

Alman ordusunda geçtiğimiz aylarda tartışılan 'Bayraktar TB2 SİHA alalım' düşüncesi sonrası flaş bir karara imza atıldı.

Almanya General Atomics Aeronautical Systems tarafından üretilen sekiz adet MQ-9B SeaGuardian uzaktan kumandalı hava aracını tedarik etme konusunda anlaşmaya vardı.

Satın alma süreci NATO Support and Procurement Agency (NSPA) üzerinden yürütülecek. program kapsamında dört adet sertifikalı yer kontrol istasyonu da yer alıyor. ilk teslimatların 2028 yılında yapılması bekleniyor.

Açıklama, Alman Silahlı Kuvvetleri Teçhizat, Bilgi Teknolojileri ve Hizmet İçi Destek Federal Ofisi ile NSPA tarafından birlikte yapıldı. bu adımla Almanya, uzun menzil ve yüksek havada kalış süresi kabiliyeti nedeniyle MQ-9B platformunu tercih eden NATO ülkeleri arasına katıldı.

Şirketin verdiği bilgilere göre MQ-9B SeaGuardian; kutuptan kutba uydu kontrolü ve buzlanmaya karşı koruma kabiliyeti sayesinde soğuk iklim koşullarında görev yapabiliyor. platform, geniş alan deniz gözetleme görevleri için iki adet çok modlu yüzey arama radarı ile donatılıyor ve isteğe bağlı olarak denizaltı savunma harbi görevlerine uyarlanabiliyor.

Platformda yer alan ve şirket tarafından geliştirilen Detect and Avoid System, MQ-9B’nin ayrıştırılmamış sivil hava sahasında görev yapmasına imkân tanıyor. bu özellik, sistemin Almanya içinde yurt içi görevlerde kullanılabilmesini sağlıyor. MQ-9B, 2025 yılında Birleşik Krallık Askerî Havacılık Otoritesi’nden Askerî Tip Sertifikası alan ilk büyük sınıf insansız hava aracı olmuştu.

General Atomics Aeronautical Systems CEO’su Linden Blue, Almanya’nın MQ-9B’yi seçmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek bu tercihin NATO ülkeleri arasında ortak platform kullanımını güçlendireceğini söyledi. Blue ayrıca sistemin Almanya için P-8A deniz karakol uçaklarıyla birlikte çalışabilirlik fırsatı sunacağını ifade etti. NSPA Genel Müdürü Stacy A. Cummings ise alımın MQ-9 Support Partnership çerçevesinde müzakere edildiğini belirterek bu yapının müttefik ülkeler arasında hızlı ve etkin çok uluslu tedariki mümkün kıldığını söyledi.

DW'de geçtiğimiz aylarda çıkan haberde, Alman ordusu yetkilisi Almanya'nın Türk İHA'larına "kesinlikle yakından bakması" gerektiği görüşünü bildirmişti. Türkiye'nin bu konuda "oldukça ileri seviyede" olduğunu ifade eden bürokrat, "Pazar analizleri ve iş birliği imkanları açısından, Türkiye kesinlikle görüşülmeye değer bir aktör. Bu konuda en kısa zamanda temasların kurulması, konunun yakından incelenmesi gerekiyor" diye konuşmuştu. Kaynak: GDH Haber

