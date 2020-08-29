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Medya
12
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-29 11:57:39
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü Gazetesi'nin "Hristiyan ülkeler Müslüman’ı vuracak Tayyip alkış tutacak” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Sözcü gazetesinin basiretsiz, riyakarca manşetinin bugün tam tersi çıktı. Hristiyan ülkeler, kendilerine kul ettikleri müslüman ülkelerin yönetimleri ile birlikte hareket edip, Akdeniz’de Türkiye’ye karşı mücadele ediyorlar.. Tayyip Erdoğan da, o darbeci müslüman ülke yönetimlerine karşı, onları destekleyen hristiyan ülke yönetimlerine karşı, Akdeniz’de ölümüne mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 29 Ağustos 2012 “Demirtaş: PKK 400 kilometreyi kontrol altına aldı” Kemalist Sözcü gazetesi, ipleri PKK’nın elinde olan Selahattin Demirtaş’ın sözünü böyle birinci sayfasına koymuş. PKK, 400 km’yi kontrol ediyormuş.. Değil 400 km, 4 km’yi bile kontrol edemiyor. Kontrol etmeyi boşver, Kandil’de bile bugün kendisini güvenli hissedemiyor. Bu başlığı atan9 Sözcü, bugün, PKK’nın propagandasını yaptığı için utanıyor mu acaba?

Sözcü, 29 Ağustos 2012 “Demirtaş: PKK 400 kilometreyi kontrol altına aldı” Kemalist Sözcü gazetesi, ipleri PKK’nın elinde olan Selahattin Demirtaş’ın sözünü böyle birinci sayfasına koymuş. PKK, 400 km’yi kontrol ediyormuş.. Değil 400 km, 4 km’yi bile kontrol edemiyor. Kontrol etmeyi boşver, Kandil’de bile bugün kendisini güvenli hissedemiyor. Bu başlığı atan9 Sözcü, bugün, PKK’nın propagandasını yaptığı için utanıyor mu acaba?

#2
Foto - Zaman, 29 Ağustos 2012 “Silivri’ye akın eden CHP’lilerden mahkemeye hakaret” Yok, Silivri’deki FETÖ’cüler için değil, FETÖ’nün sulandırdığı davalardaki sanıklar için gitmişlerdi… Dün FETÖ’cülerin tutukladıklarını bahane edip hükümete laf atmak için mahkeme önlerine gidenler, bugün FETÖ’cülere sahip çıkmak için aynısını yapıyor… Dün “Mahkemeye hakaret” diyen Zaman’cılar da, illegal olarak kurdukları internet sitelerinden bugün, aynı sözleri “Hukuk istediler” diye veriyor…

Zaman, 29 Ağustos 2012 “Silivri’ye akın eden CHP’lilerden mahkemeye hakaret” Yok, Silivri’deki FETÖ’cüler için değil, FETÖ’nün sulandırdığı davalardaki sanıklar için gitmişlerdi… Dün FETÖ’cülerin tutukladıklarını bahane edip hükümete laf atmak için mahkeme önlerine gidenler, bugün FETÖ’cülere sahip çıkmak için aynısını yapıyor… Dün “Mahkemeye hakaret” diyen Zaman’cılar da, illegal olarak kurdukları internet sitelerinden bugün, aynı sözleri “Hukuk istediler” diye veriyor…

#3
Foto - Sözcü, 29 Ağustos 2013 “Hristiyan ülkeler Müslüman’ı vuracak Tayyip alkış tutacak” Sözcü gazetesinin basiretsiz, riyakarca manşetinin bugün tam tersi çıktı. Hristiyan ülkeler, kendilerine kul ettikleri müslüman ülkelerin yönetimleri ile birlikte hareket edip, Akdeniz’de Türkiye’ye karşı mücadele ediyorlar.. Tayyip Erdoğan da, o darbeci müslüman ülke yönetimlerine karşı, onları destekleyen hristiyan ülke yönetimlerine karşı, Akdeniz’de ölümüne mücadele veriyor.

