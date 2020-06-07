Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumluyor

7 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin manşeti, "Sence Şeref nedir Tayyip" şeklinde. 6 yıl sonra, bu başlığı tekrar masaya yatıralım. Tayyip Erdoğan, eli kanlı örgüt PKK askerlerimizi vururken, 2010'da "PKK ile görüşmedik" diyor, doğru.. 2011'de PKK eylemlerini azalttığı ve tümü ile örgütün silahları bırakması için çözüm süreci hazırlığında, devletin görüştüğünü söyledi, o da doğru.. 2012'de çözüm süreci için yapılan görüşmeye giden bürokratı yemek isteyen FETÖ'cülere karşı, Tayyip Erdoğan kendisini siper etti. Bu da doğru.. Çözüm süreci başlatıldı, 2.5 sene boyunca güvenlik güçlerimizden şehid vermedik. Ama ne zamanki PKK silaha sarıldı, tepesine balyoz ile vuran da Erdoğan oldu. PKK ezilirken, onlara sahip çıkan ise, Sözcü gazetesinin yazarları oldu: "N’olursunuz HDP'ye oy verin, barajı aşsın" diye CHP'lilere bile yalvardılar. Şimdi söyleyin, teröristlere karşı dimdik duran bu ülkenin liderine o şerefsizliği yapan ahlaksızlar. Söyleyin şerefsiz kim? Siz değil misiniz?.. Sözcü gazetesindeki "AKP cami yıkacak" yalan haberini ise, bu şeref yoksunlarının yüzlerine vurmaya bilge gerek yok.. Cami karşıtları, cami istismarı yapmaya bile soyunmuşlar..