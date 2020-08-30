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Medya
12
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-30 12:53:15
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Taraf’ın 30 Ağustos 2014’teki, “Trabzon’da Vahabi hutbesi” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Fetullah Gülen’i bir din adamı gibi gören, bugün bile onun din adamı olduğunu iddia edenlere kapak olsun.. Bakın FETÖ’nün Taraf’ı, işine gelmeyince nasıl din düşmanlığı yapabiliyormuş… Hem imam hatip açılmasın, milletin evlatları dinini doğru düzgün öğrenmesin diye uğraşıyor, hem de Vahhabilikten ya da IŞİD zihniyetinden şikayet ediyor, bu nasıl bir kafadır? Tam CIA kafası değil de, nedir bu?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Cumhuriyet, 30 Ağustos 2012. “Bir ulusun destanı.” Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet gazetesi, 8 yıl önce “Bir ulusun destanı” manşeti ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın övgüsünü yapıyor. “Omuz omuza kazanılan zafer” diyor. Bütün yurttaki kutlamalardan bahsediyor. Ama kılçık atmadan da duramıyor. O tarihde bu ülkenin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı bile sayfada yok. O gün yok, bugün de 30 Ağustos’un manevi mirasını takip eden bugünkü Cumhurbaşkanı’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk varlığını hayata geçiren ataklarına her gün bir başka başlıkla kılçıklık yapıyorlar. Nerede ise bugün Cumhuriyet, sırf Erdoğan düşmanlığı yapmak için, 30 Ağustos’ta denize döktüğümüz Yunan’ı haklı görecekler.. Yazık..

Cumhuriyet, 30 Ağustos 2012. “Bir ulusun destanı.” Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet gazetesi, 8 yıl önce “Bir ulusun destanı” manşeti ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın övgüsünü yapıyor. “Omuz omuza kazanılan zafer” diyor. Bütün yurttaki kutlamalardan bahsediyor. Ama kılçık atmadan da duramıyor. O tarihde bu ülkenin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı bile sayfada yok. O gün yok, bugün de 30 Ağustos’un manevi mirasını takip eden bugünkü Cumhurbaşkanı’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk varlığını hayata geçiren ataklarına her gün bir başka başlıkla kılçıklık yapıyorlar. Nerede ise bugün Cumhuriyet, sırf Erdoğan düşmanlığı yapmak için, 30 Ağustos’ta denize döktüğümüz Yunan’ı haklı görecekler.. Yazık..

#2
Foto - Sözcü, 30 Ağustos 2012. “Atatürk bugünleri 89 yıl önce görmüştü.” 1923’te Isaac F. Marcosson’un Mustafa Kemal’le yaptığı söyleşide ya böyle bir söz yok ya da söyleşiyi çeviren Ergun Özbudun atlamış… Orjinalde bu cümle yok, çünkü. Diyelim ki söyledi, bu durumda, “Halkların değil emperyalist güçlerin yanında yer alırsa” denilerek “aynı akıbete” uğrayacaklarına işaret edilenler, emperyalist Rusya’nın desteklediği Esad taraftarları olmuyor mu? Yine Mısır’da, ABD’nin istediği Sisi’ye darbe yaptırıldıktan sonra, bu Sözcü gazetesi değil mi, “Sisi ile masaya oturalım” diyen. Hani Mustafa Kemal’in tavsiyelerine sadık kalmak? Hani M. Kemal’in, “Emperyalist güçlerle birlik olmayın” nasihati? Suriye’de Rusya ile, Mısır’da ABD ile birlik oluyor, bugünün kemalistleri.

Sözcü, 30 Ağustos 2012. “Atatürk bugünleri 89 yıl önce görmüştü.” 1923’te Isaac F. Marcosson’un Mustafa Kemal’le yaptığı söyleşide ya böyle bir söz yok ya da söyleşiyi çeviren Ergun Özbudun atlamış… Orjinalde bu cümle yok, çünkü. Diyelim ki söyledi, bu durumda, “Halkların değil emperyalist güçlerin yanında yer alırsa” denilerek “aynı akıbete” uğrayacaklarına işaret edilenler, emperyalist Rusya’nın desteklediği Esad taraftarları olmuyor mu? Yine Mısır’da, ABD’nin istediği Sisi’ye darbe yaptırıldıktan sonra, bu Sözcü gazetesi değil mi, “Sisi ile masaya oturalım” diyen. Hani Mustafa Kemal’in tavsiyelerine sadık kalmak? Hani M. Kemal’in, “Emperyalist güçlerle birlik olmayın” nasihati? Suriye’de Rusya ile, Mısır’da ABD ile birlik oluyor, bugünün kemalistleri.

