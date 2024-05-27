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Spor
7
Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

2024-05-27 09:50:39
Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

Süper Lig'in son haftasında Galtasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puana ulaştı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Zorlu mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in son haftasında Galtasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puana ulaştı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Zorlu mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7
#1
Foto - Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

''HEDEFİMİZ 5. YILDIZ, GERÇEK 5. YILDIZ'' "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak. Şampiyon Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım.

#2
Foto - Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz."

#3
Foto - Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

''BİZ HEP BERABER ŞAMPİYON OLDUK'' "Çok zor bir sezon geçirdik. Çok fazla maç oynadık. İnanılmaz maç trafiği oldu. Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncular aldık, bazısı uyum sağlayamadı bazısı sağladı. Devre arası önemli bir oyuncu kaybettik. Biz hep beraber şampiyon olduk, kendimi ne öne ne arkaya koyabilirim. Eşit bir şekilde paylaşalım. Başarısızlığı da hep kendi üstüme aldım. Teknik direktörün çözüm üretmesi lazım. Geçen haftaki maçı kazanamadıysak ben suçluyum. Kötü giden durumlarda en büyük sorumluluk teknik adamdadır. Başarıda hep beraber ortak başarı. Oyuncularım da en iyisini vermeye çalışıyor. Biz büyük bir aileyiz. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyon olmak."

#4
Foto - Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

''BİR ŞAMPİYONLUK DAHA HAYAL EDİYORUM'' "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim.

#5
Foto - Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı.

#6
Foto - Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız."

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Yorumlar

Türkiye Müslümandır

Fetörasyon,hakemasyon sonuç, fetosaray campiyon. Haramzadeler. Akit yazarları sizlerede yazıklar olsun. Bu fetoculeri destekliyorsunuzya. Hani haklının Hakk'ın yanında durmak. Başkalarını bu kadar gomerken siz hiç kendinize bakiyormusunuz. Siz hiç yanlış yapmazsınız dimi. Müslüman düşmanına karşı bile mert olandır.

Ziya

Birakin len 5 yildizi mildizi insanlik oluyor insanlık boş boş konuşup durma yin
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