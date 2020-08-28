Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 28 Ağustos 2016. “OHAL’de ölçü kaçtı.” “12 Mart’ı yaşadım. 12 Eylül’ü hatırlıyorum. Kutuplaşma vardı. Çatışma vardı. Ama bu kadar insan hapse atılmadı.” Bu sözlerin sahibi, duyunca şaşırmayacağınız gibi, Kemal Kılıçdaroğlu… 12 Mart da, 12 Eylül de darbeciler amaçlarına ulaşmıştı Kemal Bey.. Darbe yapanları kim, nasıl tutuklayacaktı? Şimdi darbeciler başarısız oldu, haliyle tutuklanacaklar.. Meşru hükümeti eviren darbe ile, başarısız olan darbeyi hangi kafa ile kıyaslayabiliyorsun? Yoksa, Kemal bey, darbe yapanların affedilmesini mi istiyor? FETÖ'nün serbest kalmasını mı istiyor? Açık açık söylesin de, bizi merakta bırakmasın.