#3
Foto - Taraf, 30 Ağustos 2012. “Burada denetim PKK’da.” PKK’nın partisinin eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Taraf gazetesinin CIA destekçisi olduğunu bilmez mi? Bilir, çok iyi bilir.. Onun için de Taraf’a özel demeç verir.. Bir eli FETÖ’de, bir eli CIA’de olan Taraf da, PKK’yı öven o konuşmayı aynen sürmanşetten yayınlar. Aynı Demirtaş, iki gün sonra tuttu, “Ben bunu PKK'yi övmek için söylemedim. Muradım, hükümetin 1.5 yıldır sürdürdüğü ‘Ordu hükümet el ele farklı bir şey yapıyoruz, örgütün belini kırarız, sorunu çözeriz’ gibi Sri Lanka modeline öykünen politikasının çöktüğünü anlatmaktı” dedi… Çöken neymiş, bugün anlamıştır herhalde? CIA’nin Taraf gazetesi 8 yıl öncesinden başlamış, Tayyip Erdoğan yerine bir başkasını bulmaya,. Andy-Ar araştırma yapmış, “halkın % 60’ı başka bir aday çıkmalı demiş”miş.. Gelin de bunların anketlerine, bunların yazdıklarına inanın..

Taraf, 30 Ağustos 2012. “Burada denetim PKK’da.” PKK’nın partisinin eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Taraf gazetesinin CIA destekçisi olduğunu bilmez mi? Bilir, çok iyi bilir.. Onun için de Taraf’a özel demeç verir.. Bir eli FETÖ’de, bir eli CIA’de olan Taraf da, PKK’yı öven o konuşmayı aynen sürmanşetten yayınlar. Aynı Demirtaş, iki gün sonra tuttu, “Ben bunu PKK'yi övmek için söylemedim. Muradım, hükümetin 1.5 yıldır sürdürdüğü ‘Ordu hükümet el ele farklı bir şey yapıyoruz, örgütün belini kırarız, sorunu çözeriz’ gibi Sri Lanka modeline öykünen politikasının çöktüğünü anlatmaktı” dedi… Çöken neymiş, bugün anlamıştır herhalde? CIA’nin Taraf gazetesi 8 yıl öncesinden başlamış, Tayyip Erdoğan yerine bir başkasını bulmaya,. Andy-Ar araştırma yapmış, “halkın % 60’ı başka bir aday çıkmalı demiş”miş.. Gelin de bunların anketlerine, bunların yazdıklarına inanın..

#4
Foto - “Gezi’de yanlış yaptık…” Eli kanlı hain teröristbaşı, çözüm süreci gündemde olduğu için geziye sonradan destek vermelerini şöyle yorumlamış: “Geç destek verdik, yanlış yaptık!” … Sadece bu yorum bile, gezide kimin kimlerle olduğunu, o isyanı kimlerin nasıl desteklediklerini, geç kalanların da “Ah vah” ettiklerini göstermiyor mu? Aynı gazetede, Selahattin Demirtaş yine manşette.. Adam Türkiye’de askere kurşun sıkan PKK’lıların hepsini ezbere biliyor, bir tanesi de öz be öz kardeşi.. Onların adreslerini vereceğine, Suriye’deki Nursa’nın militanlarının adreslerini biliyorum” diyor. Yazık, tüm hainlere. Yazık, bu ülkenin askerine polisine kurşun sıkanları gizleyenlere...

“Gezi’de yanlış yaptık…” Eli kanlı hain teröristbaşı, çözüm süreci gündemde olduğu için geziye sonradan destek vermelerini şöyle yorumlamış: “Geç destek verdik, yanlış yaptık!” … Sadece bu yorum bile, gezide kimin kimlerle olduğunu, o isyanı kimlerin nasıl desteklediklerini, geç kalanların da “Ah vah” ettiklerini göstermiyor mu? Aynı gazetede, Selahattin Demirtaş yine manşette.. Adam Türkiye’de askere kurşun sıkan PKK’lıların hepsini ezbere biliyor, bir tanesi de öz be öz kardeşi.. Onların adreslerini vereceğine, Suriye’deki Nursa’nın militanlarının adreslerini biliyorum” diyor. Yazık, tüm hainlere. Yazık, bu ülkenin askerine polisine kurşun sıkanları gizleyenlere...

