Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Aziz Yıldırım, 2023 Haziran ayında yaptığı bir basın toplantısında adaylığı ile ilgili olarak şunları söylemişti, “Hiç kimse aday olmazsa ben adayım. Bu da böyle biline. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. 1 yıl daha süren var. Bizim için aslolan Fenerbahçe’dir.