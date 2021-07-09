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Spor
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Ali Koç, Fenerbahçe'nin yıldızlarını söktü! İşte yeni sezon formaları...

2021-07-09 20:32:02
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yıldızlarını söktü! İşte yeni sezon formaları...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı tören ile Fenerbahçe Kulübü, spor markası PUMA ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

#1
Foto - Fenerbahçe Kulübü, spor markası PUMA ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, spor markası PUMA ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

#2
Foto - Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

#3
Foto - Fenerbahçe ile PUMA arasındaki anlaşmanın süresinin 2 yıl olduğu açıklandı. İç saha ve deplasman formaları imza töreninde tanıtılırken, üçüncü formanın 19 Ağustos'ta global bir etkinlikle duyurulacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile PUMA arasındaki anlaşmanın süresinin 2 yıl olduğu açıklandı. İç saha ve deplasman formaları imza töreninde tanıtılırken, üçüncü formanın 19 Ağustos'ta global bir etkinlikle duyurulacağı belirtildi.

#4
Foto - İmza töreninde konuşan Ali Koç, tarihi bir imza attıklarını vurgulayarak,

İmza töreninde konuşan Ali Koç, tarihi bir imza attıklarını vurgulayarak, "Çok uzun bir iş birliğinden sonra yeni bir markayla Fenerbahçe Futbol Takımı olarak bir iş birliğine giriyoruz. Yeni iş birliğimiz inşallah hayırlı uğurlu olur. 30 küsur seneyi aşkın bir iş birliğine son veriyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde iki marka olmuş biri adidas diğeri Fenerium. Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı güzel bir iş birliğimiz oldu. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir ihaleye çıktık pek çok markadan teklif aldık ve PUMA ile ilerlemeye karar verdik. PUMA global bir marka, Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar çok takımda PUMA forması olduğunu gördünüz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin iş birliği yaptığı tüm markalara güç kattığının altını çizen Koç, şöyle devam etti:

Fenerbahçe'nin iş birliği yaptığı tüm markalara güç kattığının altını çizen Koç, şöyle devam etti: "Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir. Belki dikkatiniz çekecek formamızda bu sene yıldız yok. TFF'ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğumuz resmiyet kazanmamış. 1923'te kurulan Cumhuriyet ve federasyon var ama 36 yıllık süreçte yapılan ulusal turnuvalar tamamen göz ardı edilmiş. Biz de diyoruz ki bu hatadan dönelim. Buradan da olumlu haberleri bekliyoruz.

#6
Foto - Yönetim kurulu olarak yıldızlı formaları kullanmama kararı aldıklarını söyleyen Ali Koç,

Yönetim kurulu olarak yıldızlı formaları kullanmama kararı aldıklarını söyleyen Ali Koç, "Bu PUMA için şanstı. Her türlü dizayn farklılıkları olabilir. 19 Ağustos'ta çıkacak formamızda göreceksiniz, çok farklı bir yaklaşım olacak. Ticari anlamda da yaptığımız anlaşmanın faydalarını geçmiş anlaşmalara göre daha yüksek olarak görüyoruz. PUMA kendine has Fenerbahçe'ye özel bir koleksiyon yapacak. Bu da bizi heyecanlandırıyor. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak, dünyada tanınan 5 kulübün yapacağı bir lansman olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var, ben bunu sağlıklı görüyorum. Göreceksiniz ki PUMA bu iş birliğinden memnun olacaktır. PUMA Türkiye'de ciddi anlamda büyüyecektir. İş birliğimiz sırasında PUMA'nın gösterdiği pozitif yaklaşımlar, çabuk dönüş yapması kararımızı etkiledi." dedi.

#7
Foto - 2022-2023 sezonu formalarını da kararlaştırdıklarını açıklayan Ali Koç,

2022-2023 sezonu formalarını da kararlaştırdıklarını açıklayan Ali Koç, "Bu sezon formalarımızı göreceksiniz, çok heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Kalıplar dışı bir forma yaklaşımı geliyor. 19 Temmuz'da forma lansmanı yapardık, bu sene bayrama denk geldiği için yapmıyoruz. Ben PUMA'ya rahatsızlığımı belirttim ne yazık ki formalar sızdı. Reklam ajansını değiştiririm olacak iş değil çok rahatsız olduk. Bence formaların, Avrupa'da olduğu gibi son maçta lansmanını yapmakta fayda var. En azından bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı iletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

#8
Foto - Formalardan mutlu olduklarını kaydeden Koç,

Formalardan mutlu olduklarını kaydeden Koç, "Umarım siz de aynı duygu ve düşünce içinde olursunuz. Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 19 Ağustos'ta Avrupa maçımız olabilir. Kalıplar dışı formamızı dünyada ilk giyen takım olabiliriz." şeklinde konuştu.

#9
Foto - Ali Koç, bu sene forma fiyatlarının 319 lira olduğunu da açıkladı.

Ali Koç, bu sene forma fiyatlarının 319 lira olduğunu da açıkladı.

#10
Foto - İşte Fenerbahçe'nin yıldızları sökülen yeni sezon forması...

İşte Fenerbahçe'nin yıldızları sökülen yeni sezon forması...

#11
Foto - İşte Fenerbahçe'nin yıldızları sökülen yeni sezon forması...

İşte Fenerbahçe'nin yıldızları sökülen yeni sezon forması...

#12
Foto - İşte Fenerbahçe'nin yıldızları sökülen yeni sezon forması...

İşte Fenerbahçe'nin yıldızları sökülen yeni sezon forması...

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