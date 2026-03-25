Gündem
Alkol belasının söndürdüğü hayaller: ‘Öyle projeler üretiyorum ki…’
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alkol belasının söndürdüğü hayaller: ‘Öyle projeler üretiyorum ki…’

Kayseri’de alkollü bir caninin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan, geride gözü yaşlı bir aile ve yarım kalmış dev projeler bıraktı. "Öyle projeler geliştiriyorum ki tüm Türkiye ismimi duyacak" diyen Yaren, idealist bir hekim adayı olarak bağımlılıkla mücadele etmek isterken bir alkol bağımlısının kurbanı oldu. Acılı aile, olayın bir kaza değil "planlı bir cinayet" olduğunu haykırarak adalet istiyor.

Türkiye, alkol belasının hayattan kopardığı gencecik bir fidanın, geleceğin cerrahı Yaren Mercan’ın yasını tutuyor. 19 Mart akşamı Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen feci olayda, 1.05 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir Efe’nin idaresindeki araç, tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan’ın motosikletine çarptı. Metrelerce savrulan ve ağır yaralanan Yaren, hastanedeki yaşam savaşını kaybederek şehitlik mertebesine yakın bir hüzünle toprağa verildi. Cenazesinde tabutunun üzerine örtülen doktor önlüğü, hem bir ailenin ilmek ilmek işlediği emeklerin hem de Türkiye’nin kaybettiği büyük bir değerin sembolü oldu.

Kayseri’de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin motosikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) aile bireyleri, genç kızın mezarının başında DHA’ya konuştu. Büşra Mercan, kardeşi Yaren’in bağımlılarla ilgili projesi olduğunu belirterek, “Ama bir bağımlının kurbanı oldu. Bu planlı bir cinayet. Benim kız kardeşimin katili daha öncesinde de alkollü araç kullanırken başka insanları yaralamış. Kardeşimle en son görüştüğümüzde isminin her yerde yazacağı projelerden konuşuyordu. ‘Öyle bir şeyler geliştireceğim ki; tüm Türkiye ismimi bilecek, herkese faydalı olacağım’ diyordu” dedi.

Kaza, 19 Mart’ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

'BABAM SAĞ OLSUN' Diğer yandan, Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu, baba Mercan’ın da Yaren’i telefonuna ‘doktor kızım’ şeklinde kaydettiği görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği belirtildi.

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ Öte yandan, Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da yaşadıkları, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği belirtildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi.

ABLA MERCAN: PLANLI BİR CİNAYET Yaren Mercan’ın annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla, genç kızın mezarının başında DHA’ya açıklamalarda bulundu. Yaren’in ablası Büşra Mercan, “Benim kız kardeşimin katili daha öncesinde de alkollü araç kullanırken başka insanları yaralamış. Kız kardeşim sadece toprağa verilmedi. Onun hayalleri, yarım kalan emekleri, bağımlılarla ilgili bir projesi vardı. Bir bağımlının kurbanı oldu. Ben onun ablasıyım ama şu an kardeşimi değil bir ülkenin doktorunu, bir ailenin gözbebeğini, bir memur ailenin ilmek ilmek, emek emek bir ayakkabıyı 10 yıl giyen babasının, annesinin kendisine bir şey almadan sırf o iyi okusun, hayallerinin peşinden gitsin diye verilen emekleri bir katil gelip hepimizden aldı. Bu planlı bir cinayet” diye konuştu.

‘İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ’ Kardeşinin bayramda kendilerinin yanına gelmek yerine ders çalışmayı tercih ettiğini belirten Büşra Mercan, “Ramazan günü, bayramda bizim yanımıza gelmeyip ders çalıştı. Perşembe günü o sınavından geçmek yerine biz onu mezara verdik. Bu davanın takibinin yapılmasını istiyorum. En son görüştüğümüzde isminin her yerde yazacağı projelerden konuşuyordu. Öyle bir şeyler geliştireceğim ki tüm Türkiye’ye ismimi bilecek, herkese faydalı olacağım diyordu. Biz bugün onun ismini bir katil yüzünden mezar taşında görüyoruz. Ama onun bize bıraktığı yarım kalan projeler ile yapmak istediği projeleri ailecek biz yüklendik. Onun dersliklere isminin verilmesi için arkasında bıraktığı öğrenciler için bir hatıra ormanı kuracağız. Her yerde tıp okuduğunu söylüyordu. Ama ne yaptı etti tüm Türkiye’ye duyurdu. Geri kalan tüm emeklerini biz yapabileceğimiz kadarıyla isminin yaşatılacağı, bir şekilde eğitime öncelik veren insanların görebileceği, onun o hevesinden güç bulup ilham bulabileceği hepimize gösterdiği bu ışıkla hepimizi aydınlatabileceği yerlere isminin verilmesini istiyoruz” dedi.

ANNE: SESİMİZE SES OLUN Yaren’in annesi Binnaz Mercan ise “Bu mezarda; eksik kalan her şeyi, hayalleri, umutları, sevdası yatıyor. Türk halkına; seveni olan herkese sesleniyorum. Yavrum için artık kimse bir şey yapamaz. Ama bundan sonraki yavrular için hepinizden yardım istiyorum. Seveni olan herkesi bu acıdan korumak için ses çıkarsın istiyorum. Başka yavrular yanmasın. Alkollü olan insan arabaya aklen bir kaza yapıp birinin canını almayı göze alarak bindiği için bu cinayettir. Hiç kimse bunu başka bir şekilde kabul etmesin. Sesimize ses olun” diye konuştu.

BABA: O BAYRAMDAN SONRA GELECEKTİ, BİZ GELDİK Baba Mehmet Mercan ise “Alkollü araç kullanımına müsaade edilmesin. Alkollü araç kullandığı için ‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanmasını istiyorum. Ben kızımı kaybettim başkaları kızını kaybetmesin. Kızım okulunu bitirdiğinde cerrah olacaktı. Çok büyük hayalleri vardı. Ama buna bu cani müsaade etmedi. Çocuklara ders vererek yeni Yarenler yetiştiriyordu. Ama bu kişi kızımın hayallerini yıktı. Biz adalet istiyoruz. Kazadan 4 saat önce kızımla görüntülü görüştüm. ‘Babacım ders çalışıyorum bayramdan sonra sınavım var sonra Muğla’ya geleceğim’ dedi. Ama o gelemedi biz geldik kızımın hayallerini yıktılar” ifadelerini kullandı.

‘HAPİSLERDE ÇÜRÜSÜN’ Kız kardeşi Damla Mercan ise “Hepimiz onu çok seviyorduk. Birleri geldi; benim annemin kuzusunu, babamın canını, benim de arkadaşımı bizden aldılar. O caninin her şekilde en ağır şekilde hapislerde çürümesini istiyorum” dedi.

Mustafa

Çarpan eleman belli ki kimseyi umursamayan bir sonradan görme.Alkollü araç kullanmak başlı başına suç.Alkolün etkisi olmasa bile kaza olmaktan çıkartıyor durumu.Evet ceza sonuca göre olmalı.
5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi
Gündem

Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını Antalya'nın Kaş ilçesinde usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker gözalt..
23 İsrail askeri vuruldu
Dünya

23 İsrail askeri vuruldu

İsrail'in kuzeyinde yer alan hastane, Lübnan'a saldırılarda yaralanan 23 askeri tedavi ettiğini duyurdu.

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal ..
Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Gündem

Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, cunta heveslilerinin korsan yemini üzerine yürütülmeye çalışılan kirli provokasyona tepki ..
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