Sözcü, 29 Ağustos 2013 “Hristiyan ülkeler Müslüman’ı vuracak Tayyip alkış tutacak” Sözcü gazetesinin basiretsiz, riyakarca manşetinin bugün tam tersi çıktı. Hristiyan ülkeler, kendilerine kul ettikleri müslüman ülkelerin yönetimleri ile birlikte hareket edip, Akdeniz’de Türkiye’ye karşı mücadele ediyorlar.. Tayyip Erdoğan da, o darbeci müslüman ülke yönetimlerine karşı, onları destekleyen hristiyan ülke yönetimlerine karşı, Akdeniz’de ölümüne mücadele veriyor.

#4
Foto - Taraf, 29 Ağustos 2013 “Ermeni trajedisi depremle çıktı” CIA destekli Taraf gazetesinde, “Ermeni trajedisi depremle çıktı” başlıklı bir sürmanşet. Hikayesi de şöyle: Erivan’da bir site uyduruyor, sözde soykırımın Türkiye’deki destekçisi bir Ermeni muhabir onu alıp haber yapıyor, bizim elinde tuzluk hazır bekleyenler de birbiriyle yarışıyor… Meğer Van’daki depremde yıkılan evlerin altından gizli kilisiler çıkmış, 1915’ten sonra zorla Müslüman yapılan Ermeniler buralarda gizli gizli ibadet ediyormuş… Kimse de demiyor, “Madem ya öldürdük ya da zorla Müslüman yaptık, bu Erivan’dakiler kim?” diye…

Taraf, 29 Ağustos 2013 “Ermeni trajedisi depremle çıktı” CIA destekli Taraf gazetesinde, “Ermeni trajedisi depremle çıktı” başlıklı bir sürmanşet. Hikayesi de şöyle: Erivan’da bir site uyduruyor, sözde soykırımın Türkiye’deki destekçisi bir Ermeni muhabir onu alıp haber yapıyor, bizim elinde tuzluk hazır bekleyenler de birbiriyle yarışıyor… Meğer Van’daki depremde yıkılan evlerin altından gizli kilisiler çıkmış, 1915’ten sonra zorla Müslüman yapılan Ermeniler buralarda gizli gizli ibadet ediyormuş… Kimse de demiyor, “Madem ya öldürdük ya da zorla Müslüman yaptık, bu Erivan’dakiler kim?” diye…

#5
Foto - Bugün, 29 Ağustos 2014 “IŞİD için şok iddia” Alman’ın iftiralarını dillendirdiler, şimdi Alman’ya sığındılar. Ey FETÖ’ye “terörist değil” diyenler.. Alın size kenarda köşede kalmış,. Dev gibi bir delil.. FETÖ’nün Alman istihbaratı ile de ortak çalıştığı burdan anlaşılıyor.. Elin Almanı söylüyor “IŞİD’çiler İstanbul’da büro açtı” diye, Bugün, zaman ve Taraf gazetesi de aynı gün hemen bunu birinci sayfalarına koyuyorlar. “Türkiye teröriste sahip çıkıyor” yalanını söylemek Alman’ın işine gelir ama, kimin teröriste sahip çıktığını da sizin teröristliğiniz ortaya çıkıp Almanya’ya kaçtığınızda gördük…

Bugün, 29 Ağustos 2014 “IŞİD için şok iddia” Alman’ın iftiralarını dillendirdiler, şimdi Alman’ya sığındılar. Ey FETÖ’ye “terörist değil” diyenler.. Alın size kenarda köşede kalmış,. Dev gibi bir delil.. FETÖ’nün Alman istihbaratı ile de ortak çalıştığı burdan anlaşılıyor.. Elin Almanı söylüyor “IŞİD’çiler İstanbul’da büro açtı” diye, Bugün, zaman ve Taraf gazetesi de aynı gün hemen bunu birinci sayfalarına koyuyorlar. “Türkiye teröriste sahip çıkıyor” yalanını söylemek Alman’ın işine gelir ama, kimin teröriste sahip çıktığını da sizin teröristliğiniz ortaya çıkıp Almanya’ya kaçtığınızda gördük…