#5
Foto - Cumhuriyet, 30 Ağustos 2013. “Savaş cinayettir.” Bir yıl önceki 30 Ağustos yıldönümünde “Savaşı böyle kazandık, düşmanı şöyle denize döktük” diyen Cumhuriyet, aradan bir yıl geçmiş, PYD’ye karşı sınırötesi harekat gündeme gelince bakın hemen konumunu nasıl değiştirip, “Savaş cinayettir” diyor. Soralım, niye bu Cumhuriyet’çiler barışı, hep kendi adamları savaşı kaybedeceği zaman hatırlar?

Cumhuriyet, 30 Ağustos 2013. “Savaş cinayettir.” Bir yıl önceki 30 Ağustos yıldönümünde “Savaşı böyle kazandık, düşmanı şöyle denize döktük” diyen Cumhuriyet, aradan bir yıl geçmiş, PYD’ye karşı sınırötesi harekat gündeme gelince bakın hemen konumunu nasıl değiştirip, “Savaş cinayettir” diyor. Soralım, niye bu Cumhuriyet’çiler barışı, hep kendi adamları savaşı kaybedeceği zaman hatırlar?

#6
Foto - Bugün, 30 Ağustos 2014. “Sahte evrak skandalı.” FETÖ’cü Bugün gazetesi, kendilerine bağlı polislerin sahte isimlerle yaptıkları illegal dinlemelere bakmıyor, sahtekarlık yapan emniyet müdürleri gözaltına alındığında, evrakların bazı bölümlerinin çok gizli bilgi içermesi sebebi ile silinmesi üzerinden kendine malzeme çıkartmaya çalışıyor. “Dinleme evraklarından bazı bölümler silinmiş” dedikleri, büyük ihtimalle montajladıkları kısımlar, “Bunlar bizim orijinal dinleme kayıtlarımızı nasıl buldular” diye panikten böyle söylüyorlardı demek… Yoksa “Biz binlerce kişiyi dinledik” diyen adam doğru söylüyor olsa, nereden bilecek hangi evrakın hangi kısmı atıldı?

Bugün, 30 Ağustos 2014. “Sahte evrak skandalı.” FETÖ’cü Bugün gazetesi, kendilerine bağlı polislerin sahte isimlerle yaptıkları illegal dinlemelere bakmıyor, sahtekarlık yapan emniyet müdürleri gözaltına alındığında, evrakların bazı bölümlerinin çok gizli bilgi içermesi sebebi ile silinmesi üzerinden kendine malzeme çıkartmaya çalışıyor. “Dinleme evraklarından bazı bölümler silinmiş” dedikleri, büyük ihtimalle montajladıkları kısımlar, “Bunlar bizim orijinal dinleme kayıtlarımızı nasıl buldular” diye panikten böyle söylüyorlardı demek… Yoksa “Biz binlerce kişiyi dinledik” diyen adam doğru söylüyor olsa, nereden bilecek hangi evrakın hangi kısmı atıldı?

#7
Foto - Taraf, 30 Ağustos 2014. “Laik eğitim sona eriyor” ve “Trabzon’da Vahabi hutbesi” ve “Konya’da IŞİD patlaması.” Fetullah Gülen’i bir din adamı gibi gören, bugün bile onun din adamı olduğunu iddia edenlere kapak olsun.. Bakın FETÖ’nün Taraf’ı, işine gelmeyince nasıl din düşmanlığı yapabiliyormuş… Hem imam hatip açılmasın, milletin evlatları dinini doğru düzgün öğrenmesin diye uğraşıyor, hem de Vahhabilikten ya da IŞİD zihniyetinden şikayet ediyor, bu nasıl bir kafadır? Tam CIA kafası değil de, nedir bu?

Taraf, 30 Ağustos 2014. “Laik eğitim sona eriyor” ve “Trabzon’da Vahabi hutbesi” ve “Konya’da IŞİD patlaması.” Fetullah Gülen’i bir din adamı gibi gören, bugün bile onun din adamı olduğunu iddia edenlere kapak olsun.. Bakın FETÖ’nün Taraf’ı, işine gelmeyince nasıl din düşmanlığı yapabiliyormuş… Hem imam hatip açılmasın, milletin evlatları dinini doğru düzgün öğrenmesin diye uğraşıyor, hem de Vahhabilikten ya da IŞİD zihniyetinden şikayet ediyor, bu nasıl bir kafadır? Tam CIA kafası değil de, nedir bu?

