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Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

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Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

2026'nın oldukça zor geçtiğini belirten Ali Koç 2027 yılı için uyarıda bulundu.

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Foto - Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne katılan iş insanı Ali Koç, küresel ekonominin gidişatı ve grubun yeni yatırım planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, özellikle önümüzdeki iki yılda finansmana erişimin zorlaşabileceğine dikkat çekerek şirketlerin yatırımlarında daha ihtiyatlı davranması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

"2026 GERÇEKTEN ÇOK ZOR OLDU" - 2027 yılına ilişkin beklentileri sorulan Ali Koç, geride kalan yılın hem küresel gelişmeler hem de kontrol edilebilir alanlarda yapılan hatalar nedeniyle zor geçtiğini söyledi. Koç, "Her zaman biz temkinli iyimserlikle başlarız yıla. Ama 2026 gerçekten çok zor oldu" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki yıl seçim ekonomisine yönelik tartışmaların yaşanabileceğini de belirten Koç, böyle bir sürece girilip girilmeyeceğinin henüz belli olmadığını dile getirdi.

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Foto - Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

"KREDİ PİYASALARI DAHA DA DARALACAK" - Küresel piyasalarda önümüzdeki iki yılın en önemli konusunun likidite olacağını belirten Koç, yapay zeka şirketlerinin artan finansman ihtiyacına dikkat çekti. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin ilk kez kredi piyasalarından büyük miktarlarda borçlanmaya başladığını söyleyen Koç, ABD hükümetinin bütçe açığının da piyasalardaki kaynak ihtiyacını artırdığını ifade etti. Koç, "Amerikan hükümetinin 2,2 trilyon açığı var. Onların da tahvil ihraç etmeleri gerekiyor piyasalara. Dolayısıyla kredi piyasaları daha da daralacak. Fiyatlar daha da artacak" dedi.

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Foto - Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

"MECBUR OLMAYAN YATIRIMLARI ERTELEMENİN FAYDASI VAR" - CNBC-e'de yer alan habere göre, finansman koşullarının zorlaşabileceğini belirten Koç, şirketlerin nakit yönetimine öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Koç, "Onun için bence ileriye dönük olarak en azından bir sene için biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz daha likiditede kalmak lazım. Mecbur olmayan yatırımları bir nebze ertelemenin faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HER ZAMAN KAZANMIŞTIR" - Kısa vadeli ekonomik risklere rağmen Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline güvendiğini belirten Koç, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Ama bizim ülkemizin potansiyeli o kadar yüksek ki, bugünleri çok rahat geçeriz. Uzun vadede Türkiye'ye güvenen, inanan, yatırım yapan her zaman kazanmıştır."

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Yorumlar

formen61

tabi Türkiye'ye yatırım yapan her zaman kazanmıştır diyor ali bey, adam kendinden biliyor.
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