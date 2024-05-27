Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!

''BİZ HEP BERABER ŞAMPİYON OLDUK'' "Çok zor bir sezon geçirdik. Çok fazla maç oynadık. İnanılmaz maç trafiği oldu. Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncular aldık, bazısı uyum sağlayamadı bazısı sağladı. Devre arası önemli bir oyuncu kaybettik. Biz hep beraber şampiyon olduk, kendimi ne öne ne arkaya koyabilirim. Eşit bir şekilde paylaşalım. Başarısızlığı da hep kendi üstüme aldım. Teknik direktörün çözüm üretmesi lazım. Geçen haftaki maçı kazanamadıysak ben suçluyum. Kötü giden durumlarda en büyük sorumluluk teknik adamdadır. Başarıda hep beraber ortak başarı. Oyuncularım da en iyisini vermeye çalışıyor. Biz büyük bir aileyiz. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyon olmak."