#6
Foto - Cumhuriyet, 29 Ağustos 2013 “Gezi’den bile terör çıkardılar” Gezi olaylarının başını DHKP-C’nin çektiği onlarca delil ile ortaya çıkmadı mı? Ekmek almaya giderken yaralandığını iddia ettiğiniz, ama sabaha kadar süren polisle çatışmada yer alan ve başına gaz kapsülü isabet ettiği için mağduriyet simgesi haline getirmeye çalıştığınız çocuk, DHKP-C ile ilişkileri ortaya çıkmadı mı? Araçlar yakılmadı, iş yerleri yağmalanmadı mı? Yapılırken biz dedik, dinlemediniz, sonra mahkeme de “terör” dedi, yine dinlemediniz, dinlemeye dinlemeye yatıyor adamlarınız içeride… Sonrasında, yine gezi olayları bahane edilerek, “Ah ah, hükümeti deviremedik” gibi bir hayıflanma ile, bir savcıyı görevi başında şehid etmediniz mi?

Cumhuriyet, 29 Ağustos 2013 “Gezi’den bile terör çıkardılar” Gezi olaylarının başını DHKP-C’nin çektiği onlarca delil ile ortaya çıkmadı mı? Ekmek almaya giderken yaralandığını iddia ettiğiniz, ama sabaha kadar süren polisle çatışmada yer alan ve başına gaz kapsülü isabet ettiği için mağduriyet simgesi haline getirmeye çalıştığınız çocuk, DHKP-C ile ilişkileri ortaya çıkmadı mı? Araçlar yakılmadı, iş yerleri yağmalanmadı mı? Yapılırken biz dedik, dinlemediniz, sonra mahkeme de “terör” dedi, yine dinlemediniz, dinlemeye dinlemeye yatıyor adamlarınız içeride… Sonrasında, yine gezi olayları bahane edilerek, “Ah ah, hükümeti deviremedik” gibi bir hayıflanma ile, bir savcıyı görevi başında şehid etmediniz mi?

#7
Foto - Sözcü, 29 Ağustos 2014 “Tutmayacağı yemini yine etti” Sözcü gazetesi, sırf muhalefet etmek için, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanıp, yemin ettiğinde bu başlığı atmış: “Tutmayacağı yemini yine etti”. Peki bu yeminin neresini tutmayacakmış, Erdoğan? “Atatürk ilkeleri ve laikliğe bağlı kalacağı” bölümünü.. Affedersiniz Sözcü, bunlara bağlı kim kaldı ki? CHP düne kadar, “başörtü yasağı”nı laikliğin en önemli gereği olduğunu iddia ederken, bugün başörtü açılımı yapmıyor mu? Şapkayı takan bir tane memur var mı? Ha derseniz ki, o yemindeki “Devletin varlığı ve bağımsızlığı” diye başlayan bölüm? Evet, işte o kavramlara tam sahip çıkan bir cumhurbaşkanı var.. Devletin varlığını ve bağımsızlığın, yedi düvele karşı, Akdeniz”de, Suriye”de, Karadeniz”de ölümüne savunan bir cumhurbaşkanı var.

Sözcü, 29 Ağustos 2014 “Tutmayacağı yemini yine etti” Sözcü gazetesi, sırf muhalefet etmek için, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanıp, yemin ettiğinde bu başlığı atmış: “Tutmayacağı yemini yine etti”. Peki bu yeminin neresini tutmayacakmış, Erdoğan? “Atatürk ilkeleri ve laikliğe bağlı kalacağı” bölümünü.. Affedersiniz Sözcü, bunlara bağlı kim kaldı ki? CHP düne kadar, “başörtü yasağı”nı laikliğin en önemli gereği olduğunu iddia ederken, bugün başörtü açılımı yapmıyor mu? Şapkayı takan bir tane memur var mı? Ha derseniz ki, o yemindeki “Devletin varlığı ve bağımsızlığı” diye başlayan bölüm? Evet, işte o kavramlara tam sahip çıkan bir cumhurbaşkanı var.. Devletin varlığını ve bağımsızlığın, yedi düvele karşı, Akdeniz”de, Suriye”de, Karadeniz”de ölümüne savunan bir cumhurbaşkanı var.

