2024-05-09 11:09:41 Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de Konyaspor'a karşı kaybedilen puan sonrası işler iyice karıştı. Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de şampiyonluk hesapları yerini seçim stratejilerine bırakmaya başladı. Fenerbahçe’de eski Başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan olmak için harekete geçti. İsmail Kartal ile yola devam edilmeyeceği belirtilirken dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'nin başına geçecek. İşte son dakika haberin detayları...