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Gündem
11
Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

2023-10-20 14:09:50
Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

FRANSA, ÇOK SAYIDA SUÇA İMZA ATTI: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın işgal edip sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirterek, “Fransa’da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır.” ifadesini kullandı.

#1
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

21. YÜZYILDA HALA SÖMÜRGECİLER: Cumhurbaşkanı Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen “Yeni Sömürgecilik: İnsan Hakları İhlali ve Adaletsizlik” konulu uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderdi. Aliyev, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev’in okuduğu mesajda, 21. yüzyılda sömürgecilik siyasetinin hala sürmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

RAHATSIZ EDİCİ: Azerbaycan’ın, bugünün dünyasında sömürgeciliğin devam etmesinden ve yeni şekillerinin ortaya çıkmasından çok rahatsız olduğuna dikkati çeken Aliyev, sömürgeciliği sürdüren ülkelerden birinin Fransa’nın olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

Aliyev, Fransa’nın işgal ederek sömürge haline getirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suça imza attığını belirtti.

#4
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

FRANSA, YÜZBİNLERCE İNSANI KATLETTİ: Fransa ordusunun yüz binlerce sivili katlettiğini ifade eden Aliyev, Fransa’nın 20. yüzyılda Polinezya’da yaklaşık 200, Cezayir’de ise 17 nükleer deneme gerçekleştirdiğini, bunların etkilerinin o coğrafyalarda bugün de hissedildiğini bildirdi.

#5
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

TAZMİNAT ÖDEMELİ: Aliyev, “Nükleer denemelerin o bölgelere verdiği zarar belirlenmeli ve Fransa tazminat ödemelidir.” ifadesini kullandı.

#6
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

1.5 MİLYON İNSAN KATLEDİLDİ: Fransa’nın 132 yıl süren işgal döneminde Cezayir’de 1,5 milyondan fazla insanı katlettiğine dikkati çeken Aliyev, Fas, Tunus, Mali, Cibuti, Nijerya, Çad, Senegal, Komorlar, Vietnam ve Haiti gibi ülkelerde bugün de Fransız işgalinin kötü etkilerinin hissedildiğini kaydetti.

#7
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

RUANDA SOYKIRIMI’NDAN FRANSA SORUMLU: Aliyev, Ruanda Soykırımı’ndan da Fransa’nın sorumlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Fransa, dünyada en çok mayın kullanan ülkelerden biridir. Cezayir’de 5 milyondan fazla mayın döşemişlerdi. Cezayir de Azerbaycan gibi mayından muzdarip ülkelerin başında geliyor. Fransa’dan sonra en fazla mayın kullanan ülkelerden biri de Ermenistan’dır. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar nedeniyle son 3 yılda yaklaşık 340 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olmuştur. Fransa ve Ermenistan’ın birbirine sıkı bağlı olmasının nedenlerinden biri, her iki ülkenin mayın terörü gerçekleştirme tecrübesidir.”

#8
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

FRANSA, YEREL HALKLARA ZULMETTİ: Fransa’nın yüzyıllar geçse de politikasını değiştirmediğini ve sömürgeciliği utanç verici yeni yöntemlerle sürdürdüğünü ifade eden Aliyev, denizaşırı Fransız sömürgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve sorunlara değindi. Aliyev, Fransa’nın sömürge altında tuttuğu bölgelerde yerel halkların tüm haklarını ihlal ettiğini belirtti.

#9
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

FRANSA, İSLAM KARŞITLIĞINI KÖRÜKLÜYOR: Aliyev, şu değerlendirmelerde bulundu: “İkiyüzlü ve çifte standartlı politika izleyen Fransa, kendisini bölgemizdeki ulusal azınlıkların savunucusu olarak göstermeye çalışmaktadır. Fransa’da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır.”

#10
Foto - Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

Aliyev sözlerini şöyle bitirdi: “Kanlı suçlarla dolu sömürgecilik geçmişinden utanması gereken Fransa, işlediği zulümlerden dolayı özür dilemek yerine, diğer ülkelerdeki hayali etnik temizlikten bahsediyor. Bu ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olma statüsünü, taraflı ve objektif olmayan politikasını yürütmek için kullanıyor, çeşitli bölgelerde jeopolitik entrikalar yürütüyor.”

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