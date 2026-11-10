Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Bunu yapmak faydalı olabilir

"KREDİ PİYASALARI DAHA DA DARALACAK" - Küresel piyasalarda önümüzdeki iki yılın en önemli konusunun likidite olacağını belirten Koç, yapay zeka şirketlerinin artan finansman ihtiyacına dikkat çekti. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin ilk kez kredi piyasalarından büyük miktarlarda borçlanmaya başladığını söyleyen Koç, ABD hükümetinin bütçe açığının da piyasalardaki kaynak ihtiyacını artırdığını ifade etti. Koç, "Amerikan hükümetinin 2,2 trilyon açığı var. Onların da tahvil ihraç etmeleri gerekiyor piyasalara. Dolayısıyla kredi piyasaları daha da daralacak. Fiyatlar daha da artacak" dedi.