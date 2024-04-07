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Spor
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Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

2024-04-07 20:32:44
Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Koç, 2011 Süper Kupası'nı Beşiktaş ile Şanlıurfa'da oynamak istediklerini söyledi.

#1
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi Şanlıurfa'ya geldi. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde ise sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunarak taraftarlarına seslendi. "Açıklayacak çok şey var" Ali Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

#2
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Açıklayacak çok şey var. Birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Fenerbahçe, yüzde 50 50 şansı olan bir müsabakaya A takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır. "Olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir" Olayların sıradanlaşmasının Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya geldiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

#3
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız.. Suikast girişiminin içimizi en çok acıtan, içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan biri, suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanın yönetimi de ligden çekilmeyi, maçların tehir edilmesini istemişti. Devletin en önemli kademelerinde teminatlar verilip, 'Biz bulacağız suçluları' denildi, 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde bazı açılan davaların havada kalmaması, sonuçlanmaması... Ne demek istiyorum. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir.

#4
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek atmak zorundayım" Maça U19 takımıyla çıkmalarının isyanın ilk adımını attıklarını ifade eden Ali Koç, şunları dedi: İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir. "Garip, şaibeli, pek çok soru işaretli sürecin kazananı da bellidir" Şaibeli sürecin kazanananın belli olduğunu söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Son 20 yılı ve özellikle 3 Temmuz kumpası sonrasını konuşuyoruz. Garip, şaibeli, pek çok soru işaretli sürecin kazananı da bellidir. Dolayısıyla, bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, sadece son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü genel kuruldaki videomuzda yaşananları gösterdik, anlattık. Asıl sorgulanması gereken, niye Fenerbahçe bunları yaşıyor, bunlar niye hep Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımız doğrultusunda ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi 'ne olacak maç tarihinde, oynasanız, başkaları da oynuyor' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değil.

#6
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Kimse geçmiş olsun mesajı paylaşmadı" Ali Koç, çarpıcı açıklamalarına şu şekilde devam etti: Son döneme bakalım, bu sezona. Son deplasman maçından sonra FIFA Başkanı Infantino çıktı, futbolcuların güvenliğinden bahsetti, bunun olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Kim sorumlu bunu sağlamakta? Her deplasman maçında olduğu gibi ev sahibi, TFF ve devlet, yani valilik, emniyet güçleri. Size soruyorum, Trabzon maçında güven ortamı sağlandı mı, emniyetli bir ortam oluşturuldu mu? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendilerini korumak zorunda kalmazlardı. Sonra ne oldu? Tek bir geçmiş olsun mesajı paylaşılmadı. Ne devletten ne siyasetçilerden, herhangi bir siyasi partiden, futbolun paydaşlarından, buna TFF dahil olmak üzere. Bunu bir kere not ettik ama önemli olan kısım bu değil. Önemli olan kısım, bırakın geçmiş olsun mesajlarını, bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için sıkı, alttan alttan, ince ince çalıştılar, bazıları açık açık. İnanabiliyor musunuz? Hapis cezası almalı diyenler bile oldu.

#7
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke, çete, sistem var" Türk futbolunu değerlendiren Koç, şu sözleri sarf etti: Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Futbolcularımızın, teknik kadromuzun güvenliğinden sorumlu ve sağlayamayanlar ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, onu gördük. TFF yerinde duruyor. Valiye, emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar, Türk futbolunda şu döneme kadar az, şimdi daha sık dillendiriliyor, eksik ve bize göre net olan bir tespit var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke, çete, sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar. "Bahis olayının dibine kadar inilmemesi sorgulanması gerek" Bahis olayları hakkında konuşan Ali Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: Bahis konusunu daha önce gündeme getirmiştik. Tam yeri değil ama değineceğim. Acaba bunların bahisle alakası var mıdır, inceleyen bir merci var mıdır? Sosyal medya fenomenlerine bahis çetesi soruşturması yapıldı. Bir de bunun esas baronları var. Bence bahis olayının dibine kadar inilmemesi sorgulanması gereken unsurlardan bir tanesi.

#8
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir" Ali Koç, Trabzon'da yaşananların holiganizm olmadığını söyledi. Trabzonspor deplasmanına dönersek; Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir. Bu işi böyle ele almak hatadır. Basit bir olay değildir. Valiliğinin ve emniyet yetkililerinin, gergin geçeceği belli bir maçta gereken önlemleri almadılar. Maçın başından itibaren olayın gerginliği ve artarak devam etmesi... Hiç sezemediler mi, bari ikinci yarı gerekli önlemleri almadılar. Tecrübeli emniyet görevlisi maçın nereye gideceğini çok rahat sezebilirdi. Sezemediler mi, sezmediler mi? Bunun cevaplanması lazım.

