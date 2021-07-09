Ali Koç, Fenerbahçe'nin yıldızlarını söktü! İşte yeni sezon formaları...

Yönetim kurulu olarak yıldızlı formaları kullanmama kararı aldıklarını söyleyen Ali Koç, "Bu PUMA için şanstı. Her türlü dizayn farklılıkları olabilir. 19 Ağustos'ta çıkacak formamızda göreceksiniz, çok farklı bir yaklaşım olacak. Ticari anlamda da yaptığımız anlaşmanın faydalarını geçmiş anlaşmalara göre daha yüksek olarak görüyoruz. PUMA kendine has Fenerbahçe'ye özel bir koleksiyon yapacak. Bu da bizi heyecanlandırıyor. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak, dünyada tanınan 5 kulübün yapacağı bir lansman olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var, ben bunu sağlıklı görüyorum. Göreceksiniz ki PUMA bu iş birliğinden memnun olacaktır. PUMA Türkiye'de ciddi anlamda büyüyecektir. İş birliğimiz sırasında PUMA'nın gösterdiği pozitif yaklaşımlar, çabuk dönüş yapması kararımızı etkiledi." dedi.