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Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

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Spor
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Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

2024-05-09 11:09:41
Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de Konyaspor'a karşı kaybedilen puan sonrası işler iyice karıştı. Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de şampiyonluk hesapları yerini seçim stratejilerine bırakmaya başladı. Fenerbahçe’de eski Başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan olmak için harekete geçti. İsmail Kartal ile yola devam edilmeyeceği belirtilirken dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'nin başına geçecek. İşte son dakika haberin detayları...

#1
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından Fenerbahçe’de gözler başkanlık makamına çevrildi

#2
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Mayıs ayı içinde yapılacak seçimler öncesi aday olabileceğini açıklayan ilk isim Sadettin Saran oldu. Aziz Yıldırım’ın başkanlığında bir dönem yönetici olarak görev yapan Saran adaylığı için de bir şart koştu: “Ali Koç devam edeceğim derse, ben aday olmam. Ali Koç’un başkanlığı için çalışırım.”

#3
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Ali Koç’un görevine devam etmeyeceği ise henüz belli değil. Bilindiği gibi Koç, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada aday olmayı düşünmediğini söylemişti.

#4
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Bu söylem üzerine yola çıkan Sadettin Saran da adaylık açıklaması yapmıştı. Ama önceki gün Saran’dan sürpriz bir açıklama geldi. Eski yönetici, Ali Koç’a bir çağrıda bulunarak, “Cuma (yarın) gününe kadar kararını açıklamasını bekliyorum. Aday olursa Ali beyin lehine çekilirim” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Hürriyet'te yer alan habere göre; Saran, Ali Koç aday olmazsa da, başkanlık için seçim çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Yarın Ali Koç’un beklenen kararına göre Fenerbahçe başkanlık için ilk resmi aday ortaya çıkacak.

#6
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Ya Ali Koç ya da Sadettin Saran. Eğer Ali Koç aday olursa Sadettin Saran olmayacak. Ali Koç aday olmazsa işler tam anlamıyla karışacak. Çünkü bu durumda Aziz Yıldırım’ın devreye girmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Yıldırım ile Saran uzun süredir birbirlerine karşı mesafeli.

#7
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

2002-2003 yıllarında yani Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe Yönetimi, Beschastnykh transferinden dolayı Saran’ın kulüpten ihracını istemişti.

#8
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Disiplin suçu işlediği gerekçesiyle ihraç edilen Saran kararı yargıya taşımış ve davayı kazanarak kulüp üyeliğine geri dönmüştü. O günden bu yana Saran ile Yıldırım arasında buzlar hiç erimedi. Aksine ilişkiler karşılıklı olarak hep gerildi.

#9
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Aziz Yıldırım, 2023 Haziran ayında yaptığı bir basın toplantısında adaylığı ile ilgili olarak şunları söylemişti, “Hiç kimse aday olmazsa ben adayım. Bu da böyle biline. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. 1 yıl daha süren var. Bizim için aslolan Fenerbahçe’dir.

#10
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Ona zarar gelecek olayları önleriz. Şunu da söyleyeyim, FETÖ’cü, hocacı, Fenerbahçe’den geçmişte kazanç sağlamış kişiler aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez.”

#11
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Yıldırım bu açıklamayla, “Kulüpten kazanç sağladığını iddia ettiği” Saran’a karşı olacağının sinyalini vermişti. Fenerbahçe’deki son gelişmeler ışığında başkanlık için adaylık formülü, “Ali Koç varsa, Sadettin Saran yok, Saran varsa, Ali Koç yok, Aziz Yıldırım var” şeklinde açıklanıyor. Nitekim Yıldırım dün bir açıklama yayınladı. “Adayım” demedi. “Adaylık için bir çalışmam yok” dedi. Ama “aday değilim” de demedi.

#12
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

İşte Yıldırım’ın o açıklaması: Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

#13
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

#14
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Öte yandan Fenerbahçe’de başkan adaylarının aklındaki teknik adamlar da ortaya çıkmaya başladı. Aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, Levent Ümit Erol’un haberine göre Türkiye'nin en zengin Fenerbahçelilerinden oluşan bir yönetim kurulu kuruyor.

#15
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Yıldırım’ın İsmail Kartal ile yola devam etmek istemediği ifade edildi. Aziz Yıldırım’ın görüştüğü teknik direktör belli oldu.

#16
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Aziz Yıldırım’ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğü Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

#17
Foto - Ali Koç aday olmazsa yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den içeri giremez, Aziz Yıldırım kupa canavarı hocayla geliyor

Öte yandan Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında “Sizin gönlünüzde yatan teknik direktör var mı?” sorusuna yanıt vererek, “Var, Jose Mourinho” demişti.

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