#8
Foto - Bugün, 29 Ağustos 2015 “Hukuk yakalarına yapışacaktır” Şu habere bir bakın, biz de bunları söyleyen CHP’li Akif Hamzaçebi’nin 15 Temmuz sonrası söylediklerini aktarmakla yetinelim: “CHP’de FETÖ’cü aramak bir siyasal fantezidir. Bunu asla kabul etmiyorum. (…) Sadece belli kurumlarda FETÖ’cü arayıp da belli kurumlarda aramamayı ben anlamış değilim. FETÖ’nün iş dünyasındaki, medyadaki, kamu yönetimindeki ayağı ortaya çıkarılıyor. Yargıdaki, üniversitelerdeki, sivil toplumlardaki bütün ayakları ortaya çıkarılıyor. Ama henüz siyasi bir ayak ortaya konulmuş değil. Gönül ister ki, bu ayak ciddi şekilde ortaya konulabilsin. Bu ayak ortaya konulursa Türkiye gerçekten FETÖ ile mücadelesi ciddi şekilde ortaya çıkacaktır.”

Bugün, 29 Ağustos 2015 “Hukuk yakalarına yapışacaktır” Şu habere bir bakın, biz de bunları söyleyen CHP’li Akif Hamzaçebi’nin 15 Temmuz sonrası söylediklerini aktarmakla yetinelim: “CHP’de FETÖ’cü aramak bir siyasal fantezidir. Bunu asla kabul etmiyorum. (…) Sadece belli kurumlarda FETÖ’cü arayıp da belli kurumlarda aramamayı ben anlamış değilim. FETÖ’nün iş dünyasındaki, medyadaki, kamu yönetimindeki ayağı ortaya çıkarılıyor. Yargıdaki, üniversitelerdeki, sivil toplumlardaki bütün ayakları ortaya çıkarılıyor. Ama henüz siyasi bir ayak ortaya konulmuş değil. Gönül ister ki, bu ayak ciddi şekilde ortaya konulabilsin. Bu ayak ortaya konulursa Türkiye gerçekten FETÖ ile mücadelesi ciddi şekilde ortaya çıkacaktır.”

#9
Foto - Cumhuriyet, 29 Ağustos 2015 “Bağımlı kabine” 2015 Haziran seçimlerinden hemen sonra, AKM parti tek başına hükümet kuramayınca, adamlar hem CHP ile HDP hükümete girmesin de kaos çıksın diye elinden geleni yaptı, hem de bu şartlar altında kurulan kabineye “Erdoğan’a yakın isimlerden oluştu” diye laf attı… O hükümeti kuran Ahmet Davutoğlu acaba bugün kendisine destek veren bu riyakarlıkları hatırlar mı?

Cumhuriyet, 29 Ağustos 2015 “Bağımlı kabine” 2015 Haziran seçimlerinden hemen sonra, AKM parti tek başına hükümet kuramayınca, adamlar hem CHP ile HDP hükümete girmesin de kaos çıksın diye elinden geleni yaptı, hem de bu şartlar altında kurulan kabineye “Erdoğan’a yakın isimlerden oluştu” diye laf attı… O hükümeti kuran Ahmet Davutoğlu acaba bugün kendisine destek veren bu riyakarlıkları hatırlar mı?

