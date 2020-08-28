2020-08-28 13:48:52 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu8, geçmiş 28 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 28 Ağustos 2013 tarihli “Ne yaptın Ahmet!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ahmet Davutoğlu acaba, sadece Erdoğan’ın yanında olduğu için 2013'lerde kendisine her fırsatta saldıranların, şimdi sadece Erdoğan’ın karşısında olduğu için el üstünde tuttuğunu fark edebiliyor mu? Veya Ahmet beye şimdi biz soralım, "Dün Sözcü'nün bu tehditlerine maruz kalırken, bugün aynı gazete tarafından el üstünde tutulmanı birlikte yorumlayıp cevaplar mısın: 'Ne yaptın Ahmet?'" ifadelerini kullandı.