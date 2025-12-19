Alman devi ünlü Türk şirketini satın aldı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Uluslararası endüstriyel hizmetler sağlayıcısı Bilfinger, Türkiye merkezli ünlü sanayi şirketinin bazı bölümlerini satın aldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Uluslararası endüstriyel hizmetler sağlayıcısı Bilfinger, Türkiye merkezli Teknokon Grubu’nun önemli bölümlerini satın aldı. Anlaşma yaklaşık 1000 nitelikli çalışanı da içerdiği için toplu işten çıkarma planı bulunmuyor.

Almanya merkezli endüstriyel hizmetler şirketi Bilfinger, Türkiye’de faaliyet gösteren Teknokon Grubu’nun Servis & Bakım ile Endüstri birimlerini bünyesine kattığını açıkladı. Mannheim’ın yaptığı açıklamaya göre, üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren ve yıllık gelirleri çift haneli milyon euro seviyesinde olan işletmeleri kapsayan satın alma anlaşmaları dün imzalandı.

Rekabet Kurumu’nun onayının ardından işlemin 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bilfinger'in temel hedefi komşu pazarlarda konumunu güçlendirmek. Verimlilik ve sürdürülebilirlik alanındaki stratejilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknokon Grubu ise, Türkiye merkezli ve 30 yılı aşkın deneyime sahip bir endüstriyel hizmetler şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Servis ve bakım, endüstri çözümleri ve teknik hizmetler alanlarında etkin olan grup, yüksek kalite ve güvenlik standartları ile biliniyor. Üç farklı lokasyonda operasyon yürüten Teknokon, yaklaşık 1000 nitelikli çalışanı ile enerji, sanayi ve altyapı projelerine hizmet veriyor.

Bilfinger Grubu CEO'su Thomas Schulz, "Bu satın alma, pazar konumumuzu güçlendirmek, sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlamak ve hissedarlara toplam getiri sunmak için birleşme ve devralmalardan yararlanma stratejimizle uyumludur. Yeni çalışma arkadaşlarımızı Bilfinger Ekibine katmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Teknokon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkan Engin ise şunları söyledi: "Bilfinger ailesine katılmak, ortak güçlü yönlerimiz üzerine inşa edebileceğimiz yeni ve umut vadeden bir dönemin başlangıcıdır. İki şirketimiz de güvenlik, kalite ve güvenilirliğe büyük önem vermekte olup, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için bu değerleri korumaya çalışıyoruz." İşlem tamamlandığında, Bilfinger, Teknokon ekibini Bilfinger Segment International bünyesindeki mevcut operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi planlanıyor. Bunun, Bilfinger'ın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki iş faaliyetleri arasında coğrafi uyum sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, Bilfinger ve Teknokon 2019 yılında, TÜPRAŞ tarafından Türkiye’deki İzmir Rafinerisi için bakım ve onarım hizmetleri sunmak üzere anlaşma yapmışlardı. Bilfinger’ın o dönemki Orta Doğu Başkanı ve CEO’su Ali Vezvaei, anlaşmanın şirketin bölgedeki büyüme hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etmişti.

