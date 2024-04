Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşan Ali Koç, şu sözleri sarf etti: Eski rekabet ortamı olsaydı, bu maçın tarihini Galatasaraylı yöneticiler değiştirirdi zaten. Yıllarca tohumları ektiler, bu ortamı sağladılar. Kazanmak için her yol mübah anlayışının sonucudur bu geldiğimiz nokta. Hedeflerine ulaşmakta o kadar mahirler ve becerikliler ki ellerindeki algı yaratma gücüyle TFF, kurular, hakemleri baskı altına alarak, tehditler oluşturarak sistem oluşturmuşlar. En küçük rahatsızlıkta öyle bir isyan bayrağı açarlar ki kendi sistemlerine, zannedersin dünyanın en mağdur takımı. "Onların Şanlıurfa vs söylediklerini hiç samimi bulmuyorum" Ali Koç, sarı-kırmızılı takımı samimi bulmadıklarını söyledi. Onların Şanlıurfa vs söylediklerini hiç samimi bulmuyorum. İtidal, kardeşlik dostluk, barış... Bunları samimi bulmuyorum. Benim en beğendiğim, hakikaten bravo dediğim olay, bütün her şeyi kendi lehlerine çevirecek ortamı yaratıp bütün bu ortamın mağduru olduklarını gösterecekleri strateji ve taktiklerine vallahi bravo! Bu zihin yapısına laf anlatmak, ölmüş hastaya ilaç verip canlanmasını beklemektir. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar.