Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

RUANDA SOYKIRIMI’NDAN FRANSA SORUMLU: Aliyev, Ruanda Soykırımı’ndan da Fransa’nın sorumlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Fransa, dünyada en çok mayın kullanan ülkelerden biridir. Cezayir’de 5 milyondan fazla mayın döşemişlerdi. Cezayir de Azerbaycan gibi mayından muzdarip ülkelerin başında geliyor. Fransa’dan sonra en fazla mayın kullanan ülkelerden biri de Ermenistan’dır. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar nedeniyle son 3 yılda yaklaşık 340 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olmuştur. Fransa ve Ermenistan’ın birbirine sıkı bağlı olmasının nedenlerinden biri, her iki ülkenin mayın terörü gerçekleştirme tecrübesidir.”