#10
Foto - Birgün, 29 Ağustos 2016 “Hükümete can simidi olmayın” Gazetedeki manşet, “Hükümete can simidi olmayın” şeklinde. ABD darbe yapmış, üzerinden dana 1,5 ay geçmiş, emperyalizme karşı olduğunu iddia eden Birgün gazetesi, ABD’lilerin başaramadığının gerçekleşmesi için bu manşeti atıyor. Yazıklar olsun sizin devrimciliğinize, yazıklar olsun sizin ABD ve emperyalizm karşıtlığınıza.. Gazetenin logo üstündeki haberde ise, “ABD, ne PYD’den ne de Ankara’dan vazgeçer, bu harekat kısa sürmez” deniliyor. İfade emekli büyükelçi Uluç Özülker’e ait… Amerika önce Ankara’dan, sonra da PYD’den vazgeçti… Harekatlar da hep kısa sürdü… Hani Amerika “Biz bu Uluç Özülker’i ne yapar da zora sokarız” dese ancak bu kadar olur… Bu kadar öngörü yoksunu adamlar, sonra “Bizi niye ciddiye almıyorsunuz” diye ağlıyorlar…

Birgün, 29 Ağustos 2016 “Hükümete can simidi olmayın” Gazetedeki manşet, “Hükümete can simidi olmayın” şeklinde. ABD darbe yapmış, üzerinden dana 1,5 ay geçmiş, emperyalizme karşı olduğunu iddia eden Birgün gazetesi, ABD’lilerin başaramadığının gerçekleşmesi için bu manşeti atıyor. Yazıklar olsun sizin devrimciliğinize, yazıklar olsun sizin ABD ve emperyalizm karşıtlığınıza.. Gazetenin logo üstündeki haberde ise, “ABD, ne PYD’den ne de Ankara’dan vazgeçer, bu harekat kısa sürmez” deniliyor. İfade emekli büyükelçi Uluç Özülker’e ait… Amerika önce Ankara’dan, sonra da PYD’den vazgeçti… Harekatlar da hep kısa sürdü… Hani Amerika “Biz bu Uluç Özülker’i ne yapar da zora sokarız” dese ancak bu kadar olur… Bu kadar öngörü yoksunu adamlar, sonra “Bizi niye ciddiye almıyorsunuz” diye ağlıyorlar…

#11
Foto - Sözcü 29 Ağustos 2016 “FETÖ gidiyor, başka cemaatleri geliyor” Laikçilerin dindar insanlara bakış açıları işte bu. Kemalistler, CIA’nin de devreye girmesi ile Gülencileri koruyup kollamışlar, TSK’da iki generalden birisinin FETÜÖ’cü olacağı şekilde dizaynda bulunmuşlar, şimdi onları tasfiye edecek bir İmam Hatipli cumhurbaşkanı gelmiş, onu da suçlayıp, “Başka cemaatleri getiriyor” diyorlar.. Doğru mu söylüyorlar? Bu manşetin üzerinden 4 yıl geçti, emniyette, başka alanlarda bir cemaatin hakimiyetinden bahseden var mı? Aynı nüshadaki “Nusret Güner Paşa: Türkiye üçe bölündü, buna son vermeliyiz” iddiasını doğrulayacak, bugün bir tek somut delil var mı?

Sözcü 29 Ağustos 2016 “FETÖ gidiyor, başka cemaatleri geliyor” Laikçilerin dindar insanlara bakış açıları işte bu. Kemalistler, CIA’nin de devreye girmesi ile Gülencileri koruyup kollamışlar, TSK’da iki generalden birisinin FETÜÖ’cü olacağı şekilde dizaynda bulunmuşlar, şimdi onları tasfiye edecek bir İmam Hatipli cumhurbaşkanı gelmiş, onu da suçlayıp, “Başka cemaatleri getiriyor” diyorlar.. Doğru mu söylüyorlar? Bu manşetin üzerinden 4 yıl geçti, emniyette, başka alanlarda bir cemaatin hakimiyetinden bahseden var mı? Aynı nüshadaki “Nusret Güner Paşa: Türkiye üçe bölündü, buna son vermeliyiz” iddiasını doğrulayacak, bugün bir tek somut delil var mı?

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