#9
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk somut adımıdır" Fenerbahçe Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz çok şey yaşadık, sakin kaldık, sabırlı davrandık, haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, zorbalıklara rağmen spora odaklandık. Milli takımlara, olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüplerden biriyiz. Artık bu haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve göz göre göre haksız rekabet tohumları ekenlere, emeğimizin çalınmasını isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk somut adımıdır. "Türk futboluna artık bir 'reset' zamanı geldi" Sportif ahlakın öne çıkması gerektiğini söyleyen Ali Koç, şöyle konuştu: Türk futboluna artık bir 'reset' zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda kulübümüzün haklı isyanları, zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliği inşallah başlatır. Olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır.

#10
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyorlar" Türkiye'de büyük camiaların karşı karşıya geldiğini ifade eden Koç, şu sözleri sarf etti: TFF isteseniz, planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı isteseniz hiç kimse aynı sezona sığdıramazdı. Sihirbaz olsanız olmazdı. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmek için. Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksle kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, maç planlaması yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyorlar, bilemiyorum. Birçok uygulama, adım buna sebebiyet veriyor. Normal bir federasyon, 15 Mart'a kadar bekler, Türk takımlarının tur atlayıp atlamamasına göre tarih belirler. Onlar ne yaptılar, beklemediler. Bir Süper Kupa için tüm ligleri tatil ettiler, onun için yayıncı kuruluşa çok sempatik gözüküyorlar.

#11
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

Ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşan Ali Koç, şu sözleri sarf etti: Eski rekabet ortamı olsaydı, bu maçın tarihini Galatasaraylı yöneticiler değiştirirdi zaten. Yıllarca tohumları ektiler, bu ortamı sağladılar. Kazanmak için her yol mübah anlayışının sonucudur bu geldiğimiz nokta. Hedeflerine ulaşmakta o kadar mahirler ve becerikliler ki ellerindeki algı yaratma gücüyle TFF, kurular, hakemleri baskı altına alarak, tehditler oluşturarak sistem oluşturmuşlar. En küçük rahatsızlıkta öyle bir isyan bayrağı açarlar ki kendi sistemlerine, zannedersin dünyanın en mağdur takımı. "Onların Şanlıurfa vs söylediklerini hiç samimi bulmuyorum" Ali Koç, sarı-kırmızılı takımı samimi bulmadıklarını söyledi. Onların Şanlıurfa vs söylediklerini hiç samimi bulmuyorum. İtidal, kardeşlik dostluk, barış... Bunları samimi bulmuyorum. Benim en beğendiğim, hakikaten bravo dediğim olay, bütün her şeyi kendi lehlerine çevirecek ortamı yaratıp bütün bu ortamın mağduru olduklarını gösterecekleri strateji ve taktiklerine vallahi bravo! Bu zihin yapısına laf anlatmak, ölmüş hastaya ilaç verip canlanmasını beklemektir. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar.

#12
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"2011 Süper Kupası hala oynanmadı" 2011 Süper Kupasıyla ilgili Koç, şu açıklamayı yaptı: Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Şanlıurfa'daki Fenerbahçeliler'e, esnafına borçluyuz. Telafi edeceğiz. Öncelikle biletlerin hepsini Fenerbahçe satın almıştır. Biletlerden kayıp yoktur. 2011 Süper Kupası hala oynanmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvurusuna rağmen TFF gerekli cevabı vermedi. Değerlendirdiklerini hiç sanmıyorum. TFF'nin bu konuda bu kadar temkinli davranmasını, hiç gündeme almamasını manidar buluyoruz. Başka yerlere çağrışım yapma olarak değerlendiriyorum. Artık nereye çekerseniz çekin. Sadakat mi dersiniz, vefa mı dersiniz. Kaynak yaratmak istiyor, marka değeri, kupalar vs her şeyden çok bu maçların organizasyonunu sağlaması gerekirdi. İmtina ediyorlar. Beşiktaş başkanıyla konuştum. O kupa öyle de böyle de oynanacak. Onların da kabulüyle bu kupayı Şanlıurfa'da oynamayı teklif edeceğiz TFF'ye. Riyad'da oynanmayan Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanmasını öneren Fenerbahçe'dir. Depremzedelere olan önemi hassasiyeti unutmayalım, unutturmayalım diye burada yapılmasını önerdik, kabul ettiler. Biz de burada bu maçı oynamak isterdik. Bizim birinci önceliğimiz Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Verdiğimiz kararın arkasında duruyoruz.

#13
Foto - Ali Koç, Beşiktaş’ı da işin içine kattı ve açıkladı! Sıcak gelişme… Öfkesi dinmedi!

"Önümüzdeki sezon başlamadan TFF takvimi becerebilirse burada bir Süper Kupa daha oynanacak" Koç, sözlerine şöyle devam etti: Bizi yönetenler, gerek devlet gerek futbol tarafında olsun bizden sorumlular bu konuya kulaklarını kapatıp gözlerini yumdukları için kendimiz isyan noktasına geldik. Şanlıurfa rahat olsun. Bizim sözümüz var. Önümüzdeki sezon başlamadan TFF takvimi becerebilirse burada bir Süper Kupa daha oynanacak.

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