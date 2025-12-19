Alman devi ünlü Türk şirketini satın aldı

Teknokon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erkan Engin ise şunları söyledi: "Bilfinger ailesine katılmak, ortak güçlü yönlerimiz üzerine inşa edebileceğimiz yeni ve umut vadeden bir dönemin başlangıcıdır. İki şirketimiz de güvenlik, kalite ve güvenilirliğe büyük önem vermekte olup, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için bu değerleri korumaya çalışıyoruz." İşlem tamamlandığında, Bilfinger, Teknokon ekibini Bilfinger Segment International bünyesindeki mevcut operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi planlanıyor. Bunun, Bilfinger'ın Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki iş faaliyetleri arasında coğrafi uyum sağlaması bekleniyor.