2020-08-30 12:53:15 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Taraf’ın 30 Ağustos 2014’teki, “Trabzon’da Vahabi hutbesi” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Fetullah Gülen’i bir din adamı gibi gören, bugün bile onun din adamı olduğunu iddia edenlere kapak olsun.. Bakın FETÖ’nün Taraf’ı, işine gelmeyince nasıl din düşmanlığı yapabiliyormuş… Hem imam hatip açılmasın, milletin evlatları dinini doğru düzgün öğrenmesin diye uğraşıyor, hem de Vahhabilikten ya da IŞİD zihniyetinden şikayet ediyor, bu nasıl bir kafadır? Tam CIA kafası değil de, nedir bu?” ifadelerini kullandı.