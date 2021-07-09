Ali Koç, Fenerbahçe'nin yıldızlarını söktü! İşte yeni sezon formaları...

İmza töreninde konuşan Ali Koç, tarihi bir imza attıklarını vurgulayarak, "Çok uzun bir iş birliğinden sonra yeni bir markayla Fenerbahçe Futbol Takımı olarak bir iş birliğine giriyoruz. Yeni iş birliğimiz inşallah hayırlı uğurlu olur. 30 küsur seneyi aşkın bir iş birliğine son veriyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde iki marka olmuş biri adidas diğeri Fenerium. Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı güzel bir iş birliğimiz oldu. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir ihaleye çıktık pek çok markadan teklif aldık ve PUMA ile ilerlemeye karar verdik. PUMA global bir marka, Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar çok takımda PUMA forması olduğunu gördünüz." ifadelerini kullandı.