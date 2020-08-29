2020-08-29 11:57:39 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü Gazetesi'nin "Hristiyan ülkeler Müslüman’ı vuracak Tayyip alkış tutacak” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Sözcü gazetesinin basiretsiz, riyakarca manşetinin bugün tam tersi çıktı. Hristiyan ülkeler, kendilerine kul ettikleri müslüman ülkelerin yönetimleri ile birlikte hareket edip, Akdeniz’de Türkiye’ye karşı mücadele ediyorlar.. Tayyip Erdoğan da, o darbeci müslüman ülke yönetimlerine karşı, onları destekleyen hristiyan ülke yönetimlerine karşı, Akdeniz’de ölümüne mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.