#8
Foto - Sözcü, 30 Ağustos 2015. O komutan (İlker Başbuğ), mektup yazıp “Yarınlar bugünden daha güzel olacaktır” temennisinde bulunduğu Yarbay’ının, bugün kendisini terörist ilan eden FETÖ’cülerin KHK ile tasfiye edilmelerini savunduğunu görünce, acaba ne hissediyordur? İşe bakın.. Bir ordunun en tepesindeki bir adam, başına o kadar badire gelmiş, yine uslanmamış, kripto birisi çıkıp, iki laf edince, hemen ona kanıyor.. Sözcü de, bu mektubu manşete taşıyor. Sonra da, biz FETÖ’ye hiç yardım etmedik diyorlar.. Sanki TSK’daki 300 generalden 150’sini o generalliklere getirenler, bizdik..

Sözcü, 30 Ağustos 2015. O komutan (İlker Başbuğ), mektup yazıp “Yarınlar bugünden daha güzel olacaktır” temennisinde bulunduğu Yarbay’ının, bugün kendisini terörist ilan eden FETÖ’cülerin KHK ile tasfiye edilmelerini savunduğunu görünce, acaba ne hissediyordur? İşe bakın.. Bir ordunun en tepesindeki bir adam, başına o kadar badire gelmiş, yine uslanmamış, kripto birisi çıkıp, iki laf edince, hemen ona kanıyor.. Sözcü de, bu mektubu manşete taşıyor. Sonra da, biz FETÖ’ye hiç yardım etmedik diyorlar.. Sanki TSK’daki 300 generalden 150’sini o generalliklere getirenler, bizdik..

#9
Foto - Bugün, 30 Ağustos 2015. “Demokrasinin rafa kaldırılması olur.” FETÖ’cü şirketlere el koyma aşamasında karşımıza çıkan Prof. Ergun Özbudun, bugünlerde de Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor.. O gün illegal kazançlarla kurulan FETÖ’cü şirketlere el koymayın diyenler, şimdi de Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi’nin, devlet arsasına konmasının üstünü örtüp, “Üniversiteye dokunmayın” diyorlar..

Bugün, 30 Ağustos 2015. “Demokrasinin rafa kaldırılması olur.” FETÖ’cü şirketlere el koyma aşamasında karşımıza çıkan Prof. Ergun Özbudun, bugünlerde de Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor.. O gün illegal kazançlarla kurulan FETÖ’cü şirketlere el koymayın diyenler, şimdi de Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi’nin, devlet arsasına konmasının üstünü örtüp, “Üniversiteye dokunmayın” diyorlar..

#10
Foto - Birgün, 30 Ağustos 2016. “Ne bize faydalı ne de Suriye’ye.” ABD karşıtı gibi kendisini takdime den Birgün gazetesi, “Ne bize faydalı ne de Suriye’ye” başlığını atmış. Fırat Kalkanı operasyonu bize de faydalıydı, Suriye’ye de, bir tek PKK’ya zararlıydı, o da bunların işine gelmedi işte… Birgün’ün rahatsızlığı da bundan işte.

Birgün, 30 Ağustos 2016. “Ne bize faydalı ne de Suriye’ye.” ABD karşıtı gibi kendisini takdime den Birgün gazetesi, “Ne bize faydalı ne de Suriye’ye” başlığını atmış. Fırat Kalkanı operasyonu bize de faydalıydı, Suriye’ye de, bir tek PKK’ya zararlıydı, o da bunların işine gelmedi işte… Birgün’ün rahatsızlığı da bundan işte.

#11
Foto - Sözcü, 30 Ağustos 2016. “Bu sözleri herkes ezberlesin.” Atatürk madem “Din gibi temiz bir duygu, politika gibi oyunlara alet edilemez. Din, ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır” demiş, niye inatla dindarlara saldırıyorsunuz? Dindar olduğu için halk tarafından sevilen insanlar ne yapsınlar, dinlerini yaşamasınlar mı?

Sözcü, 30 Ağustos 2016. “Bu sözleri herkes ezberlesin.” Atatürk madem “Din gibi temiz bir duygu, politika gibi oyunlara alet edilemez. Din, ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır” demiş, niye inatla dindarlara saldırıyorsunuz? Dindar olduğu için halk tarafından sevilen insanlar ne yapsınlar, dinlerini yaşamasınlar mı?

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