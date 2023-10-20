2023-10-20 14:09:50 Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke
FRANSA, ÇOK SAYIDA SUÇA İMZA ATTI: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın işgal edip sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirterek, “Fransa’da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır.” ifadesini kullandı.