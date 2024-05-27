2024-05-27 09:50:39 Ali Koç'u küplere bindirecek açıklama: Hedefimiz 'gerçek' 5. yıldız!
Süper Lig'in son haftasında Galtasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puana ulaştı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Zorlu mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in son haftasında Galtasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puana ulaştı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Zorlu mücadele sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da çarpıcı açıklamalarda bulundu.