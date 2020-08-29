Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 29 Ağustos 2014 “Tutmayacağı yemini yine etti” Sözcü gazetesi, sırf muhalefet etmek için, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanıp, yemin ettiğinde bu başlığı atmış: “Tutmayacağı yemini yine etti”. Peki bu yeminin neresini tutmayacakmış, Erdoğan? “Atatürk ilkeleri ve laikliğe bağlı kalacağı” bölümünü.. Affedersiniz Sözcü, bunlara bağlı kim kaldı ki? CHP düne kadar, “başörtü yasağı”nı laikliğin en önemli gereği olduğunu iddia ederken, bugün başörtü açılımı yapmıyor mu? Şapkayı takan bir tane memur var mı? Ha derseniz ki, o yemindeki “Devletin varlığı ve bağımsızlığı” diye başlayan bölüm? Evet, işte o kavramlara tam sahip çıkan bir cumhurbaşkanı var.. Devletin varlığını ve bağımsızlığın, yedi düvele karşı, Akdeniz”de, Suriye”de, Karadeniz”de ölümüne savunan bir cumhurbaşkanı var.