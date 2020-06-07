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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

2020-06-07 15:34:22
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçtiğimiz 7 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, özellikle Cumhuriyet ve Sözcü’nün FETÖ’cü hakime destek çıktığı haberlerini hatırlatıp, “İşte FETÖ'nün emri ile yazı yazan satılık kalemler..” ifadesini kullandı.

#1
Foto - 7 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi, darbe ile tahttan indirilen padişah Selim’e benzettikleri Tayyip Erdoğan'ın da sonunun aynı olması yönünde manşet atmıştı. Gezi isyancılarının öldürdüğü komiseri ise, sanki bir suç işlemiş gibi,

7 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi, darbe ile tahttan indirilen padişah Selim’e benzettikleri Tayyip Erdoğan'ın da sonunun aynı olması yönünde manşet atmıştı. Gezi isyancılarının öldürdüğü komiseri ise, sanki bir suç işlemiş gibi, "Direnişçileri kovalayan komiser" diye başlığa çıkarmıştı.. Uğur Dündar, "Ey Tayyip Erdoğan" diye had bildirmeye kalkmış, satılmış sözde ilahiyatçılara, "Ayyaştan değil, kalleşten korkun" sözlerini söyletip, bunu başlığa çıkartmışlardı.. Bugün elhamdülillah.. Darbe yapmak isteyenler de, sadece Gezide değil, 15 Temmuz'da da bu halktan tokadı yedi. Bu ülkenin en dürüst liderine çelme takmak isteyen ayyaşlar da, girdikleri her seçimde milletten tokadı yedi de yedi.. Yedi de yedi...

#2
Foto - 7 Haziran 2013 Bugün gazetesi. Gezi olaylarında göstericilere müdahale sırasında, tam olarak aydınlığa da kavuşturulamayan bir şekilde şehid olan komiserin hikâyesini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ülke için şehid olan kimin hikâyesini biliyoruz ki? Sadece ve sadece, onları şehid eden militanların, teröristledrin, sivil gibi gösterilen göstericilerin, nasıl yakalandıklarını, nasıl cezalandırıldıklarını, eğer bir kazaya uğradılarsa nasıl öldüklerini, bize ezbere öğrettiler. Ama bu topraklar için ölenleri bilmiyoruz, tanımıyoruz.. Bugün gazetesinin ikinci ilginç haberi ise, CHP çizgisinde açıklamaları ile bilinen bir hakimin, SP Genel Başkanı (o tarihteki genel başkanları Mustafa Kamalak'ın eşi) Zübeyde Kamalak'ın duruşma salonundan çıkarması.. Niçin mi, haberden okuyun. SP'lilere sorun, kimlerle kol kolasınız?

7 Haziran 2013 Bugün gazetesi. Gezi olaylarında göstericilere müdahale sırasında, tam olarak aydınlığa da kavuşturulamayan bir şekilde şehid olan komiserin hikâyesini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ülke için şehid olan kimin hikâyesini biliyoruz ki? Sadece ve sadece, onları şehid eden militanların, teröristledrin, sivil gibi gösterilen göstericilerin, nasıl yakalandıklarını, nasıl cezalandırıldıklarını, eğer bir kazaya uğradılarsa nasıl öldüklerini, bize ezbere öğrettiler. Ama bu topraklar için ölenleri bilmiyoruz, tanımıyoruz.. Bugün gazetesinin ikinci ilginç haberi ise, CHP çizgisinde açıklamaları ile bilinen bir hakimin, SP Genel Başkanı (o tarihteki genel başkanları Mustafa Kamalak'ın eşi) Zübeyde Kamalak'ın duruşma salonundan çıkarması.. Niçin mi, haberden okuyun. SP'lilere sorun, kimlerle kol kolasınız?

#3
Foto - 7 Haziran 2013 Taraf gazetesi.

