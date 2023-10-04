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Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

2023-10-04 12:00:55
Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne Ayşe Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

#1
Foto - Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Hasan Yağal'ın; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

#2
Foto - Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

Hasal Yağal hakkında, gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği ortaya çıkmıştı.  Hasan Yağal'ın ayrıca gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.

#3
Foto - Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

Mütalaada, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatı, anne Selvi Yağal'ın ise cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

#4
Foto - Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

#5
Foto - Allah senin cezanı versin utanmaz adam! İdam edin bunu, idam

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

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