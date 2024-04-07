Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk somut adımıdır" Fenerbahçe Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz çok şey yaşadık, sakin kaldık, sabırlı davrandık, haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, zorbalıklara rağmen spora odaklandık. Milli takımlara, olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüplerden biriyiz. Artık bu haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve göz göre göre haksız rekabet tohumları ekenlere, emeğimizin çalınmasını isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk somut adımıdır. "Türk futboluna artık bir 'reset' zamanı geldi" Sportif ahlakın öne çıkması gerektiğini söyleyen Ali Koç, şöyle konuştu: Türk futboluna artık bir 'reset' zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda kulübümüzün haklı isyanları, zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliği inşallah başlatır. Olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır.