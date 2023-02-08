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Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

2023-02-08 15:13:24
Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Türkiye son yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşıyor.

#1
Foto - Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Düzce’den bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri de gitti.

#2
Foto - Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Düzce Afet Gönüllüleri Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği ekipleri Hatay’ın Samandağ ilçesinde enkaz altından bir bebeğin ağlama sesini duydu.

#3
Foto - Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Bölgede yoğunlaşan iki ekip yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından depremin 41’inci saatinde 1 yaşındaki Ali isimli bebeği enkaz altından sağ salim çıkarttı.

#4
Foto - Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Ekipler bebeğin ablası olduğunu düşündüğü bir başka kişiyi de oluşturulan yaşam koridorundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

#5
Foto - Allah'a şükürler olsun! Hatay Samandağ'da mucize

Kurtarılan iki kişinin ardından ekiplerin sevinci görüntülere yansıdı.

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