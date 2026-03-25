Alkol belasının söndürdüğü hayaller: ‘Öyle projeler üretiyorum ki…’
Kayseri’de alkollü bir caninin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan, geride gözü yaşlı bir aile ve yarım kalmış dev projeler bıraktı. "Öyle projeler geliştiriyorum ki tüm Türkiye ismimi duyacak" diyen Yaren, idealist bir hekim adayı olarak bağımlılıkla mücadele etmek isterken bir alkol bağımlısının kurbanı oldu. Acılı aile, olayın bir kaza değil "planlı bir cinayet" olduğunu haykırarak adalet istiyor.