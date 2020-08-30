Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 30 Ağustos 2012. “Burada denetim PKK’da.” PKK’nın partisinin eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Taraf gazetesinin CIA destekçisi olduğunu bilmez mi? Bilir, çok iyi bilir.. Onun için de Taraf’a özel demeç verir.. Bir eli FETÖ’de, bir eli CIA’de olan Taraf da, PKK’yı öven o konuşmayı aynen sürmanşetten yayınlar. Aynı Demirtaş, iki gün sonra tuttu, “Ben bunu PKK'yi övmek için söylemedim. Muradım, hükümetin 1.5 yıldır sürdürdüğü ‘Ordu hükümet el ele farklı bir şey yapıyoruz, örgütün belini kırarız, sorunu çözeriz’ gibi Sri Lanka modeline öykünen politikasının çöktüğünü anlatmaktı” dedi… Çöken neymiş, bugün anlamıştır herhalde? CIA’nin Taraf gazetesi 8 yıl öncesinden başlamış, Tayyip Erdoğan yerine bir başkasını bulmaya,. Andy-Ar araştırma yapmış, “halkın % 60’ı başka bir aday çıkmalı demiş”miş.. Gelin de bunların anketlerine, bunların yazdıklarına inanın..