7 Haziran 2013 Taraf gazetesi. "Ekonomiyi çökertecek" başlığı ile çıkan, CIA destekli FETÖ'nün gazetesi Taraf, aynı zamanda Pensilvanya'daki şeytanın Gezi destekçisi açıklamasını da kullandı.. Aynı tarihli gazete, Akit'in haberlerindeki Gezicilerin ajanlarla işbirliği yaptıklarına dair bilgileri de "yalan haber" olarak niteledi. O gün Gezi isyanından netice alamayanların 17-25 Aralık ile, ondan da netice alamayınca 15 Temmuz hain darbe girişimine imza attıkları herkesin kabul ettiği bir gerçek.. Şimdi söylesin, CIA destekçileri: Akit mi doğru yazmış, yoksa Taraf mı?

#4
Foto - 7 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin manşeti,

7 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin manşeti, "Sence Şeref nedir Tayyip" şeklinde. 6 yıl sonra, bu başlığı tekrar masaya yatıralım. Tayyip Erdoğan, eli kanlı örgüt PKK askerlerimizi vururken, 2010'da "PKK ile görüşmedik" diyor, doğru.. 2011'de PKK eylemlerini azalttığı ve tümü ile örgütün silahları bırakması için çözüm süreci hazırlığında, devletin görüştüğünü söyledi, o da doğru.. 2012'de çözüm süreci için yapılan görüşmeye giden bürokratı yemek isteyen FETÖ'cülere karşı, Tayyip Erdoğan kendisini siper etti. Bu da doğru.. Çözüm süreci başlatıldı, 2.5 sene boyunca güvenlik güçlerimizden şehid vermedik. Ama ne zamanki PKK silaha sarıldı, tepesine balyoz ile vuran da Erdoğan oldu. PKK ezilirken, onlara sahip çıkan ise, Sözcü gazetesinin yazarları oldu: "N’olursunuz HDP'ye oy verin, barajı aşsın" diye CHP'lilere bile yalvardılar. Şimdi söyleyin, teröristlere karşı dimdik duran bu ülkenin liderine o şerefsizliği yapan ahlaksızlar. Söyleyin şerefsiz kim? Siz değil misiniz?.. Sözcü gazetesindeki "AKP cami yıkacak" yalan haberini ise, bu şeref yoksunlarının yüzlerine vurmaya bilge gerek yok.. Cami karşıtları, cami istismarı yapmaya bile soyunmuşlar..

#5
Foto - 7 Haziran 2015 Bugün gazetesi. Milletvekili seçimi yapıldığı gün, kartel muhabiri Pınar Türenç, Basın Konseyi Başkanı sıfatı ile ihtilal döneminde bile görmediklerini yaşamaya başladıklarını söylemiş.. Aslında doğru söylemiş. Darbeyi yapanlar onlardı. Darbenin kaymağını yiyenler onlardı. Darbecilerden hesap sorulmaya başlanınca, böyle ciyaklamaya başladılar. Ama acıklı olan, bugünlerde, bizim mahalleden bazılarının da, bu söylemin aynısını tekrarlamaları. Kimden talimat aldıklarını da, böylece deşifre etmeleri.. FETÖ’cü gazete sürmanşetinin diğer kısmında ise, FETÖ’cü bir hakimin (Metin Özçelik) cezaevindeki günlerini yazıyor. Daha FETÖ’cü hakimlerin hepsinin deşifre olmadığı günler, o günler.. Adamlarını nasıl da tanıyıp, sahip çıkmışlar, görüyor musunuz..

7 Haziran 2015 Bugün gazetesi. Milletvekili seçimi yapıldığı gün, kartel muhabiri Pınar Türenç, Basın Konseyi Başkanı sıfatı ile ihtilal döneminde bile görmediklerini yaşamaya başladıklarını söylemiş.. Aslında doğru söylemiş. Darbeyi yapanlar onlardı. Darbenin kaymağını yiyenler onlardı. Darbecilerden hesap sorulmaya başlanınca, böyle ciyaklamaya başladılar. Ama acıklı olan, bugünlerde, bizim mahalleden bazılarının da, bu söylemin aynısını tekrarlamaları. Kimden talimat aldıklarını da, böylece deşifre etmeleri.. FETÖ’cü gazete sürmanşetinin diğer kısmında ise, FETÖ’cü bir hakimin (Metin Özçelik) cezaevindeki günlerini yazıyor. Daha FETÖ’cü hakimlerin hepsinin deşifre olmadığı günler, o günler.. Adamlarını nasıl da tanıyıp, sahip çıkmışlar, görüyor musunuz..

#6
Foto - 7 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. Sözcü, seçim günü, Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, itibarsızlaştırma amacı ile

7 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. Sözcü, seçim günü, Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, itibarsızlaştırma amacı ile "Dünya lideri karafatmadan korkar mı?" diye sorup, başbakanlığa geldiğinde konutun pislik içinde olduğunu söylemesine eleştiri getiriyor.. Varsın eleştirsinler, o dünya lideri, sadece o karafatmalardan değil, odasına konulan böceklerden de korkmadığını dünyaya gösterdi. Hatta, TSK'ya sızan FETÖ'cülerin savaş uçaklarından da, tanklarından da, tüfeklerinden de korkmadığını gösterdi.. Sözcü ise, desteklediği CHP ile Muharrem İnce'nin deyimi ile "Gelmişsin yenmiş. Gelmişsin yenmiş, gelmişsin yenmiş" tokadını yemekten usanmadı..

#7
Foto - 7 Haziran 2016 Cumhuriyet. FETÖ'nün elinde olan Cumhuriyet gazetesi, MİT tırlarını durduran savcıların ihanetini soruşturan savcıları itibarsızlaştırmak için, nasıl saldırıyor. Bugün MİT tırlarının durdurulmasının ihanet olmadığını, Cumhuriyet savunabiliyor mu? Her şey ortaya çıktı, artık savunması mümkün değil.. Ama o gün, FETÖ'nün talimatı ile bu başlığı atabiliyordu..

7 Haziran 2016 Cumhuriyet. FETÖ'nün elinde olan Cumhuriyet gazetesi, MİT tırlarını durduran savcıların ihanetini soruşturan savcıları itibarsızlaştırmak için, nasıl saldırıyor. Bugün MİT tırlarının durdurulmasının ihanet olmadığını, Cumhuriyet savunabiliyor mu? Her şey ortaya çıktı, artık savunması mümkün değil.. Ama o gün, FETÖ'nün talimatı ile bu başlığı atabiliyordu.."Cumhurbaşkanı hakkında hakaret suç olmasın" diyen hakimi mi merak ediyorsunuz. O da, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı. Sadece kendisi değil, eşi olan hakim Esra Aydın da. Hatta eşi Esra Aydın, "ByLock kullanıcısıyım. Pişmanım" dedi. O FETÖ'cü pişman oldu da, Cumhuriyet bugün bile pişman olmadı!Şimdi öğrendik mi, kim kimmiş? "Dokunan" FETÖ'cü imiş. "Eğildiği" söylenen ise, FETÖ'cüyü soruşturan imiş. Haydi Cumhuriyet, itiraf et.. Bu ülkeye FETÖ ile birlikte ihanet ettiniz..

#8
Foto - 7 Haziran 2016 Sözcü gazetesi. Darbeden bir ay önce, FETÖ'cü hakime sahip çıkan Sözcü,

7 Haziran 2016 Sözcü gazetesi. Darbeden bir ay önce, FETÖ'cü hakime sahip çıkan Sözcü, "Yargıda deprem" başlığını kullanıyor. Erdoğan'ın, anneliği özendirmek için genel olarak sarfettiği bir sözü istismar ederek, 5 bayanın fotoğraflarını ad ve soyadlarını yazarak, "Çocukları yok" diye ahlaksızca fişleme yapıyor.. Aynı gün, FETÖ televizyonlarının çalışanı Saygı Öztürk ise, siyasetçi muta nikâhı kıyacak mı?" başlığı ile ahlaksızca yazı kaleme alıyor. Bir test yapalım, böylesine önemli gösterilen Muta nikâhından bugün bahseden bir tane adam var mı? İşte suni gündemler, iste FETÖ'nün emri ile yazı yazan satılık kalemler..

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